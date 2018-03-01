"Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане заставляли накручивать посещаемость сайта

Министерство образования и науки обратилось к руководителям образования всех рангов не допускать искусственного использования цифровых образовательных ресурсов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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МОН заявило о фактах искаженного понимания поставленных несколькими организациями образования задач по применению цифровых образовательных ресурсов BilimLand.

"Отдельные руководители территориальных управлений, отделов образования, школ для достижения формальных показателей посещаемости начали принуждать педагогов чаще заходить на ресурс BilimLand. Это порождает обоснованное недовольство учителей, которых обязывают выполнять механическую работу, не приносящую никакую пользу, а лишь отнимающую у них время, предназначенное для подготовки уроков, проверки письменных работ и продуктивного общения с учениками", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали немедленно прекратить такую практику.

"Цифровые образовательные ресурсы созданы с целью помощи учителям. Никакой формализм в этом вопросе недопустим. Министерство не планирует осуществлять рейтинг школ по использованию или не использованию ЦОРов", - отметили в ведомстве.