О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области

Проект входил в Карту индустриализации области. Начал работать в октябре 2012 года. Однако вскоре прекратил свою деятельность. Инициаторы проекта потеряли к нему интерес. Но остались в должниках.

- Предприятие прекратило свою деятельность по причине слабого менеджмента и нехватки оборотных средств, предприятие прекратило свою деятельность. В настоящее время проходит процедуру банкротства. Средства производства и имущество изъяты в пользу кредиторов, в том числе - в пользу СПК «Тобол», - доложил сегодня, 2 марта, на заседании регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию в облакимате руководитель управления предпринимательства Иса КУДАБЕКОВ. - СПК предоставляла ТОО заем в сумме 86,7 млн тенге на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.

Кроме того, аффилированная с учредителем ТОО «Маслозавод Костаная» компания получила кредит в сумме 150 млн тенге в одном из банков.

В ноябре 2017 года аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на аппаратном совещании уже возмущался по поводу этого завода, который обещал производить 3 600 т растительного масла в год и получил под это государственную поддержку. Глава региона тогда говорил, что «нужно проверить, как по целевому назначению расходовались деньги».

Четыре месяца спустя он вернулся к теме.

- Я был на предприятии. Я много предприятий видел, заводов строил. И сомневаюсь, что все деньги там ушли по целевому назначению. Готовьте совещание под моим председательством, с участием прокуратуры, агентства по борьбе с коррупцией, службы госдоходов, банкротного управляющего, который никаких мер не принимает. Как это так, на предприятии нет никаких документов? Уничтожили? Возможно, речь идет о лжебанкротстве, - сказал аким области.

И заявил, что берет это дело под личный контроль.