Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае

Онлайн-сервис "Умный транспорт" для костанайцев будет работать в рамках проекта "Умный город". Тестовую работу сервис начал 26 января и вплоть до 1 марта проводилась отладка системы. Сейчас отладчики сервиса, разработанного рязанскими программистами, готовы показать свое детище народу.

Об этом "НГ" сообщил интегратор сервиса в Костанае Мухтар ИЛЬЯСОВ. По его словам, он уже внедрен и успешно работает в Караганде.

Скриншот из десктопной версии приложения

Сервис доступен к использованию как на компьютере на сайте smartbus.kz, так и на мобильных устройствах систем Android и IOS. На карте Костаная в режиме реального времени можно отследить, где сейчас находятся автобусы того или иного маршрута.

На сегодняшний день для отслеживания доступны десять маршрутов: №№ 3, 8, 10, 18, 18А, 19, 21, 25, 102 и 104. Добавление других маршрутов в систему еще ведется. Также в сервис обещают добавить и дачные маршруты после открытия сезона.

- При первом запуске приложения на мобильном устройстве следует выбрать город, в дальнейшем это может потребоваться, чтобы обновить базу маршрутов на смартфоне, если они уже были добавлены в систему, - объясняет Ильясов.

Меню приложения на Android

За мониторинг пассажирского транспорта будет отвечать Центральная диспетчерская служба, которая будет находиться в акимате Костаная.

Несмотря на то, что сервис уже неплохо функционирует, разработчики не исключают вероятность исправлений и дополнений, и просят сообщать о своих замечаниях и предложениях на почту info@smartbus.kz.