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Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на "Байконуре"

2 марта 2018, 09:15 |  Государство

До конца мая нынешнего года Казахстан станет космической державой. К этому сроку республика бесплатно получит от России стартовые площадки для ракет "Зенит" на космодроме "Байконур", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия". Об этом рассказал  зампред аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Галымжан Данбаев.

© РИА Новости

Фото РИА Новости

- Передача объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" от Российской Федерации завершится в мае 2018 года, - сказал он.

В российском "Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) подтвердили эти сроки, отмечает издание.

Казахстану будет передан стартовый комплекс на площадке 45 "Байконура". Он включает две пусковые установки, одна из которых используется в рамках международного проекта "Наземный старт", а другая разрушена в результате аварии в 1990 году.

Также Россия завершит аренду монтажно-испытательного корпуса на площадке 42, где проходили наземная проверка ракеты "Зенит" и ее предстартовая подготовка. Помимо этого, в перечень передаваемых объектов включены некоторые сооружения обеспечивающей инфраструктуры, инженерные сети и системы коммуникаций.

В будущем эти комплексы планируют модернизировать для перспективной пилотируемой российской программы - запусков новых носителей "Союз-5" (при пусках с "Байконура" ракета будет называться "Сункар"). По мнению экспертов, участие Казахстана в российской программе позволит "Байконуру" остаться главным космодромом для России.

Сейчас Казахстан не имеет в собственности космической техники и стартовой инфраструктуры для нее. Москва и Астана много лет вели переговоры о более активном участии последней в деятельности "Байконура". Для этого планировалось реализовать проект "Байтерек". Первоначальная идея заключалась в строительстве стартового стола под российскую ракету "Ангара", но стороны не смогли договориться о суммах вложений.

По мнению члена экспертного совета при правительстве России Андрея Ионина, предстоящая передача объектов сделает космические программы Москвы и Астаны более зависимыми друг от друга. Также можно будет избежать требований о согласовании количества и траекторий полетов российских ракет "Протон" и других ограничений для космической деятельности России.

- Обе страны еще сильнее привяжутся друг к другу в области космических программ. Единственная возможность для Казахстана использовать наземную инфраструктуру от "Зенита" - это участие в совместных проектах с Россией, у которой будет ракета под этот стартовый комплекс. Оно должно положительно сказаться на других совместных проектах, - заявил он.
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Комментарии к новости
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FOMA
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До конца мая нынешнего года Казахстан станет космической державой

Я думал для этого нужны как минимум "умы" и отрасль ракетостроения. Это все равно что сказать у меня есть гараж и до конца мая нынешнего года я стану счастливым обладателем Porsche Macan. Во насмешили!

пэтриот
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За такие дела к ответственности привлекать надо . Бесплатно только сыр в мышеловке.
Опять ,,мутят,, что то . За чей счёт банкет?

Гость
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Космическая держава. Пхахахаха. :lol: :lol: :lol:

Директор Пляжа
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да...
Пока Илон Маск запускал тачку на Марс, Россия создала ядерный ракетный двигатель.
Поэтому и передает то что им уже не нужно Казахстану...

§ Lamka
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 02.03.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Я думал для этого нужны как минимум "умы" и отрасль ракетостроения. Это все равно что сказать у меня есть гараж и до конца мая нынешнего года я стану счастливым обладателем Porsche Macan. Во насмешили!

красиво... спасибо за позитив! :lol:
Профайл

serg
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Поехали ! "

§ Vital
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:

Ты вот так наверно хотел сказать: у меня есть гараж который мне подарил сосед и теперь я ему в знак благодарности бесплатно разрешаю там ставить его порш каен. А за свет и налог теперь мы платим 50/50. Зато теперь все другие соседи мне завидуют, у меня в гараже стоит порш.
Профайл

Все просто
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Я думал для этого нужны как минимум "умы" и отрасль ракетостроения.

Мало того, для этого еще нужно финансирование. Посмотрим на переданную инфро структуру(объекты социального значения), года через 2. А впрочем - это ж коммунистическое наследие, от которого необходимо избавляться.

Хохол
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Опять ,,мутят,, что то . За чей счёт банкет?

Ракеты "Зенит " были совместный проект с Украиной . Теперь когда вражда , ни какого "Зенита" у России не будет . Сама Россия без Украины эту ракету не потянет , при всей её космической державности . Поэтому и передали стартовые площадки именно под "Зенит". А вообще заголовок несколько странно сформулирован . Байконур и так весь собственность Казахстана .

Все просто
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ракеты "Зенит " были совместный проект с Украиной . Теперь когда вражда , ни какого "Зенита" у России не будет

Ну кто б сомневался. Без Вас же, освоение космоса закончилось..

Хохол
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ну кто б сомневался. Без Вас же, освоение космоса закончилось

А когда у нас было освоение космоса ? У нас было использование космоса , для доставки ядерного подарка врагу . Ты не знаешь для чего создавался "Союз" ? Эт глупое НАСА разглядывает вселенную из разных орбитальных телескопов и что то осваивает . СССР , а теперь Россия , такой ерундой не занимались и не занимается .

Все просто
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А когда у нас было освоение космоса ? У нас было использование космоса , для доставки ядерного подарка врагу .

А что это не освоение. Использование космического пространства для оборонительных целей и др. Во все то ты видишь происки коммунистов.

Бывалый
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
освоение. Использование

Вот именно.
Есть освоение, а есть использование.
Но некоторые в силу неважных мыслительных способностей разницы между ними не видят в упор.

Ватсон
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохол , с Украиной этот проект был совместным, так как Украина изготавливала и продавала России запчасти для ракеты. В настоящее время, в связи с событиями 2014, Россия сама полностью стала производить то, что делала Украина. В связи с чем Украина стала нести убытки, так как встало производство, потерялся спрос, и перестали поступать млрд., а Россия стала абсолютно независимой от внешних факторов в области ракетостроения. Так что, без Украины Россия уже научилась справляться!

Горячий бАшка
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага. Россия без Украины не потянет одну какую-то ракету??? Скорее Украина идею потянет на дно. Тема с сотрудничеством выгодна в перспективе всем. Но России это нужнее. Если только гипотеза с изобретением принципиально нового двигла для ракет и\или челноков подтвердится, то все станет на свои места

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