Петербург не поддержал инициативу Костаная: проект ценой в миллиард тенге не состоится

Костанайская компания «Урал ЛТД» в феврале 2018 года подала заявку на выделение земельного участка для строительства цеха по сборке «Кировцев». Предприятие намеревались создать на территории индустриальной зоны.

Валентин Романов / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

ТОО «Урал ЛТД» более десяти лет реализует в регионе технику Кировского тракторного завода. В октябре прошлого года руководитель ТОО сообщил акимату Костаная об инициативе наладить крупноузловую сборку тракторов «Кировец» серии К-744Р. Предполагаемая производительность - 400 единиц техники в год, стоимость проекта - 1 млрд тенге, планируемое количество рабочих мест - 45.

- Мы обратились к руководству Петербургского завода за поддержкой этой инициативы, предварительно получили «добро». Но сейчас, после проведения более детального исследования, завод нас не поддержал, - сообщил сегодня, 2 марта, на заседании регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию в областном акимате директор ТОО «Урал ЛТД» Валентин РОМАНОВ. - Собственных средств нам хватит только на проведение строительства. А для организации сборочного производства завод нам не может предоставить инвестиций. Такая ситуация.

- Землю не выделять. Проект отодвинуть. Хорошо, что честно признались, - отреагировал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

«Кировский» проект входил в число 8, которые претендуют на внесение в областную Карту поддержки предпринимательства на 2018-2019 годы. В их числе также строительство мельничного комплекса, комбикормового завода, комплекса по глубокой переработке пшеницы.