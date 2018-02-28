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350 семьям в Казахстане запретили употреблять алкогольные напитки

28 февраля 2018, 13:01 |  Государство

350 неблагополучным семьям запретили распивать алкогольные напитки вне зависимости от места нахождения. Об этом сообщил начальник управления координации деятельности местной полицейской службы МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Были введены поправки в Кодекс об административных правонарушениях в статью 54 - "Установление особых требований к поведению правонарушителя". Там находится перечень статей, по которым можно в судебном порядке установить запрет на употребление алкогольных напитков. То есть если причиной какого-то правонарушения послужило употребление алкогольных напитков, то, соответственно, суд может по ходатайству МВД запретить употребление алкоголя вне зависимости от места нахождения", - сказал он в ходе круглого стола "Формирование в обществе принципа недопустимости насилия в отношении несовершеннолетних".

Отмечается, что сейчас существует ответственность за распитие алкоголя в общественных местах.

- В случае если такой судебный запрет будет установлен, то запрещено будет пить вне зависимости от местонахождения этих родителей. За прошлый год установлено порядка 350 таких запретов. На учете состоят порядка 10 тысяч неблагополучных семей. Этот институт надо еще больше расширять и дальше работать с судами. Таким семьям грозит административный арест до 15 суток", - сообщил Милюк.

Также он рассказал, что на стадии обсуждения находится вопрос введения базового перечня родительских обязанностей, который позволит конкретно определить круг их обязанностей и контролировать процесс воспитания подростков, которые совершают правонарушения. В связи с этим МВД РК разработало программу "На страже счастливого детства".
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Комментарии к новости

пэтриот
Re: 350 семьям в Казахстане запретили употреблять алкогольные...




Отправлено: 28.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двойственные чувства - пить водку плохо , однозначно . Но и запрещать не айс , полстраны будет следить за другой половиной чтобы втихаря , под одеялом не пили ?
Других забот нет? Кто хочет набухаться всегда найдет возможность ( во времена Горбачева и его указа пили стекломой и одеколон). Силком алкоголиков трезвенниками не сделать , тем более ,,Указом о борьбе с пьянством,, , проходили уже

знаток жизни
Re: 350 семьям в Казахстане запретили употреблять алкогольные...




Отправлено: 28.02.18 - 13:27
Комментарий удален модератором.

Гость
350 семьям в Казахстане запретили употреблять алкогольные напитки




Отправлено: 28.02.18 - 14:19
Комментарий проходит проверку.

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