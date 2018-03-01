Начало марта - пока еще зима. Прогноз синоптиков на окончание этой недели
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Хотя 1 марта люди поздравляют друг друга с первым днем весны, это всего лишь условная дата. Настоящая астрономическая весна начнется только в день весеннего равноденствия. И не удивительно, что настоящего тепла пока не ожидается, ведь у природы все еще зима.
По прогнозам синоптиков, первые четыре дня марта, которые пришлись на вторую половину недели, будут довольно морозными.
- 1 марта ночью по области будет мороз - от 23 до 26 градусов, лишь местами столбики термометров не опустятся ниже 18 градусов. День ожидается также морозный - 8-13, местами 17 градусов ниже нуля,- сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Зимнюю картину четверга дополнят туман, местами небольшой снег и низовая метель. 2 марта, в пятницу, температура воздуха будет мало отличаться от четверговой: ночью 23-25, местами 20 градусов ниже нуля, днем - от 8 до 13, местами 16 градусов мороза. А вот в субботу-воскресенье ждем легкое потепление днем - от 5-10 до 13 градусов мороза. Тогда как ночью будет все еще холодно - 20-25, местами 17 градусов со знаком «минус». Облачности, а следовательно, и осадков со 2-го по 4 марта не ожидается.
Ветер начала марта, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно северо-западным скоростью 9-14 м/с, но в четверг возможны порывы до 15-20 м/с.
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