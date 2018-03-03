Задержан вице-министр энергетики Садибеков
Вице-министр энергетики Гани Садибеков и ряд лиц задержаны по подозрению в коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина.
Кадр из видео
"Национальным бюро по противодействию коррупции была пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики. Так, вице-министр энергетики Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Дуанбеком Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель Департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. По подписанным Садибековым фиктивным актам Министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 миллиарда тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 миллиарда тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска", - сообщил официальный представитель.
"Предотвращено хищение еще 1,5 миллиарда тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году. Садибеков, Нурбеков, Дуанбек, Жумалинов и Кадирберлин задержаны. Проводится досудебное расследование", - добавил Нурлан Жахин.
Гани Садибеков. Фото: primeminister.kz
Гани Садибеков родился 23 октября 1967 года. В разное время занимал должности руководителя аппарата акима Жамбылской области (12.2009 - 12.2010), заместителя акима Жамбылской области (12.2010 - 12.2013), заместителя акима Павлодарской области (12.2013-05.2016).
В должности вице-министра энергетики Садибеков работал с 3 мая 2016 года.
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