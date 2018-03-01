Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится

Желание нового министра труда и социальной защиты населения РК Мадины АБЫЛКАСЫМОВОЙ ускоренными темпами собрать всех самозанятых граждан в налогооблагаемое стойло вызвало большое оживление экспертов. Потому как желающих по этой части в правительстве за последние полтора десятка лет было немало, но все их затеи накрылись медным тазом.

Тема эта, начав складываться еще в разрушительные 90-е годы, к 2000-м обрела четкие очертания. К этому времени несколько миллионов бывших инженеров, педагогов, врачей вместе с представителями не очень интеллектуального труда, выброшенных из своих профессий «ветром перемен», уже поняли, что манны небесной от нового государства не дождаться, и начали выживать кто как может. Чиновники, видя, как эта масса человеческого материала пребывает в государственной бесхозности, решили их узаконить. В Законе РК «О занятости населения», принятом в 2001 году, родился пунктик о «самостоятельно занятых».

Его переняли у коллег из экономически продвинутых государств, где в самостоятельной занятости видели спасение от главной язвы капитализма - безработицы. У нас эта рана тоже кровоточила, так почему бы молодому «буржуинскому» государству не воспользоваться рецептом своих братьев по классу?

Но одно дело - подвесить миллионы «занятых самостоятельно» к какому-либо словосочетанию. А как распространить на них множество прав, декларируемых законодательством для всех казахстанцев? Эти граждане оказались вне законов «О труде» и «Об охране труда», не будет у них пенсионных накоплений, а теперь еще не попадают они и под закон «Об обязательном медицинском страховании».

Поэтому к желанию министра Абылкасымовой сделать самозанятых полноправными гражданами эксперты отнеслись с пониманием. Но задались резонным вопросом: как? Это «каково» уже проглотило предшественницу нового министра, поэтому, вполне возможно, что ее задумки могут только слегка всколыхнуть застоявшееся болото.

Доводы приводят разные. Все они в реальности имеют место быть, но есть главный, который подвергает наибольшему сомнению успешность замысла минтруда. Несколько лет назад социологи провели опрос самозанятых в Алматы, в ходе которого выяснилось: 53% из них удовлетворены своей сегодняшней жизнью, 78% не беспокоятся по поводу того, что они не делают социальные отчисления, 80% считают, что регистрация их деятельности им не поможет.

Если аналогичное исследование провести в сельской местности, итоги наверняка будут другими, но в любом случае рассчитывать, что официальная регистрация этой категории граждан решит проблему, которая копилась более 20 лет, наивно.

В реальности вся запланированная суета по наведению порядка в изначально беспорядочном устройстве жизни более 2 млн казахстанцев может дать только политический результат. Некоторая часть самозанятых (скорее всего, меньшая), легализовав свой труд, жить лучше не станет, зато государство им может сказать: «Мы помогли вам чем могли, остальное делайте сами». Тем самым накал протестных настроений, который может возникнуть с переходом к страховой медицине, могут притушить. Но здоровья у самозанятых от этого не прибавится.