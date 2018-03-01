Запретить банкам взимать комиссии по кредитам намерены в Казахстане

В Казахстане планируют запретить банкам снимать проценты за кредитование и обслуживание. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Первое - это поправки по договорам банковских займов. Например, предлагается исключить комиссии по счету, связанному с выдачей кредита и обслуживания. В этих целях предусмотрен запрет банкам на установление и взимание комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также зачисление долга на банковский счет и взимание комиссии за ведение банковского счета, так как указанные операции являются составной частью процесса кредитования, - сказал Марат Бекетаев, выступая в Мажилисе с докладом о поправках по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража.

Как отметил министр, с физических лиц не должны взиматься дополнительные комиссии.

- В целях предотвращения искусственного увеличения долга заемщика, являющегося физлицом, предусматривается приостановление начисления банковских процентов после просрочки на шесть месяцев по их ипотечным договорам недвижимости, - добавил Марат Бекетаев. Кроме того, законопроект содержит поправки по вопросам принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд.

- Предлагается разрешить изъятие земельных участков для государственных нужд только в случае соблюдения условий предоставления другого земельного участка или по рыночной цене, - сказал министр.

Также изменения направлены на вопросы обеспечения законности при конфискации имущества. "К примеру, предлагается в перечень вопросов, изучение которых относится к компетенции прокуроров, включить рассмотрение вопроса, имеет ли отношение к преступлению имущество, являющееся основанием для предполагаемой конфискации. Также при вынесении решения в судебной совещательной комнате будет решаться вопрос доказанности, подлежит ли конфискации имущество. Вместе с тем при назначении судом наказания в виде конфискации имущества предусматривается указание в приговоре, какое именно имущество подлежит конфискации", - пояснил глава ведомства. Депутаты единогласно поддержали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража" в первом чтении.