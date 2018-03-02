В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
Татьяна НАЗАРУК
4 марта с 11.00 до 13.00 в Костанайском теннисном центре все желающие смогут бесплатно поиграть в теннис, поработать с лучшими теннисистами и тренерами и просто посмотреть на любительские матчи.
Акция приурочена к Международному дню тенниса, который во всем мире отмечают 4 марта с 2013 года.
- У нас день открытых дверей пройдет в первый раз, - рассказала "НГ" методист Костанайского теннисного центра Валерия БОРЗИЛОВА. - Из республиканской федерации тенниса пришло письмо. Такие акции 4 марта пройдут во всем Казахстане. Мы хотим заинтересовать людей теннисом, приглашаем всех желающих попробовать себя в этом спорте. У нас большой центр, места поиграть хватит всем.
Желающие выйти на корт и поиграть в теннис должны иметь при себе спортивную форму и обязательно обувь с белой или прозрачной гелевой подошвой.
Теннисный центр находится по адресу ул. Пионерская, участок 61 (район городского пляжа). С вопросами можно братиться по телефону 21-20-78.
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В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
А до этого двери открывались только для одного теннисиста? :lol: :lol: :lol: