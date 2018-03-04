Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД

Пресс-секретарь Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Ирина Лукьянина объяснила особенности кругового движения на казахстанских дорогах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: brama.org.ua

Подробный пост она разместила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на практике автомобилисты часто сталкиваются с нарушениями на дорогах, где организовано круговое движение.

"Что ж, давайте разберемся. Сразу отмечу: в последние годы никаких изменений по указанному вопросу не было! Многие читают информацию с российских сайтов, где действительно существуют свои особенности проезда по "кругу" и нововведения, и вводят в заблуждение участников дорожного движения, обсуждая этот вопрос в Казнете.

В наших же ПДД все очень просто.

Прежде всего, стоит напомнить, что если на перекрестке организовано круговое движение, там обязательно стоит соответствующий дорожный знак 4.3, на котором указано, что движение всегда осуществляется против часовой стрелки.

Итак.

1. Если на перекрестке нет дорожных знаков 5.8.1 и 5.8.2 "Движение по полосам" въезжать на "круг" можно абсолютно с любого ряда, об этом говорится в пункте 8.6 ПДД: "Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель заблаговременно занимает соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и на полосе, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение". Если же имеются знаки 5.8.1 и 5.8.2 - двигаемся по полосам, как обозначено на знаках (обычно эти знаки также разрешают въезжать на круг с любой полосы).

Фото: facebook / Ирина Лукьянина-Костерева

2. Но выезжать из круга, если нет знаков 5.8.1 и 5.8.2, можно только из правого крайнего ряда! Это также вытекает из вышеприведенного пункта 8.6 ПДД. Поэтому перед выездом с кольца необходимо заблаговременно перестроиться и занять правое крайнее положение на проезжей части.

Это золотое правило кольца - "Въезд с любой полосы, а выезд только справа" - следует запомнить!

3. Кто кому уступает дорогу при въезде и движении по кругу? Здесь все просто - ориентируемся на знаки приоритета ("Главная дорога", "Уступи дорогу"). Если знаки приоритета отсутствуют - действует так называемая "помеха справа" - уступаем дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

4. Какой указатель поворота включать? И при въезде в круг, и при выезде включаем правый указатель поворота.

Предвижу ваши вопросы - так как ранее трактовали по-разному: и что при въезде на кольцо нужно включать левый поворотник, и вообще, что не нужно включать.

В соответствии с действующими на сегодняшний день Правилами включать указатель поворота обязательно. И вот почему. Обратимся опять к пункту 8.6 ПДД: "кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение". Таким образом, при въезде на кольцо мы совершаем поворот, а поворот, согласно ПДД, - это маневр, и в соответствии с пунктом 8.1 ПДД необходимо включать указать поворота. А так как движение по кругу организовано против часовой стрелки, при въезде на кольцо нужно включать именно правый указатель поворота.

Фото: facebook / Ирина Лукьянина-Костерева

Следует также помнить, если при движении по кругу вы осуществляете перестроение из одной полосы в другую, также необходимо заблаговременно включать соответствующий указатель поворота", - разъяснила Ирина Лукьянина.



