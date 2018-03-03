40 женщин пригласил Дом дружбы Костанайской области на концерт в честь 8 Марта

Сегодня, 2 марта, на сцене в Доме дружбы пели исключительно мужчины. Организаторы дарили гостьям цветы и подарки, угощали чаем и сластями. Проводить накануне Международного женского дня большой праздник для представительниц этнокультурных объединений самых разных возрастов и профессий - для Дома дружбы уже традиция.

В этом году праздник прошел в цветочном стиле. Гостей встречала «цветочная» девушка на ходулях, в холле оформили тематическую фотозону, в актовом зале при помощи цветов декорировали праздничные столы.

Среди приглашенных на праздник были бабушка олимпийца Дениса Кузина Светлана Григорьевна КАРАЙЧЕНЦЕВА, мама боксера Василия Левита Татьяна ЛЕВИТ, которая руководит школой в Федоровском районе и входит в пятерку лучших учителей Казахстана, представительница общины оренбургских казаков, музыкант Наталья ПИКУЛЕВА.

Бабушка Дениса Кузина Светлана Григорьевна Карайченцева

Мама боксера Василия Левита Татьяна Левит

Руководитель отдела финансов акимата Аулиекольского района Наиля ЯРИМОВА приехала в Костанай сразу на два мероприятия. Утром она приняла участие в фестивале лыжного спорта и заняла там 2 место на дистанции 9 000 м среди госслужащих, а после обеда, сменив спортивный костюм на платье, пришла в Дом дружбы.

Наиля Яримова

- Для счастья, наверное, нужно, чтобы была цель, - поделилась она с «НГ» секретом своего счастья. - Когда ты ее добиваешься, это тебя окрыляет. Вместе с тем новые интересы появляются. Нужно просто любить жизнь. Я выучилась на экономиста, но очень хотела быть юристом. В итоге, после того, как закончила экономический, пошла на второе высшее и получила желанный диплом юриста. Теперь эти знания помогают мне в нынешней работе. Я воспитываю сына, мы вместе с ним катаемся на лыжах. Огромнейшую поддержку в моей жизни оказывают мои родители.

Из Аркалыка приехала Марияш ДОСОВА. 15 лет она работала учителем математики и физики, а в 1998 году получила вторую специальность и стала психологом. Сейчас Марияш Тулегеновна руководит центром социальной адаптации для женщин и детей, каждый день сталкивается с историями разбитых судеб, решает проблемы других людей.

- Мы помогаем адаптироваться к нормальной жизни женщинам, детям и подросткам, - рассказала она «НГ». - Сейчас начался всплеск бытового насилия, жертвами которого становятся дети и жены. Раньше это замалчивали, говорили: ой, неудобно сор из избы выносить. А сейчас, благодаря политике государства, появились статьи в Уголовном кодексе, которые предусматривают тюремное наказание. Мы с жертвами насилия работаем, помогаем им.

Одна из приглашенных на концерт, Гульмарат Айгулакова из Саыкольского района, сегодня как раз отметила свой 71 день рождения.

Гульмарат Айгулакова

Всем женщинам после концерта вручили подарки: посуду, цветы и угощения.

Подробнее о женщинах, приглашенных сегодня в Дом дружбы, - в ближайшем номере «НГ».