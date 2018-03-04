Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
В феврале не произошло резких скачков цен на продукты, кроме несезонных овощей и фруктов, сообщается в исследовании Energyprom, передает Tengrinews.kz.
Фото Турара Канзагапова
По итогам февраля заметное и ожидаемое подорожание среди продуктов питания отмечено только на несезонные овощи. Так, огурцы подорожали на 9,1 процента за месяц, помидоры - на 8,9 процента, капуста - на 5,4 процента, лук - на 3,9 процента, морковь - на 2,6 процента, картофель - на 2,3 процента.
Среди фруктов выросли цены на бананы - плюс 3,6 процента и яблоки - плюс 1,2 процента. В то же время цитрусовые подешевели: апельсины - на 0,9 процента, лимоны - на 0,4 процента к январю.
По сообщению пресс-службы Акорды, Глава государства обратил внимание акимов областей и городов республиканского значения на необходимость контроля стабильности цен на продукты питания и регулирования тарифов. Об этом Президент отдельно упомянул на встрече, которую провел в начале февраля с акимами областей, а также Астаны и Алматы.
Продукты животного происхождения значительно стабильнее в плане цен. Так, более чем на 1 процент подорожала только "молочка" - сливочный спред (+1,8 процента за месяц) и сыр (+1 процент), из мяса - лишь свинина (+1 процент).
В то же время куры, окорочка и яйца, напротив, подешевели: на 0,1 процента, 0,9 процента и 2,1 процента соответственно. Также на 0,1 процента подешевела сельдь.
Среди напитков выросла в цене за месяц водка (+1,1 процента). Также на 1,1 процента вырос в цене маргарин.
Чай и соль, напротив, подешевели - на 0,2 процента за месяц.
Среди круп, как и среди макаронных изделий, не только не заметно значительного прироста цен, но, напротив, наблюдается удешевление. Так, гречневая крупа упала в цене сразу на 4,6 процента за месяц, горох - на 0,5 процента, пшено - на 0,2 процента, рис - на 0,1 процента.
Также на 0,3 процента подешевели рожки и на 0,1 процента - мука.
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