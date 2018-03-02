В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся угоном элитных автомобилей
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Как сообщили «НГ» в пресс-службе Костанайского областного суда, лидер ОПГ Евгений Денисов получил 11 лет лишения свободы, его подельник Булат Игисенов — 8, 5 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.
Напомним, Денисов и Игисенов обвинялись в угоне двух автомобилей Toyota Land Cruiser, совершенных в 2015 году. Первую машину они угнали со двора дома главы крестьянского хозяйства Сергея Олейника в с. Крыловка Сарыкольского района. Вторую — в Рудном. Во этом случае угонщики сработали слишком топорно. Представившись сотрудниками полиции, они остановили Toyota Land Cruiser, в котором находились Талгат и Анара Мусины и заставили их выйти из машины. Сообщив, что машина находится в залоге, они сели в нее и уехали.
Второй эпизод сторона обвинения квалифицировала как разбой, однако судья Алтынай Сагиндыкова с этим не согласилась. Сомнения потерпевших в наличии пистолета у «лжеполицейских» в момент преступления судья трактовала в пользу подсудимых. В итоге их действия были квалифицированы как грабеж и мошенничество.
Денисов и Игисенов частично уже компенсировали ущерб пострадавшим. Им осталось выплатить лишь 379 000 тенге Сергею Олейнику.
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