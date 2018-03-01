Быстрее не бывает

Форум
lisitsin
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
"строения и объекты инфрастуктуры построенные этими нехорошими коммуняками" Типичный совкодрочер, ни прибавить, ни убавить. Самый что ни на есть абсурдный аргумент
01.03.18 01:14
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
Dron: Интересно, есть ли статистические данные в цифрах - сколько было переименовано улиц, населенных пунктов по стране за 2017 и первый квартал 2018 гг.? Ну так, что бы офигеть. Во всех...
01.03.18 01:08
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
112: Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит.. Конечно неохота второй Украины, но одними переименованиями этого не решить.. Когда штангенциркуль доставать...
01.03.18 01:05
Dron
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Махно: Работы нет Да недалекие люди просто эти варюги. В ономастический комитет нужно было работать идти, там сейчас работы полно. Могли бы просто цивильнинько прийти в магазин и переименовать...
01.03.18 00:56
Dron
«Я и моя машина». Красный, большой и легкий
Лет 7 назад начала ездить на Daewoo Matiz - маленькая коробчонка такая, такая прям любименькая. Потом ездила на Volkswagen Polo. Ну и после как-то захотелось чего-то побольше. То самое чувство,...
01.03.18 00:46
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Запретить банкам взимать комиссии по кредитам намерены в Казахстане

28 февраля 2018, 14:45 |  Государство

В Казахстане планируют запретить банкам снимать проценты за кредитование и обслуживание. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Первое - это поправки по договорам банковских займов. Например, предлагается исключить комиссии по счету, связанному с выдачей кредита и обслуживания. В этих целях предусмотрен запрет банкам на установление и взимание комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также зачисление долга на банковский счет и взимание комиссии за ведение банковского счета, так как указанные операции являются составной частью процесса кредитования, - сказал Марат Бекетаев, выступая в Мажилисе с докладом о поправках по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража.

Как отметил министр, с физических лиц не должны взиматься дополнительные комиссии.

- В целях предотвращения искусственного увеличения долга заемщика, являющегося физлицом, предусматривается приостановление начисления банковских процентов после просрочки на шесть месяцев по их ипотечным договорам недвижимости, - добавил Марат Бекетаев. Кроме того, законопроект содержит поправки по вопросам принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд.

- Предлагается разрешить изъятие земельных участков для государственных нужд только в случае соблюдения условий предоставления другого земельного участка или по рыночной цене, - сказал министр.

Также изменения направлены на вопросы обеспечения законности при конфискации имущества. "К примеру, предлагается в перечень вопросов, изучение которых относится к компетенции прокуроров, включить рассмотрение вопроса, имеет ли отношение к преступлению имущество, являющееся основанием для предполагаемой конфискации. Также при вынесении решения в судебной совещательной комнате будет решаться вопрос доказанности, подлежит ли конфискации имущество. Вместе с тем при назначении судом наказания в виде конфискации имущества предусматривается указание в приговоре, какое именно имущество подлежит конфискации", - пояснил глава ведомства. Депутаты единогласно поддержали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража" в первом чтении.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.02.18 18:58 В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
28.02.18 17:37 "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане заставляли накручивать посещаемость сайта
28.02.18 16:27 Начало марта - пока еще зима. Прогноз синоптиков на окончание этой недели
28.02.18 13:53 В Костанае ограбили магазин «Тополек»
28.02.18 13:01 350 семьям в Казахстане запретили употреблять алкогольные напитки
28.02.18 12:22 Увеличить громкость сирены машин скорой помощи поручил глава Минздрава
28.02.18 11:22 Костанайская спортсменка взяла серебро на неофициальном чемпионате мира по ушу-саньда в Москве
28.02.18 09:39 В Минтруда рассказали об итогах расследования по зарплатам шахтёров АМТ
27.02.18 18:30 В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр
27.02.18 17:57 День дублера прошел на Костанайской станции скорой помощи

Комментарии к новости

замученный кредитом
Re: Запретить банкам взимать комиссии по кредитам намерены в...




Отправлено: 28.02.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее дело! А тем кто уж тяпнул кредит, скащуха будет? Сделают по новому закону перерасчёт?

§ yeti91
Re: Запретить банкам взимать комиссии по кредитам намерены в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.02.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процент повысят по кредиту вместо 25 будет 27 и никаких коммисий,еще и в плюсе будут,а состороны красиво звучит»запретим».банки в минус не будут работать никогда и не урежут свою прибыль «никогда и ни на копейку»
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 39
Пользователей: 0
Всего: 39

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх