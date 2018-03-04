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04.03.18 16:42
olegggon
Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
112: Не только ты, все дор. полицейские также ездят, и штрафуют если не включишь сначала левый, а потом правый. А тут выясняется, что все эти годы они неправильно делали.
04.03.18 16:38
Бывалый
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
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Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД

4 марта 2018, 13:24 |  Общество

Пресс-секретарь Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Ирина Лукьянина объяснила особенности кругового движения на казахстанских дорогах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: brama.org.ua

Иллюстративное фото: brama.org.ua

Подробный пост она разместила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на практике автомобилисты часто сталкиваются с нарушениями на дорогах, где организовано круговое движение.

"Что ж, давайте разберемся. Сразу отмечу: в последние годы никаких изменений по указанному вопросу не было! Многие читают информацию с российских сайтов, где действительно существуют свои особенности проезда по "кругу" и нововведения, и вводят в заблуждение участников дорожного движения, обсуждая этот вопрос в Казнете.

В наших же ПДД все очень просто.

Прежде всего, стоит напомнить, что если на перекрестке организовано круговое движение, там обязательно стоит соответствующий дорожный знак 4.3, на котором указано, что движение всегда осуществляется против часовой стрелки.

Итак.

1. Если на перекрестке нет дорожных знаков 5.8.1 и 5.8.2 "Движение по полосам" въезжать на "круг" можно абсолютно с любого ряда, об этом говорится в пункте 8.6 ПДД: "Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель заблаговременно занимает соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и на полосе, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение". Если же имеются знаки 5.8.1 и 5.8.2 - двигаемся по полосам, как обозначено на знаках (обычно эти знаки также разрешают въезжать на круг с любой полосы).

Фото: facebook / Ирина Лукьянина-Костерева

2. Но выезжать из круга, если нет знаков 5.8.1 и 5.8.2, можно только из правого крайнего ряда! Это также вытекает из вышеприведенного пункта 8.6 ПДД. Поэтому перед выездом с кольца необходимо заблаговременно перестроиться и занять правое крайнее положение на проезжей части.

Это золотое правило кольца - "Въезд с любой полосы, а выезд только справа" - следует запомнить!

3. Кто кому уступает дорогу при въезде и движении по кругу? Здесь все просто - ориентируемся на знаки приоритета ("Главная дорога", "Уступи дорогу"). Если знаки приоритета отсутствуют - действует так называемая "помеха справа" - уступаем дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

4. Какой указатель поворота включать? И при въезде в круг, и при выезде включаем правый указатель поворота.

Предвижу ваши вопросы - так как ранее трактовали по-разному: и что при въезде на кольцо нужно включать левый поворотник, и вообще, что не нужно включать.

В соответствии с действующими на сегодняшний день Правилами включать указатель поворота обязательно. И вот почему. Обратимся опять к пункту 8.6 ПДД: "кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение". Таким образом, при въезде на кольцо мы совершаем поворот, а поворот, согласно ПДД, - это маневр, и в соответствии с пунктом 8.1 ПДД необходимо включать указать поворота. А так как движение по кругу организовано против часовой стрелки, при въезде на кольцо нужно включать именно правый указатель поворота.

Фото: facebook / Ирина Лукьянина-Костерева

Следует также помнить, если при движении по кругу вы осуществляете перестроение из одной полосы в другую, также необходимо заблаговременно включать соответствующий указатель поворота", - разъяснила Ирина Лукьянина.
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Комментарии к новости
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Гость
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. сейчас в Костанае, например на армане или на мясокомбинате, при въезде в круговое движение, нужно включать правый поворот?

Хохол
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
при въезде на кольцо нужно включать именно правый указатель поворота.

Всегда включал левый как и все . Ну хорошо теперь буду правый врубать , но если при въезде на кольцо это ещё понятно , при самом движении по кольцу какой у меня поворотник должен гореть ? Или мне вообще без поворотника можно круги наматывать ? Цитата:
Поэтому перед выездом с кольца необходимо заблаговременно перестроиться и занять правое крайнее положение на проезжей части.

А зачем вообще тогда залезать на внутреннее кольцо если постоянно надо заблаговременно перестраиваться ? Может проще осуществлять круговое движение по внешней крайне правой полосе ?

водила
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еду я в из центра по Дощанова и на кольце с конем ,
надо включать правый , если я налево поворачиваю?
что то новое.
все будут думать что я в аэропорт еду.

§ 112
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Познавательно..
Включал левый поворот при заходе с внутренней стороны..
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§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9351
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я помню,это в прошлом веке было,нас учили,што при въезде на кольцо никакого поворотника включать не нада... ну типа,ты едешь по дороге,а она немного искривилась... а вот при съезде с кольца включать нужно... правый... ну типа,ты съезжаешь с кривой дороги....
да,движение на кольцах почему-то было однорядное...
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§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9351
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Включал левый поворот при заходе с внутренней стороны..

типа,на кольце на встречку заезжаеш?
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Читатель 1
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы на их месте, сначала рядность разметил (и не одяноразовыми белилами), а потом уже и "помаргушки" вместе с разумом включать надо

§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9351
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на прошлой неделе,в субботу, вышли с бабкой после фрюштука на променаж... переходим дорогу,с кольца съезжает ездюк... смотрю,поворотника не включает-значит продолжит езду по кольцу... ездюк же по кольцу не едит,а поворачивает в нашу сторону,и останавливается,пропуская нас... оставляю бабку на фарбане и подхожу к водятлу.... спрашиваю,ты чо херр блинкер не включаеш? а он мне-яже не поворот совершаю! спрашиваю,а чо ты херр тогда перед нами остановился? а он-ну типа на повороте жеж... говорюты херр определись уж,или в фаршулю иди...
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333
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При въезде на кольцо.поворот вообще включать не надо а вот при выезде с кольца нужен правый указатель и только с правой полосы уходить с кольца

гость
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
333:

ваще - это ведь ты ? куда руль крутим туда и поворот включаем

§ 112
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
типа,на кольце на встречку заезжаеш?

Ну если за кольцом на лево..
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повтав
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А подъезжая по Карбышева к кольцу (на Аэропорт), но намереваясь ехать прямо на Дом печати, какой поворотник следует включать? Там вроде как траекторию не меняешь. А если захочешь на Аэропорт - левый поворотник понятнее будет же!

Но Костанай еще ничего - кольцо ВСЕГДА главная дорога! а вот в Петропавловске кольцо - второстепенная дорога! На въезде в Атырау кольцо ваще атас - ночью вообще не поймешь куда ехать!!!

Хохол
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
333:
При въезде на кольцо.поворот вообще включать не надо а

Ну народ , а для кого распинается и объясняет на пальцах в статье пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК , Ирина ? Только после её пояснений , вопросов и непоняток стало ещё больше . Когда все начнут применять правый поворотник ? Каждому надо начать с себя или дождаться когда все начнут ? Насколько оперативно полиция начнёт штрафовать за неправильно включенный поворотник ? А вообще , глядя на рисунок что в статье , нива цвета баклажан получается главнее всех ? И заняв эту полосу тебя должны пропускать и слева , которым нужно выезжать с кольца ?

шолом вам
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 16:09
Комментарий удален модератором.

§ olegggon
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 860
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.03.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не только ты, все дор. полицейские также ездят, и штрафуют если не включишь сначала левый, а потом правый. А тут выясняется, что все эти годы они неправильно делали.
Профайл

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