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В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать... умеют, да ещё и любят :-)
03.03.18 03:07
elektron
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны Да не всё намного проще, один да возможно профессиональный тролль, но...
03.03.18 00:24
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Были прецеденты что народ тупил и не мог открыть, потому и вставляю с пробелами.Но ты до этого варианта не допер. Да ну, я лично ещё не встречал. Нет конечно можешь и дальше свои пробелы...
03.03.18 00:04
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был...
03.03.18 00:00
Пешим ходом
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
Сегодня проверил приложение на телефоне, отлично работает. Это очень удобно. Не было замечено косяков. С работы вышел смотришь, где автобус идет в реальном времени, обалденно.
02.03.18 23:47
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О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

2 марта 2018, 17:36 |  Государство

Проект входил в Карту индустриализации области. Начал работать в октябре 2012 года. Однако вскоре прекратил свою деятельность. Инициаторы проекта потеряли к нему интерес. Но остались в должниках.

- Предприятие прекратило свою деятельность по причине слабого менеджмента и нехватки оборотных средств, предприятие прекратило свою деятельность. В настоящее время проходит процедуру банкротства. Средства производства и имущество изъяты в пользу кредиторов, в том числе - в пользу СПК «Тобол», - доложил сегодня, 2 марта, на заседании регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию в облакимате руководитель управления предпринимательства Иса КУДАБЕКОВ. - СПК предоставляла ТОО заем в сумме 86,7 млн тенге на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.

Кроме того, аффилированная с учредителем ТОО «Маслозавод Костаная» компания получила кредит в сумме 150 млн тенге в одном из банков.

В ноябре 2017 года аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на аппаратном совещании уже возмущался по поводу этого завода, который обещал производить 3 600 т растительного масла в год и получил под это государственную поддержку. Глава региона тогда говорил, что «нужно проверить, как по целевому назначению расходовались деньги».

Четыре месяца спустя он вернулся к теме.

- Я был на предприятии. Я много предприятий видел, заводов строил. И сомневаюсь, что все деньги там ушли по целевому назначению. Готовьте совещание под моим председательством, с участием прокуратуры, агентства по борьбе с коррупцией, службы госдоходов, банкротного управляющего, который никаких мер не принимает. Как это так, на предприятии нет никаких документов? Уничтожили? Возможно, речь идет о лжебанкротстве, - сказал аким области.

И заявил, что берет это дело под личный контроль.
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Комментарии к новости

Случайный гость
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели отольются Федину все кидалово!

Читатель 1
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Догадались? как деньги тю-тю??))) (кстати, хочу напомнить - курс доллара был примерно 156-157тн/дол, не забудьте проиндексировать)))

Народный контроль
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беги Федин,беги! И чем резвее тем подальше от сизо будешь!

исправьте
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Предприятие прекратило свою деятельность по причине слабого менеджмента и нехватки оборотных средств, предприятие прекратило свою деятельность.

гость
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что не написали название аффилированной компании, которая получила кредит

правп
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочел комменты про гр Ф. в статье НГ от 08.11.12 " Маслозавод в Костанае" открыли «без фанфар»", там элвис еще важным себя чуйствовал, комментаторы уже тогда предрекали такую концовку

Товарищ Ын
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А без пинка акима прокуратура, агентство по борьбе с коррупцией, служба госдоходов, банкротный управляющий до этого ничего не видели и не замечали?

§ 07Litra
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9331
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
О! Догадались? как деньги тю-тю??))) (кстати, хочу напомнить - курс доллара был примерно 156-157тн/дол, не забудьте проиндексировать)))

а прикинь скока "зааводав" было ДО и ПОСЛЕ.... этаж игра такая акиматовская настольная,называетца "Дорожная карта"... :-x
Профайл

§ 07Litra
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9331
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
А без пинка акима прокуратура, агентство по борьбе с коррупцией, служба госдоходов, банкротный управляющий до этого ничего не видели и не замечали?

а чё они должны были видить-замечать? если сам Ген-сек акимата,вваривался... а может и ищё кто:вон Архимет им второй рас команду "фас" отдаёт,а они чёта менжуютца....
Профайл

тырц-пырц
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Предприятие прекратило свою деятельность по причине слабого менеджмента и нехватки оборотных средств, предприятие прекратило свою деятельность.

Что сказал, что сказал? :-P :-P :-P

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