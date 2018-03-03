Быстрее не бывает

Форум
Медный
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать... умеют, да ещё и любят :-)
03.03.18 03:07
elektron
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны Да не всё намного проще, один да возможно профессиональный тролль, но...
03.03.18 00:24
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Были прецеденты что народ тупил и не мог открыть, потому и вставляю с пробелами.Но ты до этого варианта не допер. Да ну, я лично ещё не встречал. Нет конечно можешь и дальше свои пробелы...
03.03.18 00:04
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был...
03.03.18 00:00
Пешим ходом
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
Сегодня проверил приложение на телефоне, отлично работает. Это очень удобно. Не было замечено косяков. С работы вышел смотришь, где автобус идет в реальном времени, обалденно.
02.03.18 23:47
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Петербург не поддержал инициативу Костаная: проект ценой в миллиард тенге не состоится

Галина ПЕТРЕНКО

2 марта 2018, 16:36 |  Государство

Костанайская компания «Урал ЛТД» в феврале 2018 года подала заявку на выделение земельного участка для строительства цеха по сборке «Кировцев». Предприятие намеревались создать на территории индустриальной зоны.

Валентин Романов / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

ТОО «Урал ЛТД» более десяти лет реализует в регионе технику Кировского тракторного завода. В октябре прошлого года руководитель ТОО сообщил акимату Костаная об инициативе наладить крупноузловую сборку тракторов «Кировец» серии К-744Р. Предполагаемая производительность - 400 единиц техники в год, стоимость проекта - 1 млрд тенге, планируемое количество рабочих мест - 45.

- Мы обратились к руководству Петербургского завода за поддержкой этой инициативы, предварительно получили «добро». Но сейчас, после проведения более детального исследования, завод нас не поддержал, - сообщил сегодня, 2 марта, на заседании регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию в областном акимате директор ТОО «Урал ЛТД» Валентин РОМАНОВ. - Собственных средств нам хватит только на проведение строительства. А для организации сборочного производства завод нам не может предоставить инвестиций. Такая ситуация.

- Землю не выделять. Проект отодвинуть. Хорошо, что честно признались, - отреагировал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

«Кировский» проект входил в число 8, которые претендуют на внесение в областную Карту поддержки предпринимательства на 2018-2019 годы. В их числе также строительство мельничного комплекса, комбикормового завода, комплекса по глубокой переработке пшеницы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.03.18 22:29 На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как исполняется законодательство РК, защищающее права инвалидов
02.03.18 18:50 40 женщин пригласил Дом дружбы Костанайской области на концерт в честь 8 Марта
02.03.18 17:36 О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области
02.03.18 16:17 На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице, рассказали в МОН РК
02.03.18 15:38 Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная, оказался сувенирным
02.03.18 15:13 Задержан вице-министр энергетики Садибеков
02.03.18 14:25 В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике пулемет Калашникова
02.03.18 13:35 В Костанае начался областной фестиваль лыжного спорта
02.03.18 13:06 Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
02.03.18 09:15 Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на "Байконуре"

Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Петербург не поддержал инициативу Костаная: проект ценой в...




Отправлено: 02.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"детальное исследование"..., понятно о чём речь

§ 07Litra
Re: Петербург не поддержал инициативу Костаная: проект ценой в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9331
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
походу мечтали бюджетных бабок крысануть... навыпускать"кировцев" и устроить битву,типа курской дуги... в КЗ аграриев 140 (сто сорок) мильёнов и каждому требуетца трактар... ну,мля,жульманы-мафиози...
чёт не верю я в глобальные проекты местных князьков... суть их (проектов) отмывательские функции или вывод украденых лавэ... :-x :-x :-x
Профайл

§ 07Litra
Re: Петербург не поддержал инициативу Костаная: проект ценой в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9331
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,как там выглядит ситуёвина цементно-космической компанией "Tabor Ltd"? зарегистрированной на Туманном Альбионе? кто знает?..
в акиматах ей осанну пели... цыган какойта главным цементовозом выступал...
Профайл

уйгур
Re: Петербург не поддержал инициативу Костаная: проект ценой в...




Отправлено: 02.03.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изготовить можно хоть что, а вот продать тяжко.Тем более народ без денег сидит, потому что мы жили бедно, а потом нас обокрали :-x

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 0
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх