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В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать... умеют, да ещё и любят :-)
03.03.18 03:07
elektron
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны Да не всё намного проще, один да возможно профессиональный тролль, но...
03.03.18 00:24
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Были прецеденты что народ тупил и не мог открыть, потому и вставляю с пробелами.Но ты до этого варианта не допер. Да ну, я лично ещё не встречал. Нет конечно можешь и дальше свои пробелы...
03.03.18 00:04
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был...
03.03.18 00:00
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На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице, рассказали в МОН РК

2 марта 2018, 16:17 |  Государство

Переиздание школьных учебников на основе латинской графики отдадут в конкурентную среду. Об этом заявила директор центра "Учебник" МОН Шолпан Каринова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото Турара Казангапова

"МОН РК входит в рабочую группу по переходу на латинскую графику. Несколько заседаний комиссии по терминологии, методологии прошли. Готовится большой план по переходу на латиницу, в том числе вопросы обеспечения школьников учебниками, подготовки педагогов, самих учащихся. Издание учебников для нулевого класса с 2020 года на латинице будет. Никаких государственных средств затрачено на это не будет, поскольку изготовление учебников находится в конкурентной среде. Сегодня издательство работает над этим вопросом", - сообщила Каринова на брифинге СЦК.

По ее словам, сейчас на апробации находятся пять учебников "Әліппе" и "Букварь" на русском языке. Педагоги имеют возможность ознакомиться с этими учебниками.

Ранее министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил о том, что внедрение обязательных нулевых классов в Казахстане откладывается до 2020 года из-за переиздания казахоязычных учебников на основе латинской графики.
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Комментарии к новости

Виктор
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опыт развала Украины ничему наших "умников" не научил. Ну что ж, вперед развалите все окончательно. Вам потомки "спасибо" скажут

правп
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виктор:
Вам потомки "спасибо" скажут

кому "вам"?

§ Змея Подколодная
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и "Букварь" на русском языке.

Не поняла, русский язык тут при чем?) Русский тоже на латинице будет?)))))
Профайл

Владимир
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...




Отправлено: 02.03.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на российских сайтах под этой статьей комментарии - "главное чтобы подметали хорошо!". С нас уже все соседи ржут, мда...

Бывалый
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...




Отправлено: 02.03.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Не поняла, русский язык тут при чем?) Русский тоже на латинице будет?)))))

Букварь для классов, обучающихся на казахском языке - на какой графике по-вашему должен быть?
У вас учебник английского языка в школе с русским языком обучения на какой графике был?
Вам там дом.задания писали типа так? "Rebyata, perevedite sleduyuschiy tekst na angliyskiy yazyk"
Или все-таки там писалось "Ребята, переведите следующий текст на английский язык"?

Раимбек
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...




Отправлено: 02.03.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно, надо привлекать к изданию учебников частников, это в предверии перехода на латиницу разгрузит бюджет, а то ведь огромные деньги выделяют на учебники.

Читатель 1
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...




Отправлено: 02.03.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Букварь-то что там делает? ( в латинизации)

Бывалый
Re: На какие деньги будут переиздавать учебники на латинице,...




Отправлено: 02.03.18 - 18:37
Комментарий удален модератором.

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