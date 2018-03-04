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drakon
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Бывалый
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
Кстати посл раз ездил на те дачи в 2010-м. На месте этого вечного канализационного ручья через дорогу было сухо. Очень удивился. При совках там и не просыхало.
04.03.18 16:42
olegggon
Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
112: Не только ты, все дор. полицейские также ездят, и штрафуют если не включишь сначала левый, а потом правый. А тут выясняется, что все эти годы они неправильно делали.
04.03.18 16:38
Бывалый
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
Серый волк: акиматские ///, которые давно не в состоянии содержать городские коммуникации, Там ещё в 70-Х ручей канализационных стоков тёк непрерывно. Если ехать на дачи то чуть дальше первого...
04.03.18 16:36
Алиса
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Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование

4 марта 2018, 11:31 |  Общество

В феврале не произошло резких скачков цен на продукты, кроме несезонных овощей и фруктов, сообщается в исследовании Energyprom, передает Tengrinews.kz.

Фото: Турар Казангапов

Фото Турара Канзагапова

По итогам февраля заметное и ожидаемое подорожание среди продуктов питания отмечено только на несезонные овощи. Так, огурцы подорожали на 9,1 процента за месяц, помидоры - на 8,9 процента, капуста - на 5,4 процента, лук - на 3,9 процента, морковь - на 2,6 процента, картофель - на 2,3 процента.

Среди фруктов выросли цены на бананы - плюс 3,6 процента и яблоки - плюс 1,2 процента. В то же время цитрусовые подешевели: апельсины - на 0,9 процента, лимоны - на 0,4 процента к январю.

По сообщению пресс-службы Акорды, Глава государства обратил внимание акимов областей и городов республиканского значения на необходимость контроля стабильности цен на продукты питания и регулирования тарифов. Об этом Президент отдельно упомянул на встрече, которую провел в начале февраля с акимами областей, а также Астаны и Алматы.

Продукты животного происхождения значительно стабильнее в плане цен. Так, более чем на 1 процент подорожала только "молочка" - сливочный спред (+1,8 процента за месяц) и сыр (+1 процент), из мяса - лишь свинина (+1 процент).

В то же время куры, окорочка и яйца, напротив, подешевели: на 0,1 процента, 0,9 процента и 2,1 процента соответственно. Также на 0,1 процента подешевела сельдь.

Среди напитков выросла в цене за месяц водка (+1,1 процента). Также на 1,1 процента вырос в цене маргарин.

Чай и соль, напротив, подешевели - на 0,2 процента за месяц.

Среди круп, как и среди макаронных изделий, не только не заметно значительного прироста цен, но, напротив, наблюдается удешевление. Так, гречневая крупа упала в цене сразу на 4,6 процента за месяц, горох - на 0,5 процента, пшено - на 0,2 процента, рис - на 0,1 процента.

Также на 0,3 процента подешевели рожки и на 0,1 процента - мука.
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Комментарии к новости

кустанаец
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 04.03.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как теперь жить без помидоров и огурцов
зимой в наших краях., не представляю.

шоколадный свин
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 04.03.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут в табличку глянул, а там банане по 508 танге, а зачем у нас тады по 600 продают?
Сдаетси мне,малограмотному,что кто то лукавит, или статистики или наши барыги.

§ drakon
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13463
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял,я писал комент - верхний.
Почему не прошёл?...

[Исправлено: drakon, 04.03.2018 - 12:36]
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§ Victor Yang
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10386
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.03.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шоколадный свин:
а зачем у нас тады по 600 продают?

Не видел по 600. По 520 сейчас.
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§ 113
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 04.03.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В то же время цитрусовые подешевели: апельсины - на 0,9 процента, лимоны - на 0,4 процента к январю.

Кушайте апельсины и пейте чай с лимоном.
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* seroff
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где обещанные 85-90 тг.за картофель?

[Исправлено: seroff, 04.03.2018 - 14:12]
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Гость
Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 04.03.18 - 16:56
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