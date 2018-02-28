В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр

В 16.00 у зала прилета Костанайского аэропорта уже толпилась группа поддержки - человек 40. С флажками и цветами там ждали прилета конькобежца Дениса Кузина и лыжника Виталия Пухкало студенты КГУ и Костанайского индустриально-педагогического колледжа. Многие захватили с собой фотографии олимпийцев, чтобы те потом могли на них расписаться. Однокурсники Виталия Пухкало встречали своего товарища с плакатом «Виталя, ты лучший!»

Они вернулись в Костанай сегодня, 27 февраля, из южнокорейского города Пхёнчхан, где с 9 по 25 февраля проходили ХХIII Олимпийские игры. Третья участница Олимпиады от нашей области — шорт-трекистка Анастасия КРЕСТОВА — осталась в Астане, где продолжает готовиться в составе сборной Казахстана к предстоящим международным стартам.

Студенты колледжа пришли вместе с преподавателем физического воспитания Костанайского индустриально-педагогического колледжа Юрием Ивановичем ГРИНЁВЫМ, который когда-то учил Дениса Кузина.

- Они оба выпускники нашего колледжа, - отметил Юрий Иванович. - Виталий учился на механика, а Денис — на спортфаке. Мой сын был с Денисом в одной группе. Поэтому ребят мы хорошо знаем и любим. Олимпиаду мы все смотрели, болели за них.

В потоке выходящих из здания аэропорта пассажиров Дениса Кузина и Виталия Пухкало заметили сразу — спортсмены были в ярких синих длинных олимпийских плащах.

Встречающие громко захлопали, завизжали и бросились вручать им цветы.

- Несмотря на то, что у нас нет олимпийских медалей, для наших ребят — это огромный опыт, - поздравил первым олимпийцев руководитель областного управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. - Олимпийские игры - это самый престижный турнир на нашей планете. И это замечательно, что сразу три наших спортсмена попали на них. Для Костанайской области это впервые. Ребята, хочу сказать вам и вашим тренерам, которые проделали очень большой труд, большое спасибо!

Несмотря на сильный холод, Кузин и Пухкало раздали автографы всем желающим . Студенты наперебой подбегали к олимпийцам, делали селфи и расспрашивали про Олимпиаду.

Виталий Пухкало в мужском скиатлоне (15 км классическим стилем и 15 километров свободным стилем) стал 34-м. В этой гонке принимали участие всего два казахстанских лыжника, и Пухкало показал лучший результат.

В дистанции 15 км свободным стилем Виталий пришел 54-м, в дистанции 50 км классическим стилем — 52-м.

В эстафете мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам, в составе которой выступал Пухкало, заняла восьмое место.

- Трасса очень сложная, соперники очень сильные, - кратко описал прошедшие игры Виталий Пухкало. - Трасса была искусственная, потому что снега в Корее толком нет. Было трудно подобрать мази для лыж, но мы делали все возможное. Погода очень изменчивая была. Я старался, как мог. Вообще думал, что получится лучше. Результаты и мое выступление еще не анализировали с тренером. Дальнейшие планы — защищать честь своего университета на Универсиаде в Павлодаре.

Больше всех ждала прибытия Виталия Пухкало его супруга Анастасия. Правда она смогла обнять мужа и вручить ему цветы только после того, как от спортсмена отошли поклонники.

- Я, честно, не ждала никакого результата, просто думала о том, чтобы он как можно лучше выступил, - рассказала «НГ» Анастасия Пухкало. - Мне главное было, чтобы он пробежал, чтобы у него все удалось. Чтобы лыжи катили, здоровье не подвело. Я переживала, наверное, даже больше, чем он.

Конькобежец Денис Кузин, как и Пухкало, своим результатом остался недоволен. Мог бы лучше — резюмировал спортсмен.

В дистанции на 1 500 м Денис финишировал 30-м. В гонке на 1 000 м он стал 27-м, но это был лучший результат среди казахстанцев.

- Мы очень много тренировались и, скорее всего, это нас и погубило, - рассказал «НГ» Денис Кузин. - Результат есть, я вошел в тридцатку, но для меня он не очень хороший, так как я являлся чемпионом мира и был на Олимпийских играх в десятке. Это провальная Олимпиада, по моему мнению. Будем с тренером разбирать ошибки.

Всем журналистам Денис Кузин объявил, что в скором времени намерен завершить спортивную карьеру. Он планирует, что Азиатские игры, которые состоятся через два года, станут его последними соревнованиями. Денис объясняет это тем, что хочется от спортивной жизни перейти к семейной.В этом году спортсмену исполнится 29 лет.

Наша третья спортсменка Анастасия Крестова показала на Олимпиаде следующие результаты: 26 место в дистанции 500 м и 21 место в дистанции 1000 м.