С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для грузовиков

В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2018 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию.

В обозначенный период нагрузки на одиночные, сдвоенные и строенные оси не должны превышать следующие показания.

В период с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области). А с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области).

Отмечается, что временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.