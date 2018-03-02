Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два обводных канала

Об этом сообщили сегодня, 1 марта, в акимате Костаная на противопаводковом совещании. Речь в частности шла о мероприятиях, которые будут приняты в этом году, чтобы Костанай не пострадал от талых вод.

Несмотря на то, что снега в этом году гораздо меньше, чем в прошлом, аким областного центра Базыл ЖАКУПОВ просил «не проморгать паводок».

Руководитель отдела по профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, чрезвычайных ситуаций и гражданской защите акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ сообщил, что с 4 марта будет организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и учреждений Костаная.

- Толщина снежного покрова в этом году составляет 15 см, в прошлом году он был 37 см при норме — 20 см, - отчитался Колчанов. - Запасы воды в снеге составляют 20 мм, в прошлом году - 115 мм при норме 52 мм. Тем не менее, в зону риска входит около 88 дворов в районе Колесных рядов. В связи с этим весной 2016 года проведены работы по обустройству двух водопропускных труб диаметром 1200 мм под улицей Красный Кузнец, сумма работ 11,2 млн тенге. В зоне риска также дома в п. Дружба, для предотвращения подтопления которых построили канал вдоль трассы протяженностью 1 км, шириной 2-3 метра. В мкр Костанай-2 в зону подтопления попадают 132 дома. С целью отвода воды с улиц Гагарина и Авиационной созданы 4 приемных колодца с выходом в лог в районе базы ТДС и отводом в лог Костанай-Сай.

По словам Колчанова, уже заготовлено 5 000 мешков песка, 1 600 кубов щебня, 5 тонн бензина, 2,3 тонны дизельного топлива.

Для более надежного оттока вод уже проведена разработка ПСД по строительству юго-западного обводного канала в мкр Аэропорт. Разработка ПСД обошлась в 8,5 млн тенге, предварительная сумма строительно-монтажных работ — 181,4 млн тенге.

- Также ведется разработка ПСД по строительству западного обводного канала для предотвращения подтопления талыми водами с полей микрорайонов Костанай-2 и Аэропорт (со стороны объездной дороги), - сообщил Колчанов. - Стоимость разработки ПСД — 3, 4 млн тенге. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ 150 млн тенге.

В самом Костанае сейчас 322 системы ливневой канализации, общая протяженность - 95 км. Проблема с подтоплением жилых домов существует вдоль улиц Тобольской, Шипина, Пионерской, Ю.Боец, им. Буденого и в Костанай-2. С городских улиц уже вывезли 450 000 кубов снега.

- В этом году снега намного меньше, чем было в прошлом, когда в то же время мы вывезли около 1 млн кубов снега, - сказал Базыл Жакупов. - В течение марта обещают осадки, но небольшие, поэтому с паводком должны справиться. Хотя 2016 год помните? Как мы Нагорную канаву проморгали? Расслабляться нам не стоит.