Быстрее не бывает

Форум
Добринцофф
Новости незалежной ономастии
Aza: Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего! Не нужно сейчас сидеть и плюваться ядом! Я так...
02.03.18 01:26
Адам
Новости незалежной ономастии
Aza: Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего! 托博尔 - это слово Тобол, на...
02.03.18 01:19
Серый волк
Как меня за фотографию вокзала наказали
Бывалый: Это не повод чтобы его фотографировали. Станции московского метро тоже представляют архитектурную и историческую ценность, как и картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено. Иди...
02.03.18 00:33
Серый волк
С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для грузовиков
Народный контроль: На улице -21 ! Не обдуманное решение! Обдуманное решение - не их конёк! :lol:
02.03.18 00:18
Серый волк
В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
А до этого двери открывались только для одного теннисиста? :lol: :lol: :lol:
02.03.18 00:15
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два обводных канала

Ольга ЛИХОГРАЙ

1 марта 2018, 17:04 |  Общество

Об этом сообщили сегодня, 1 марта, в акимате Костаная на противопаводковом совещании. Речь в частности шла о мероприятиях, которые  будут приняты в этом году, чтобы Костанай не пострадал от талых вод.

 

Несмотря на то, что снега в этом году гораздо меньше, чем в прошлом, аким областного центра Базыл ЖАКУПОВ просил «не проморгать паводок».

Руководитель отдела по профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, чрезвычайных ситуаций и гражданской защите акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ сообщил, что с 4 марта будет организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и учреждений Костаная.

- Толщина снежного покрова в этом году составляет 15 см, в прошлом году он был 37 см при норме — 20 см, - отчитался Колчанов. - Запасы воды в снеге составляют 20 мм, в прошлом году - 115 мм при норме 52 мм. Тем не менее, в зону риска входит около 88 дворов в районе Колесных рядов. В связи с этим весной 2016 года проведены работы по обустройству двух водопропускных труб диаметром 1200 мм под улицей Красный Кузнец, сумма работ 11,2 млн тенге. В зоне риска также дома в п. Дружба, для предотвращения подтопления которых построили канал вдоль трассы протяженностью 1 км, шириной 2-3 метра. В мкр Костанай-2 в зону подтопления попадают 132 дома. С целью отвода воды с улиц Гагарина и Авиационной созданы 4 приемных колодца с выходом в лог в районе базы ТДС и отводом в лог Костанай-Сай.

По словам Колчанова, уже заготовлено 5 000 мешков песка, 1 600 кубов щебня, 5 тонн бензина, 2,3 тонны дизельного топлива.

Для более надежного оттока вод уже проведена разработка ПСД по строительству юго-западного обводного канала в мкр Аэропорт. Разработка ПСД обошлась в 8,5 млн тенге, предварительная сумма строительно-монтажных работ — 181,4 млн тенге.

- Также ведется разработка ПСД по строительству западного обводного канала для предотвращения подтопления талыми водами с полей микрорайонов Костанай-2 и Аэропорт (со стороны объездной дороги), - сообщил Колчанов. - Стоимость разработки ПСД — 3, 4 млн тенге. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ 150 млн тенге.

В самом Костанае сейчас 322 системы ливневой канализации, общая протяженность - 95 км. Проблема с подтоплением жилых домов существует вдоль улиц Тобольской, Шипина, Пионерской, Ю.Боец, им. Буденого и в Костанай-2. С городских улиц уже вывезли 450 000 кубов снега.

- В этом году снега намного меньше, чем было в прошлом, когда в то же время мы вывезли около 1 млн кубов снега, - сказал Базыл Жакупов. - В течение марта обещают осадки, но небольшие, поэтому с паводком должны справиться. Хотя 2016 год помните? Как мы Нагорную канаву проморгали? Расслабляться нам не стоит.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.03.18 16:05 Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
01.03.18 15:28 В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся угоном элитных автомобилей
01.03.18 14:17 В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
01.03.18 13:21 Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей, работающих на Складской
01.03.18 12:07 Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек» прокомментировали в полиции
01.03.18 11:39 С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для грузовиков
01.03.18 10:41 Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится
01.03.18 09:55 В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие гаджеты
01.03.18 09:01 Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае
28.02.18 18:58 В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

fds
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет колчанов видать сильно любит круглосуточно дежурить

nik58
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лица шибко серьезные на верхнем снимке,слева и справа ! 8-)

тырц-пырц
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, уже пора вводить фэйс-контроль на должности госслужащих.

пар
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сдается мне, что генадий колчанов предварительно свою речь с кем то на верхнем фото отрепетировал

пэтриот
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пионерской, Ю.Боец, им. Буденого

Ну вот! Все , труба дело . Сейчас будет ,,битва,, ! :-)

§ сайлау курманов
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2617
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие печальные и больно усталые лица на первом снимке, видимо от тяжкого труда служения народу
Профайл Посетить вебсайт

§ Алиса
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.03.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik58:
лица шибко серьезные на верхнем снимке,слева и справа !

я чет тоже сейчас глянула и .... страшновато стало как-то :-o
Профайл

uyt
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
особенно справа!
:lol:

§ drakon
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13450
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
и .... страшновато стало как-то :-o

Котя,не переживай. Я красивше их... :lol: :lol:
Профайл

1952/Доктор СИЗО
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 19:46
Комментарий удален модератором.

Регал
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё то Генарек получивший. Или разбитый в хлам

Аноним
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...




Отправлено: 01.03.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среда - это маленькая пятница. Видать, зиму вчера хорошо проводили и весну встретили заодно.

§ 07Litra
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 21:46
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 07Litra
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 21:49
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 07Litra
Re: Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
я чет тоже сейчас глянула и .... страшновато стало как-то :-o

прикинь Алиса,и это тока визуально.... а прикинь какие внутренности... я щас не про господина чехонтЕ,я про его антипода... коли такой в природе имеетца... :lol:
Профайл

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 37
Пользователей: 0
Всего: 37

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх