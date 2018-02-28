Костанайская спортсменка взяла серебро на неофициальном чемпионате мира по ушу-саньда в Москве
Татьяна НАЗАРУК
Международный турнир «Звезды ушу - 2018», в котором приняли участие спортсмены из 16 стран мира, проходил в Москве 16-21 февраля. Казахстан на нем представляли 60 бойцов, в том числе одна спортсменка - из Костанайской области.
Марианна Игнатенко выступает в весовой категории до 65 кг / Фото из архива «НГ»
32-летняя жительница п. Затобольск Марианна ИГНАТЕНКО после восьмилетнего перерыва в спорте за несколько месяцев подготовилась к турниру, самостоятельно собрала средства для поездки и в результате взяла серебряную медаль.
Самое общее определение для ушу - боевая гимнастика. У этого направления единоборств есть несколько разновидностей. Марианна занимается ушу-саньда, который сочетает элементы кикбоксинга, удары руками и ногами, борьбу в партере, броски, захваты, толчки и освобождения от захватов. Тренируется с 11 лет, выступала на соревнованиях разного уровня, была чемпионкой РК по тайскому боксу, рукопашному бою и боксу. Затем был 8-летний перерыв, а в ноябре 2017 года Игнатенко спонтанно съездила на на открытое первенство Челябинской области по тайскому боксу, где нокаутом одолела соперницу. А после поняла, что без спорта не может, и задалась новой целью - выиграть турнир «Звезды ушу-2018».
- Было очень тяжело, - рассказала «НГ» спортсменка о своих впечатлениях от турнира в Москве. - Я даже подумала, что надо заканчивать вообще с этим. Провела три боя: против представительниц России и Италии. В финале уступила россиянке. Считаю, что действительно проиграла. Но мне нравится заниматься ушу. Теперь хочу дойти до чемпионата мира. В мае собираюсь на республиканские соревнования, затем - на чемпионаты Европы и Азии.
Средства на поездку в Москву - а их требовалось около 300 000 тенге - Марианна вместе со своим братом и тренером Денисом Стариковым собирали самостоятельно. Материальной поддержки не последовало ни от областного управления физкультуры и спорта, ни от отдела спорта Костанайского района.
- Мы даже сами искали костюм для турнира, нам его не смогли предоставить, - рассказала Марианна. - Это ведь не олимпийский вид спорта, поэтому нет никакой помощи.
И даже после того, как спортсменка привезла серебряную медаль с такого крупного турнира, который называют неофициальным чемпионатом мира, реакции от чиновников все равно не последовало.
Марианна сама занимается тренерской деятельностью - готовит спортсменов по направлениям ушу, кроссфит, гимнастика. В скором времени собирается везти воспитанников на республиканский чемпионат по ушу. Деньги на этот турнир тоже придется искать самим.
- Неприятно, конечно, а ведь в других городах Казахстана ушу - популярный и развитый вид спорта, - отмечает Игнатенко. - У спортсменов из других городов были медали всех достоинств. У них условия для тренировок лучше, есть спонсоры.
Сейчас она готовится к республиканским соревнованиям. На следующем чемпионате РК, который пройдет в мае, намерена завоевать золотую медаль.
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