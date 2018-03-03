О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области
Проект входил в Карту индустриализации области. Начал работать в октябре 2012 года. Однако вскоре прекратил свою деятельность. Инициаторы проекта потеряли к нему интерес. Но остались в должниках.
- Предприятие прекратило свою деятельность по причине слабого менеджмента и нехватки оборотных средств, предприятие прекратило свою деятельность. В настоящее время проходит процедуру банкротства. Средства производства и имущество изъяты в пользу кредиторов, в том числе - в пользу СПК «Тобол», - доложил сегодня, 2 марта, на заседании регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию в облакимате руководитель управления предпринимательства Иса КУДАБЕКОВ. - СПК предоставляла ТОО заем в сумме 86,7 млн тенге на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.
Кроме того, аффилированная с учредителем ТОО «Маслозавод Костаная» компания получила кредит в сумме 150 млн тенге в одном из банков.
В ноябре 2017 года аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на аппаратном совещании уже возмущался по поводу этого завода, который обещал производить 3 600 т растительного масла в год и получил под это государственную поддержку. Глава региона тогда говорил, что «нужно проверить, как по целевому назначению расходовались деньги».
Четыре месяца спустя он вернулся к теме.
- Я был на предприятии. Я много предприятий видел, заводов строил. И сомневаюсь, что все деньги там ушли по целевому назначению. Готовьте совещание под моим председательством, с участием прокуратуры, агентства по борьбе с коррупцией, службы госдоходов, банкротного управляющего, который никаких мер не принимает. Как это так, на предприятии нет никаких документов? Уничтожили? Возможно, речь идет о лжебанкротстве, - сказал аким области.
И заявил, что берет это дело под личный контроль.
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать... умеют, да ещё и любят :-)
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны Да не всё намного проще, один да возможно профессиональный тролль, но...
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Были прецеденты что народ тупил и не мог открыть, потому и вставляю с пробелами.Но ты до этого варианта не допер. Да ну, я лично ещё не встречал. Нет конечно можешь и дальше свои пробелы...
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был...
Сегодня проверил приложение на телефоне, отлично работает. Это очень удобно. Не было замечено косяков. С работы вышел смотришь, где автобус идет в реальном времени, обалденно.