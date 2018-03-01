Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей, работающих на Складской

28 февраля в Костанае, на территории рынка по ул. Складской, полицейские задержали двух костанайцев - 22-х и 27 лет. Как сообщил сегодня, 1 марта, на брифинге в ДВД Костанайской области сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Руслан РАМАЗАНОВ, задержанные подозреваются в вымогательстве крупных сумм с предпринимателей.

- Задержанные предлагали за деньги своего рода покровительство, крышевание. В противном случае угрожали расправой, - пояснил Рамазанов. - Задержаны они были при передаче 100 000 тенге. Однако вымогали 500 000 тенге. Пострадавший не обращался в полицию, так как боялся вымогателей. У него зафиксированы телесные повреждения небольшой тяжести. Выйти на подозреваемых помогла оперативная информация.

Пока в деле только один потерпевший, но сейчас устанавливается причастность подозреваемых к другим фактам вымогательства. Оба судимые, неработающие. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.