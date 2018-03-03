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В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать... умеют, да ещё и любят :-)
03.03.18 03:07
elektron
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны Да не всё намного проще, один да возможно профессиональный тролль, но...
03.03.18 00:24
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Были прецеденты что народ тупил и не мог открыть, потому и вставляю с пробелами.Но ты до этого варианта не допер. Да ну, я лично ещё не встречал. Нет конечно можешь и дальше свои пробелы...
03.03.18 00:04
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был...
03.03.18 00:00
Пешим ходом
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
Сегодня проверил приложение на телефоне, отлично работает. Это очень удобно. Не было замечено косяков. С работы вышел смотришь, где автобус идет в реальном времени, обалденно.
02.03.18 23:47
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Задержан вице-министр энергетики Садибеков

2 марта 2018, 15:13 |  Криминал

Вице-министр энергетики Гани Садибеков и ряд лиц задержаны по подозрению в коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина.

Кадр из видео

Кадр из видео

"Национальным бюро по противодействию коррупции была пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики. Так, вице-министр энергетики Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Дуанбеком Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель Департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. По подписанным Садибековым фиктивным актам Министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 миллиарда тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 миллиарда тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска", - сообщил официальный представитель.

"Предотвращено хищение еще 1,5 миллиарда тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году. Садибеков, Нурбеков, Дуанбек, Жумалинов и Кадирберлин задержаны. Проводится досудебное расследование", - добавил Нурлан Жахин.

Гани Садибеков. Фото: primeminister.kz

Гани Садибеков родился 23 октября 1967 года. В разное время занимал должности руководителя аппарата акима Жамбылской области (12.2009 - 12.2010), заместителя акима Жамбылской области (12.2010 - 12.2013), заместителя акима Павлодарской области (12.2013-05.2016).

В должности вице-министра энергетики Садибеков работал с 3 мая 2016 года.
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Комментарии к новости

§ лимон
Re: Задержан вице-министр энергетики Садибеков
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошее озеро ... бездонное
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Мангаля
Re: Задержан вице-министр энергетики Садибеков




Отправлено: 02.03.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Предотвращено хищение еще 1,5 миллиарда тенге

за предотвращение отдельный распект

Читатель 1
Re: Задержан вице-министр энергетики Садибеков




Отправлено: 02.03.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, сколько до этого...."накуролесил"....,а кроме озера ничего больше нет??? (может повнимательнее "порыться"??)

PS
Re: Задержан вице-министр энергетики Садибеков




Отправлено: 02.03.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму,причем тут минэнерго и какое-то озеро.....наши энергетики все проблемы свои отраслевые решили и взялись за природоохрану??

§ drakon
Re: Задержан вице-министр энергетики Садибеков
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
хорошее озеро ... бездонное

Бездонное,как и Бюджет... :lol: ;-)
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§ КГСПС
Re: Задержан вице-министр энергетики Садибеков
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.03.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там какие-то 1,5 лярда, вот начнут с самозанятых налоги драть побольше тащить будут.
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§ Змея Подколодная
Re: Задержан вице-министр энергетики Садибеков
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это по нашему!))))) Сейчас заплатит 3 ляма и выйдет на условный срок) Классика жанра)
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