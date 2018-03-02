В Костанае начался областной фестиваль лыжного спорта

Сегодня, 2 марта, лыжная база ДЮСШ №3 Костаная собрала сильнейших лыжников-любителей и профессионалов со всей области. В 11.00 прошло официальное открытие фестиваля, а в 11.30 уже состоялся первый массовый заезд.

На 12-ый областной фестиваль "Лыжня здоровья" приехали те спортсмены, которые прошли сельские, а затем районные или городские этапы соревнований. Всего на лыжной базе сегодня собралось около 500 участников из 20 команд со всех уголков области.

Открыл фестиваль заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что 29,7% жителей региона сегодня занимается различными видами спорта. Это самый большой показатель по республике.

Сам Марат Жундубаев вышел на трассу в первом, массовом забеге.

- Я второй раз участвую в этом фестивале, спорт - он для всех, - поделился с "НГ" Марат Жундубаев перед началом заезда. - Я сам лыжами не увлекаюсь, но выдалось свободное время, решил тоже поучаствовать.

Традиционно на этом фестивале обозначили три дистанции: массовый забег на 1 км, в котором приняли участие абсолютно все желающие, забег для административных и государственных служащих на 3 км и забег по возрастным категориям на 3 км. В конце второго дня соревнований судьи подсчитывают общее количество очков и среди 20 команд выбирают лидеров.

- Количество участников по возрастам у нас фиксированное, - пояснил "НГ" главный судья соревнований Дмитрий ПЛАТОНОВ. - Всего будет 9 таких забегов. Каждый участник в каждом возрасте дает очки своей команде. По окончанию сегодняшнего дня мы все подсчитаем, выведем результат. Завтра у нас будет эстафета. Дистанция тоже 3 км.

На фестиваль пригласили и недавно вернувшегося с Зимних олимпийских игр конькобежца Дениса КУЗИНА. Спортсмен участие в фестивале не принимал, зато своим присутствием порадовал десяток мальчишек и девчонок, приехавших на соревнования из отдаленных районов и городов. До начала массового заезда участники соревнований массово фотографировались с олимпийцем.

- А вы почему не катаетесь сегодня? - спросили мы Дениса Кузина.

- Да я бы, может, и прокатился, но мне не предложили, - ответил спортсмен. - А так на лыжах я кататься умею.

Перед началом первого старта участникам дали самое главное наставление: "Не наступайте друг другу на лыжи!"

Среди тех, кто прокатился в первом заезде, был сотрудник Костанайской станции скорой помощи. Роман ЧУМАКОВ. Вообще-то он дежурит на этом фестивале уже несколько лет подряд, а теперь впервые решил в нем участвовать.

- Я с детства люблю лыжи, - поделился впечатлениями с "НГ" Роман. - Считаю, что лыжи - это лучший зимний вид спорта. Он дает развитие и физической силе, и в моральном плане. Даже если не хочешь, то едешь. Я недалеко отошел от бригады, если что, лыжи скину и вперед. Так сказать, решил проконтролировать ситуацию изнутри.

Первым среди мужчин к финишу добрался 18-летний Анатолий РУДНЕВ из Узункольского района. Парень профессионально занимается лыжами и надеется, что в будущем добьется таких же высот, как Виталий Пухкало.

- Я 4 года в спорте, являюсь кандидатом в мастера спорта, - рассказал он "НГ". - По области в гонках я всегда в призерах. После массового заезда буду участвовать еще и в забеге по возрастным категориям.

Участников на второй дистанции было значительно меньше. На лыжи встали представители госучреждений. Но любителей спорта в этой гонке позади оставил наш прославленный спортсмен, мастер спорта, серебряный призер Универсиады-2015 Евгений БОНДАРЕНКО.

Уже год Евгений не занимается профессиональным спортом и выбрал для себя новую профессию - теперь он работает пожарным.

- Я работаю в пожарной части №2, - рассказал Евгений. - Катаюсь на лыжах за свою часть. Из спорта ушел, потому что здоровья много надо. Но в таких любительских стартах принять участие не прочь.

Об итогах фестиваля читайте в ближайшем номере "НГ"