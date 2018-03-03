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657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года
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657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года

3 марта 2018, 09:04 |  Происшествия

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, весной полицейские ежегодно усиливают контроль за владельцами домашних животных в связи с увеличением жалоб от граждан на бродячих животных.

Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил содержания и выгула собак и кошек, а также отлов бродячих животных, проводят природоохранная полиция совместно со специалистами костанайской ветеринарной станции. С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 657 владельцев собак и кошек.

- Нами были созданы мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники природоохранной полиции, участковые и специалисты ветеринарной станции. Они разъясняют гражданам установленные правила обращения с домашними питомцами, – пояснил начальник природоохранной полиции, подполковник Талгат АХМЕТОВ. - В частности, данные правила касаются запрета выгула собак без намордников, а также выгула собак во дворах многоэтажек и на детских площадках.

За нарушение правил владельцу грозит наказание в соответствии со ст. 408 КоАП РК - предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Если его действия повлекут за собой приченение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, сумма штрафа увеличивается до 10 МРП.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
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Комментарии к новости
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Собачник
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тьфу противно читать!!! Лучше займитесь и штрафуйте живодеров...у кого собачи в ужасном состоянии....Вылавливайте нариков и т.д. А то идешь с собачем...там шприцы валяются...там презервативы...стекла от бутылок...

§ CrazyBeaver
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 03.03.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где площадки для выгула собак? Так можно в любом месте города штраф выписать. Или автобус бесплатный до поля, где собаку можно выгулять.
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бабушка
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Или автобус бесплатный до поля, где собаку можно выгулять.


Тут больному человеку до больницы нет бесплатного автобуса, а тут собаке. Собаке - собачья жизнь должна быть. Это почему обязательно должны быть площадки для выгула собак, а то у нас все проблемы уже решены, только проблема с этими площадками - вон и детских садов не хватает по стране. А без намордников - даже не может быть речи - надо большой штраф делать. Недавно такая собака чуть не загрызла 4х летнюю девочку в Таразе, по телевизору показывали. Поддерживаю полицейских в этом вопросе.

Бывалый
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Где площадки для выгула собак?

Там же где налоги в местный бюджет за наличие домашних животных.

Бывалый
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Не хотите ловить штрафы?
Объединитесь в ассоциацию владельцев домашних животных, обратитесь к властям за выделением вам места под площадки для выгула своих питомцев, обустройте эти площадки должным образом, и выгуливайте там своих любимцев.
С какого рожна вы должны получать удовольствие от вашего питомца, а все остальные должны ходить по их какашкам и нюхать их мочу?

Собака друг человека - нет, управдом друг человека
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За собаку тоже надо платить налоги? За корову, барашку же платим, они же тоже домашние животные. И еще надо взимать налог за экологию, собачки же гадят и пукают и тем самым приносят ущерб экологии. Животное - сотворение природы, человек тоже. Налог за одну коровку всеравно платить приходится. Животное не разумное и ограниченна в возможностях навредить природе, а человек хоть и разумное существо, но вреда природе может нанести гораздо больше. Следовательно, поскольку все живое и не живое облагается налогом, то может и на человека надо налагать налог. Разница видимо в том, что животное или вещь, предмет являются чьие то собственностью, а человек нет. Однако, если подойти к этому с другой стороны, то человек также имеет свою принадлежность, например, он обязательно гражданин конкретной страны и этим самым определяется и его принадлежность, но не физическому, а юридическому лицу в лице государства. Государство не является его собственником (ВПР) тут нет. Однако, государство делает для чела гораздо больше, чем для животного. Так сказать, несет колоссальные затраты. А чел портит воздух, вдыхает хорошее, выдыхает плохое. Итак штрафуют по закону собственника собаки. А собств-ка чела, если он есть, будем штрафовать? Когда требуют работать, встать на учет по безработице (самозанятым налог) и еще много требований к человеку от юр. лица, это не распоряжение с его стороны? С владением все понятно. Пользование человеком от имени государства в современном обществе присутствует? Да, работаешь для себя, но твой опыт и возможности используются в интересах юр. лица? Короче, жалко собак

Собачник
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый "Бывалый"....а среди Ваших харчков и т.д. не противно ходить?! Наше государство никогда не помогала и не поможет любителям животных...сколько и как не пытались... Пы.Сы: собачи такие существа. ..я лучше спасу жизнь бездомныша чем вот таких несчастных и злых людишек как Вы

Марк Стаканыч
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За нарушение правил владельцу грозит наказание в соответствии со ст. 408 КоАП РК - предупреждение или штраф в размере 3 МРП.
Цитата:
Собака друг человека - нет, управдом друг человека:
Короче, жалко собак

Даа, а ещё песня есть у одного неполживого-
Мы охотники за собаком, и их хозяйками Свет и Марин.

Падлец Якин
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалобы на бродячих, а штрафуют домашних. .. У нас как всегда. 8-)

Бывалый
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Собачник:
а среди Ваших харчков и т.д. не противно ходить?!

За харчки и бычки аж бегом штрафуют, вой среди тутошних комментаторов стоит по этому поводу нешуточный.
А так-то вообще город - он для людей, а не для собак.
Если собаки доставляют людям неудобства, то следует вообще запретить собак в городе.
Хотите держать собаку? Держите ее в своем приватном, частном, только вашем пространстве - внутри своего жилья. И пусть она там хоть в каждом углу кучи и лужи делает - пока соседям пахнуть не будет и зараза не будет заводиться в вашей квартире, никто вам слова не скажет.
А как только вы лезете со своей шавкой на общественное, общее городское пространство - будьте добры учитывать мнения и желания остальных членов общества.

§ Victor Yang
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10385
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Собачник:
Наше государство никогда не помогала и не поможет любителям животных

Скажем так - оно никогда не участвовало в этом. Не помогало и ничего плохого не делало. Но вред, тем не менее, пусть небольшой, но домашние животные (которые выгуливаются) наносят. Сюда же можно отнести и ответственность владельцев за выкинутых животных - никто ответственности не несёт за это.
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Фаина
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно достали уже

§ Змея Подколодная
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.03.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще боремся за звание дома высокой культуры и быта (с). Во всех цивилизованных странах есть площадки для выгула собак, при строительстве жилого сектора предусматривают сей пункт. Естесна, налоги наверняка есть, именно с владельцев животных, так и мы не против, пожалуйста, сделайте площадку, люди будут оплачивать ее содержание. А раз нет условий, какое может быть наказание? Вот сейчас еще чуть-чуть и откроется сезон "пьяного, вездеСсущего быдла" во дворах, и никто слова не скажет)))))
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Шариков
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые владельцы собак! Убирайте пожалуйста за своими питомцами "какашки".
Механизм такой: - один пакет на руку (если хотите можете без него), а во второй пакет рукой кладем "какашку".
Пуст ваши собаки берут пример с кошек, те хоть закапывают.

§ Victor Yang
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10385
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А раз нет условий

Пакет+совок - и убирать за своим четвероногим другом.
Цитата:
Змея Подколодная:
Естесна, налоги наверняка есть, именно с владельцев животных, так и мы не против

Так не все же не против
Цитата:
Собака друг человека - нет, управдом друг человека:
За собаку тоже надо платить налоги?

Если налог введут - такой хай поднимется - мама не горюй.
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