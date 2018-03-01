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Читательский рейтинг

"Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане заставляли накручивать посещаемость сайта

28 февраля 2018, 17:37 |  Государство

Министерство образования и науки обратилось к руководителям образования всех рангов не допускать искусственного использования цифровых образовательных ресурсов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иллюстративное фото с сайта unsplash.com

МОН заявило о фактах искаженного понимания поставленных несколькими организациями образования задач по применению цифровых образовательных ресурсов BilimLand.

"Отдельные руководители территориальных управлений, отделов образования, школ для достижения формальных показателей посещаемости начали принуждать педагогов чаще заходить на ресурс BilimLand. Это порождает обоснованное недовольство учителей, которых обязывают выполнять механическую работу, не приносящую никакую пользу, а лишь отнимающую у них время, предназначенное для подготовки уроков, проверки письменных работ и продуктивного общения с учениками", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали немедленно прекратить такую практику.

"Цифровые образовательные ресурсы созданы с целью помощи учителям. Никакой формализм в этом вопросе недопустим. Министерство не планирует осуществлять рейтинг школ по использованию или не использованию ЦОРов", - отметили в ведомстве.
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Комментарии к новости

1
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кунделик.кз тоже туда же.

Падлец Якин
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это во всех сферах, куда не копни.

ап
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
накрутили и накрутили, не велика бяда, очевидно же что по инерции после победы на школьными платками остановиться немогли

Читатель 1
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот он - типичный индикатор по всем направлениям (а ведь так во всём и везде)

§ Медный
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1823
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.02.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с местОВ сообщают, что таки да, прекратили :-)
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§ Volonter
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 28.02.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министерство не планирует осуществлять рейтинг школ по использованию или не использованию ЦОРов
вот ведь палево... В кундилике справа выделено прям оранжевым - рейтинг школ! :lol:
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