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лимон
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
видимо отладка так и не закончилась, временами врассыпную как тараканы бегут :lol:
02.03.18 15:42
Икар
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
Медный: да, когда за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся...
02.03.18 15:30
Икар
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лимон
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Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае

Ксения РЕБИК

2 марта 2018, 13:06 |  ЖКХ

Онлайн-сервис "Умный транспорт" для костанайцев будет работать в рамках проекта "Умный город". Тестовую работу сервис начал 26 января и вплоть до 1 марта проводилась отладка системы. Сейчас отладчики сервиса, разработанного рязанскими программистами, готовы показать свое детище народу.

Об этом "НГ" сообщил интегратор сервиса в Костанае Мухтар ИЛЬЯСОВ. По его словам, он уже внедрен и успешно работает в Караганде.

Скриншот из десктопной версии приложения

Сервис доступен к использованию как на компьютере на сайте smartbus.kz, так и на мобильных устройствах систем Android и IOS. На карте Костаная в режиме реального времени можно отследить, где сейчас находятся автобусы того или иного маршрута.

На сегодняшний день для отслеживания доступны десять маршрутов: №№ 3, 8, 10, 18, 18А, 19, 21, 25, 102 и 104. Добавление других маршрутов в систему еще ведется. Также в сервис обещают добавить и дачные маршруты после открытия сезона.

- При первом запуске приложения на мобильном устройстве следует выбрать город, в дальнейшем это может потребоваться, чтобы обновить базу маршрутов на смартфоне, если они уже были добавлены в систему, - объясняет Ильясов.

Меню приложения на Android

За мониторинг пассажирского транспорта будет отвечать Центральная диспетчерская служба, которая будет находиться в акимате Костаная.

Несмотря на то, что сервис уже неплохо функционирует, разработчики не исключают вероятность  исправлений и дополнений, и просят сообщать о своих замечаниях и предложениях на почту info@smartbus.kz.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http :// ibb.co/coZJcc
Автобусы, едущие по диагонали через городской квартал - это зрелище не для слабонервных ))))))))))))))
Рязанские погромисты (а откуда они там есть в этой дыре вообще, кстати?) жгут напалмом ))))
Прогнозирование направления движения и текущего местоположения единицы транспорта у них вообще НИКАКУЩЕЕ. (((

Гость
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
http :// ibb.co/coZJcc

Из тебя простынь, я смотрю, так же ни какого специалиста не получилось.
Ты даже ссылки в незарегиненном своём сообщении коряво указываешь, не нужны там твои пробелы и http, всё равно ссылка не активна, если даешь ссылки то не нужно вообще указывать http ://,
в адресную строку предостаточно вставить твои ibb.co/coZJcc

&
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Прогнозирование направления движения и текущего местоположения единицы транспорта у них вообще НИКАКУЩЕЕ.

мда... тебе после этого и картриджи доверять опасно.
p.s. изучи принцип работы геопозиционирования

Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
http :// ibb.co/coZJcc

Я те уже писал что не у всех открываются ссылки без специфицирования протокола, но тебе что в лоб, что по лбу.
Прекрасно ссылка открывается если убрать пробелы.
А то что ты не умеешь даже ссылки открывать, очень ярко характеризует твои умственные способности...

§ Медный
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, когда за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт :lol:
Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся на "отстойку" :-o :-o
Заголовок для статьи "первая космическая достигнута водителем 10 маршрута в Костанае" :lol: :lol:

П.с. В целом, конечно молодцы, давно пора. Только для чего это в акимате располагать, непонятно :-) раз в неделю а то и в месяц отчёт им и хватит

[Исправлено: Медный, 02.03.2018 - 14:03]
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* Затоболец
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 02.03.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз уж так решено Затобольску стать городом то надо сократить интервалы движения маршрута №102, интервал по 20-25 минут.
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§ Серый волк
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9441
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт :lol:
Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся на "отстойку" :-o

Интересно, а они пассажиров из бомболюка выкидывали или на внешней подвеске возили?
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Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 14:20
Комментарий удален модератором.

Владимир
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все это может быть довольно удобным в вечернее время, когда увеличивается интервал движения или для проверки наличия автобусов на маршруте. Или для «длинных» маршрутов вроде 102. А в остальном вся эта система больше для осуществления контроля акиматом, чем для удобства пассажиров.
Просто представляется картина: сидит некто дома и смотрит, когда же подъедет нужный ему автобус, потом быстро бежит до остановки, а система прогнозирования и позиционирования чуть-чуть ошиблась и автобус еще не пришел или уже ушел…
Да и была уже подобная система в Астане, Караганде, Алматы (если правильно помню) и Костанае (10 и 21 маршруты), но почему-то долго не проработала.

§ Икар
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4522
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.03.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
да, когда за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт
Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся на "отстойку"
Заголовок для статьи "первая космическая достигнута водителем 10 маршрута в Костанае"

Интересно, локация по спутникам или по сетям оператора сотовой у них подключена?) А так прикольно смотреть, болиды формулы 1 отдыхают ) :lol: :lol: :lol:
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* лимон
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо отладка так и не закончилась, временами врассыпную как тараканы бегут :lol:
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