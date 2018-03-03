657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года
Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, весной полицейские ежегодно усиливают контроль за владельцами домашних животных в связи с увеличением жалоб от граждан на бродячих животных.
Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил содержания и выгула собак и кошек, а также отлов бродячих животных, проводят природоохранная полиция совместно со специалистами костанайской ветеринарной станции. С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 657 владельцев собак и кошек.
- Нами были созданы мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники природоохранной полиции, участковые и специалисты ветеринарной станции. Они разъясняют гражданам установленные правила обращения с домашними питомцами, – пояснил начальник природоохранной полиции, подполковник Талгат АХМЕТОВ. - В частности, данные правила касаются запрета выгула собак без намордников, а также выгула собак во дворах многоэтажек и на детских площадках.
За нарушение правил владельцу грозит наказание в соответствии со ст. 408 КоАП РК - предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Если его действия повлекут за собой приченение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, сумма штрафа увеличивается до 10 МРП.
Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
На всех владельцев собак: больших и маленьких надо ввести ежегодный налог в размере в зависимости от размера собаки: от 2 МРП до 100 МРП! Ввести на законодательном уровне ответственность владельцев...
Новости незалежной ономастии
Маня с трудоднями: тю, как дети малые по шаблону штампуют и штампуют
юля елиссева: я, однозначно за Самодуровку! а ты сама-то из каких мест? ато голосует она лихо) Тобыл ее не устраивает, а жить в Самодуровке прям милое дело
Елена, твой праведный гнев понятен. но уж мне б тоже не понравилось, если б меня назвали ТОБЫЛИЦЕЙ, как кобылицей))) по поводу переименования. что за кипиш?ничего не происходит. жить так и останемся...
Автор все правильно отметил. Специально за город собрали, чтобы те, кто хотел задать вопросы, не успели. А нагнали тех, кто лишних вопросов не задает. Поэтому и прошло все тихо мирно. К сожалению так...