Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на "Байконуре"

До конца мая нынешнего года Казахстан станет космической державой. К этому сроку республика бесплатно получит от России стартовые площадки для ракет "Зенит" на космодроме "Байконур", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия". Об этом рассказал зампред аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Галымжан Данбаев.

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- Передача объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" от Российской Федерации завершится в мае 2018 года, - сказал он.

В российском "Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) подтвердили эти сроки, отмечает издание.

Казахстану будет передан стартовый комплекс на площадке 45 "Байконура". Он включает две пусковые установки, одна из которых используется в рамках международного проекта "Наземный старт", а другая разрушена в результате аварии в 1990 году.

Также Россия завершит аренду монтажно-испытательного корпуса на площадке 42, где проходили наземная проверка ракеты "Зенит" и ее предстартовая подготовка. Помимо этого, в перечень передаваемых объектов включены некоторые сооружения обеспечивающей инфраструктуры, инженерные сети и системы коммуникаций.

В будущем эти комплексы планируют модернизировать для перспективной пилотируемой российской программы - запусков новых носителей "Союз-5" (при пусках с "Байконура" ракета будет называться "Сункар"). По мнению экспертов, участие Казахстана в российской программе позволит "Байконуру" остаться главным космодромом для России.

Сейчас Казахстан не имеет в собственности космической техники и стартовой инфраструктуры для нее. Москва и Астана много лет вели переговоры о более активном участии последней в деятельности "Байконура". Для этого планировалось реализовать проект "Байтерек". Первоначальная идея заключалась в строительстве стартового стола под российскую ракету "Ангара", но стороны не смогли договориться о суммах вложений.

По мнению члена экспертного совета при правительстве России Андрея Ионина, предстоящая передача объектов сделает космические программы Москвы и Астаны более зависимыми друг от друга. Также можно будет избежать требований о согласовании количества и траекторий полетов российских ракет "Протон" и других ограничений для космической деятельности России.

- Обе страны еще сильнее привяжутся друг к другу в области космических программ. Единственная возможность для Казахстана использовать наземную инфраструктуру от "Зенита" - это участие в совместных проектах с Россией, у которой будет ракета под этот стартовый комплекс. Оно должно положительно сказаться на других совместных проектах, - заявил он.