На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице, рассказали в МОН РК

Переиздание школьных учебников на основе латинской графики отдадут в конкурентную среду. Об этом заявила директор центра "Учебник" МОН Шолпан Каринова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

"МОН РК входит в рабочую группу по переходу на латинскую графику. Несколько заседаний комиссии по терминологии, методологии прошли. Готовится большой план по переходу на латиницу, в том числе вопросы обеспечения школьников учебниками, подготовки педагогов, самих учащихся. Издание учебников для нулевого класса с 2020 года на латинице будет. Никаких государственных средств затрачено на это не будет, поскольку изготовление учебников находится в конкурентной среде. Сегодня издательство работает над этим вопросом", - сообщила Каринова на брифинге СЦК.

По ее словам, сейчас на апробации находятся пять учебников "Әліппе" и "Букварь" на русском языке. Педагоги имеют возможность ознакомиться с этими учебниками.

Ранее министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил о том, что внедрение обязательных нулевых классов в Казахстане откладывается до 2020 года из-за переиздания казахоязычных учебников на основе латинской графики.