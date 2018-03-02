Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
Ксения РЕБИК
Онлайн-сервис "Умный транспорт" для костанайцев будет работать в рамках проекта "Умный город". Тестовую работу сервис начал 26 января и вплоть до 1 марта проводилась отладка системы. Сейчас отладчики сервиса, разработанного рязанскими программистами, готовы показать свое детище народу.
Об этом "НГ" сообщил интегратор сервиса в Костанае Мухтар ИЛЬЯСОВ. По его словам, он уже внедрен и успешно работает в Караганде.
Скриншот из десктопной версии приложения
Сервис доступен к использованию как на компьютере на сайте smartbus.kz, так и на мобильных устройствах систем Android и IOS. На карте Костаная в режиме реального времени можно отследить, где сейчас находятся автобусы того или иного маршрута.
На сегодняшний день для отслеживания доступны десять маршрутов: №№ 3, 8, 10, 18, 18А, 19, 21, 25, 102 и 104. Добавление других маршрутов в систему еще ведется. Также в сервис обещают добавить и дачные маршруты после открытия сезона.
- При первом запуске приложения на мобильном устройстве следует выбрать город, в дальнейшем это может потребоваться, чтобы обновить базу маршрутов на смартфоне, если они уже были добавлены в систему, - объясняет Ильясов.
Меню приложения на Android
За мониторинг пассажирского транспорта будет отвечать Центральная диспетчерская служба, которая будет находиться в акимате Костаная.
Несмотря на то, что сервис уже неплохо функционирует, разработчики не исключают вероятность исправлений и дополнений, и просят сообщать о своих замечаниях и предложениях на почту info@smartbus.kz.
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Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
видимо отладка так и не закончилась, временами врассыпную как тараканы бегут :lol:
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
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