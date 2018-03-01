В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие гаджеты

В здания судов планируют разрешить заходить со смартфонами и другими гаджетами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Верховный суд Казахстана разработал проект правил с учетом позиций адвокатского сообщества и других участников судебного процесса, поступивших к ним.

"Одним из новых пунктов правил предлагается разрешить внос в здания судов участникам судебных процессов записывающих устройств, вычислительной техники, мобильных устройств (смартфонов, планшетов и других), машинных носителей информации (флеш-карт, USB-дисков и тому подобного), а также других технических устройств, в том числе и беспроводных, имеющих возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть Интернет. Данные нововведения делаются с учетом реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", а также дальнейшего развития и совершенствования в судах сервисов по "электронному правосудию", - сообщает пресс-служба Верховного суда.

С проектом новых правил можно ознакомиться здесь и оставить по нему свои предложения и комментарии.

2 июня 2016 года в Министерстве юстиции был зарегистрирован новый документ "Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов для посетителей на территории и в зданиях Верховного Суда, местных судов Республики Казахстан, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов".

В нем указано, что в суд нельзя проносить такое оборудование, как ноутбуки, радиоприемники и диктофоны, а также смартфоны и другую технику. Правила вступили в силу с 17 июня 2016 года.