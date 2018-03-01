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Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится

«Регистрация самозанятых может дать только политический результат»
1 марта 2018, 10:41 |  Мнения

Желание нового министра труда и социальной защиты населения РК Мадины АБЫЛКАСЫМОВОЙ ускоренными темпами собрать всех самозанятых граждан в налогооблагаемое стойло вызвало большое оживление экспертов. Потому как желающих по этой части в правительстве за последние полтора десятка лет было немало, но все их затеи накрылись медным тазом.

Тема эта, начав складываться еще в разрушительные 90-е годы, к 2000-м обрела четкие очертания. К этому времени несколько миллионов бывших инженеров, педагогов, врачей вместе с представителями не очень интеллектуального труда, выброшенных из своих профессий «ветром перемен», уже поняли, что манны небесной от нового государства не дождаться, и начали выживать кто как может. Чиновники, видя, как эта масса человеческого материала пребывает в государственной бесхозности, решили их узаконить. В Законе РК «О занятости населения», принятом в 2001 году, родился пунктик о «самостоятельно занятых».

Его переняли у коллег из экономически продвинутых государств, где в самостоятельной занятости видели спасение от главной язвы капитализма - безработицы. У нас эта рана тоже кровоточила, так почему бы молодому «буржуинскому» государству не воспользоваться рецептом своих братьев по классу?

Но одно дело - подвесить миллионы «занятых самостоятельно» к какому-либо словосочетанию. А как распространить на них множество прав, декларируемых законодательством для всех казахстанцев? Эти граждане оказались вне законов «О труде» и «Об охране труда», не будет у них пенсионных накоплений, а теперь еще не попадают они и под закон «Об обязательном медицинском страховании».

Поэтому к желанию министра Абылкасымовой сделать самозанятых полноправными гражданами эксперты отнеслись с пониманием. Но задались резонным вопросом: как? Это «каково» уже проглотило предшественницу нового министра, поэтому, вполне возможно, что ее задумки могут только слегка всколыхнуть застоявшееся болото.

Доводы приводят разные. Все они в реальности имеют место быть, но есть главный, который подвергает наибольшему сомнению успешность замысла минтруда. Несколько лет назад социологи провели опрос самозанятых в Алматы, в ходе которого выяснилось: 53% из них удовлетворены своей сегодняшней жизнью, 78% не беспокоятся по поводу того, что они не делают социальные отчисления, 80% считают, что регистрация их деятельности им не поможет.

Если аналогичное исследование провести в сельской местности, итоги наверняка будут другими, но в любом случае рассчитывать, что официальная регистрация этой категории граждан решит проблему, которая копилась более 20 лет, наивно.

В реальности вся запланированная суета по наведению порядка в изначально беспорядочном устройстве жизни более 2 млн казахстанцев может дать только политический результат. Некоторая часть самозанятых (скорее всего, меньшая), легализовав свой труд, жить лучше не станет, зато государство им может сказать: «Мы помогли вам чем могли, остальное делайте сами». Тем самым накал протестных настроений, который может возникнуть с переходом к страховой медицине, могут притушить. Но здоровья у самозанятых от этого не прибавится.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как легализовать самозанятых? Вот к примеру знаю одного человека который занимается бизнесом,никуда и никому не платит налогов.Получает хорошие доходы. Ни где не зарегистрирован. И живёт в ожидании того что государство примет такой закон что его будут лечить в случае чего за наши с вами деньги.

Народный контроль
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё таки моё личное мнение, что надо сельских самозанятых регистрировать и выдавать сертификат на гарантийное медобслуживание. В соседней России не делят на самозанятых или работающих. Нет медицинского полиса кроме экстренной помощи никто далее лечить тебя не будет.

Теоретик
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, идея с регистрацией смозанятых правильная. Если он не идет регистрироваться в качестве безработного, значит имеет какой то доход. Тогда пусть платит налоги. А то несправедливо получается-налоги не платит, а получает все гарантии от государства (школа, медицина, дороги) за счет наших налогов. Если зарегестрируется как безработный то пусть за него взносы платит государство.

Спортсмен бывший
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске множество таких семей,которые выращивают рассаду ,ранние огурцы и помидоры, зелень ,сдают оптом перекупщикам на зеленом рынке ,делают два-три миллиона за сезон и нигде не работают;некоторые пекут торты и пирожные на дому;некоторые гонят самогон; другие торгуют товарами прямо из машины (просто открыли страничку в соцсетях и дают рекламу своим товарам(вон одна из них прямо у меня под окнами из своего авто торгует одеждой для детей и обувью;остальные "нелегалы" занимаются исцелением ,освобождением от сглаза и порчи ( с последними вообще все боятся связываться в т.ч. налоговики и др.представители власти ;тк.сами ходят к ним изгонять дьявола).Вот где "кландайк" для страховой медицины.

§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2616
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму что за кипишь , мне показалось в больнице даже и не зарекаются про страховку , всех принимают и лечат , даже в очередь на квоту ставят , вот моей подруге коленки поменяли
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Марк Стаканыч
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А как легализовать самозанятых? Вот к примеру знаю одного человека который занимается бизнесом,никуда и никому не платит налогов.Получает хорошие доходы. Ни где не зарегистрирован. И живёт в ожидании того что государство примет такой закон что его будут лечить в случае чего за наши с вами деньги.

Копчёнкой занимается?

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 14:58
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 15:03
Комментарий проходит проверку.

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