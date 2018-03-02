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В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся угоном элитных автомобилей

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

1 марта 2018, 15:28 |  Криминал

Как сообщили «НГ» в пресс-службе Костанайского областного суда, лидер ОПГ Евгений Денисов получил 11 лет лишения свободы, его подельник Булат Игисенов — 8, 5 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Напомним, Денисов и Игисенов обвинялись в угоне двух автомобилей Toyota Land Cruiser, совершенных в 2015 году. Первую машину они угнали со двора дома главы крестьянского хозяйства Сергея Олейника в с. Крыловка Сарыкольского района. Вторую — в Рудном. Во этом случае угонщики сработали слишком топорно. Представившись сотрудниками полиции, они остановили Toyota Land Cruiser, в котором находились Талгат и Анара Мусины и заставили их выйти из машины. Сообщив, что машина находится в залоге, они сели в нее и уехали.

Второй эпизод сторона обвинения квалифицировала как разбой, однако судья Алтынай Сагиндыкова с этим не согласилась. Сомнения потерпевших в наличии пистолета у «лжеполицейских» в момент преступления судья трактовала в пользу подсудимых. В итоге их действия были квалифицированы как грабеж и мошенничество.

Денисов и Игисенов частично уже компенсировали ущерб пострадавшим. Им осталось выплатить лишь 379 000 тенге Сергею Олейнику.
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Комментарии к новости

100
Re: В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся...




Отправлено: 01.03.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В который раз уже замечаю - у большей части подсудимых это тактика такая - улыбаться и смеяться на оглашении приговора, как будто они условкой отделались? Или им действительно настолько пофиг?

Бывалый
Re: В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся...




Отправлено: 01.03.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Или им действительно настолько пофиг?

Сходят приобрести новые полезные связи - что в этом плохого для них, при их-то ремесле?

Народный контроль
Re: В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся...




Отправлено: 01.03.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Или им действительно настолько пофиг?

В сизо условия более комфортные. Вот и улыбка, но она исчезает буквально через пол года на зоне.

Читатель 1
Re: В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся...




Отправлено: 01.03.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эт точно, ))) на зоне им сизо профилакторием покажется

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