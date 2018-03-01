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lisitsin
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01.03.18 01:14
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
Dron: Интересно, есть ли статистические данные в цифрах - сколько было переименовано улиц, населенных пунктов по стране за 2017 и первый квартал 2018 гг.? Ну так, что бы офигеть. Во всех...
01.03.18 01:08
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
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Dron
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Dron
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Начало марта - пока еще зима. Прогноз синоптиков на окончание этой недели

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

28 февраля 2018, 16:27 |  Общество

Хотя 1 марта люди поздравляют друг друга с первым днем весны, это всего лишь условная дата. Настоящая астрономическая весна начнется только в день весеннего равноденствия. И не удивительно, что настоящего тепла пока не ожидается, ведь у природы все еще зима.

По прогнозам синоптиков, первые четыре дня марта, которые пришлись на вторую половину недели, будут довольно морозными.

- 1 марта ночью по области будет мороз - от 23 до 26 градусов, лишь местами столбики термометров не опустятся ниже 18 градусов. День ожидается также морозный - 8-13, местами 17 градусов ниже нуля,- сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Зимнюю картину четверга дополнят туман, местами небольшой снег и низовая метель. 2 марта, в пятницу, температура воздуха будет мало отличаться от четверговой: ночью 23-25, местами 20 градусов ниже нуля, днем - от 8 до 13, местами 16 градусов мороза. А вот в субботу-воскресенье ждем легкое потепление днем - от 5-10 до 13 градусов мороза. Тогда как ночью будет все еще холодно - 20-25, местами 17 градусов со знаком «минус». Облачности, а следовательно, и осадков со 2-го по 4 марта не ожидается.

Ветер начала марта, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно северо-западным скоростью 9-14 м/с, но в четверг возможны порывы до 15-20 м/с.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Начало марта - пока еще зима. Прогноз синоптиков на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10365
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотя 1 марта люди поздравляют друг друга с первым днем весны, это всего лишь условная дата.

У нас весь март - условная дата.
Профайл

Начальник
Re: Начало марта - пока еще зима. Прогноз синоптиков на...




Отправлено: 28.02.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупые снежинки

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