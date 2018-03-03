657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, весной полицейские ежегодно усиливают контроль за владельцами домашних животных в связи с увеличением жалоб от граждан на бродячих животных.

Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил содержания и выгула собак и кошек, а также отлов бродячих животных, проводят природоохранная полиция совместно со специалистами костанайской ветеринарной станции. С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 657 владельцев собак и кошек.

- Нами были созданы мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники природоохранной полиции, участковые и специалисты ветеринарной станции. Они разъясняют гражданам установленные правила обращения с домашними питомцами, – пояснил начальник природоохранной полиции, подполковник Талгат АХМЕТОВ. - В частности, данные правила касаются запрета выгула собак без намордников, а также выгула собак во дворах многоэтажек и на детских площадках.

За нарушение правил владельцу грозит наказание в соответствии со ст. 408 КоАП РК - предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Если его действия повлекут за собой приченение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, сумма штрафа увеличивается до 10 МРП.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области