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yeti91
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28.02.18 00:09
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27.02.18 23:51
неравнодушная
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В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр

Татьяна НАЗАРУК

27 февраля 2018, 18:30 |  Спорт

В 16.00 у зала прилета Костанайского аэропорта уже толпилась группа поддержки - человек 40. С флажками и цветами там ждали прилета конькобежца Дениса Кузина и лыжника Виталия Пухкало студенты КГУ и Костанайского индустриально-педагогического колледжа. Многие захватили с собой фотографии олимпийцев, чтобы те потом могли на них расписаться. Однокурсники Виталия Пухкало встречали своего товарища с плакатом «Виталя, ты лучший!»

Они вернулись в Костанай сегодня, 27 февраля, из южнокорейского города Пхёнчхан, где с 9 по 25 февраля проходили ХХIII Олимпийские игры. Третья участница Олимпиады от нашей области — шорт-трекистка Анастасия КРЕСТОВА — осталась в Астане, где продолжает готовиться в составе сборной Казахстана к предстоящим международным стартам.

Студенты колледжа пришли вместе с преподавателем физического воспитания Костанайского индустриально-педагогического колледжа Юрием Ивановичем ГРИНЁВЫМ, который когда-то учил Дениса Кузина.

- Они оба выпускники нашего колледжа, - отметил Юрий Иванович. - Виталий учился на механика, а Денис — на спортфаке. Мой сын был с Денисом в одной группе. Поэтому ребят мы хорошо знаем и любим. Олимпиаду мы все смотрели, болели за них.

В потоке выходящих из здания аэропорта пассажиров Дениса Кузина и Виталия Пухкало заметили сразу — спортсмены были в ярких синих длинных олимпийских плащах.

Встречающие громко захлопали, завизжали и бросились вручать им цветы.

- Несмотря на то, что у нас нет олимпийских медалей, для наших ребят — это огромный опыт, - поздравил первым олимпийцев руководитель областного управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. - Олимпийские игры - это самый престижный турнир на нашей планете. И это замечательно, что сразу три наших спортсмена попали на них. Для Костанайской области это впервые. Ребята, хочу сказать вам и вашим тренерам, которые проделали очень большой труд, большое спасибо!

Несмотря на сильный холод, Кузин и Пухкало раздали автографы всем желающим . Студенты наперебой подбегали к олимпийцам, делали селфи и расспрашивали про Олимпиаду.

Виталий Пухкало в мужском скиатлоне (15 км классическим стилем и 15 километров свободным стилем) стал 34-м. В этой гонке принимали участие всего два казахстанских лыжника, и Пухкало показал лучший результат.

В дистанции 15 км свободным стилем Виталий пришел 54-м, в дистанции 50 км классическим стилем — 52-м.

В эстафете мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам, в составе которой выступал Пухкало, заняла восьмое место.

- Трасса очень сложная, соперники очень сильные, - кратко описал прошедшие игры Виталий Пухкало. - Трасса была искусственная, потому что снега в Корее толком нет. Было трудно подобрать мази для лыж, но мы делали все возможное. Погода очень изменчивая была. Я старался, как мог. Вообще думал, что получится лучше. Результаты и мое выступление еще не анализировали с тренером. Дальнейшие планы — защищать честь своего университета на Универсиаде в Павлодаре.

Больше всех ждала прибытия Виталия Пухкало его супруга Анастасия. Правда она смогла обнять мужа и вручить ему цветы только после того, как от спортсмена отошли поклонники.

- Я, честно, не ждала никакого результата, просто думала о том, чтобы он как можно лучше выступил, - рассказала «НГ» Анастасия Пухкало. - Мне главное было, чтобы он пробежал, чтобы у него все удалось. Чтобы лыжи катили, здоровье не подвело. Я переживала, наверное, даже больше, чем он.

Конькобежец Денис Кузин, как и Пухкало, своим результатом остался недоволен. Мог бы лучше — резюмировал спортсмен.

В дистанции на 1 500 м Денис финишировал 30-м. В гонке на 1 000 м он стал 27-м, но это был лучший результат среди казахстанцев.

- Мы очень много тренировались и, скорее всего, это нас и погубило, - рассказал «НГ» Денис Кузин. - Результат есть, я вошел в тридцатку, но для меня он не очень хороший, так как я являлся чемпионом мира и был на Олимпийских играх в десятке. Это провальная Олимпиада, по моему мнению. Будем с тренером разбирать ошибки.

Всем журналистам Денис Кузин объявил, что в скором времени намерен завершить спортивную карьеру. Он планирует, что Азиатские игры, которые состоятся через два года, станут его последними соревнованиями. Денис объясняет это тем, что хочется от спортивной жизни перейти к семейной.В этом году спортсмену исполнится 29 лет.

Наша третья спортсменка Анастасия Крестова показала на Олимпиаде следующие результаты: 26 место в дистанции 500 м и 21 место в дистанции 1000 м.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.02.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что так..
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§ Серый волк
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.02.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и прошла олимпиада!
На работе по мере возможностей смотрели на двухметровом экране.
Хоккеистов наших не заметили, которые чуть не надрали зад американской команде на чемпионате мира в Минске. Но смотрели финал и подключились к камере после финала бродившей.
Биатлонисток стартовавших и финишировавших кучкой видели, многое пропустили, так как работа есть работа, многое обсудили. Пожелали господину Мутко застрелиться, как и всем коррупционерам. И видели частично закрытие.
Корейцы сделали упор на лазерно-световое шоу.
Картинки на двухметровом экране красивые.
Но эта корейская история незатейлива, как дизайн их авто.
Кто видел Кайрона, тот поймёт. ;-)
Это не Канада, и не Австрия со Швейцарией. Ну так свой мир. Они смогли его построить.
А сделать лучше задача была бы вполне посильная даже нашим инжерерам и гуманитариям выросшим в Кустанае. :lol: Если очень захотеть построить качественное новое свободное общество в новом мире! :lol:

Этих перцев видели, Привет им из Москвы и Наукограда Дубна,
:-)
А кстати одна из выпускниц педагогического колледжа работает в Наукограде Дубна.
И я её хорошо знаю.
:-)
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Максим
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...




Отправлено: 27.02.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Кузин и Пухкало в Россию уедут, кого встречать интересно будут?

§ 112
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.02.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максим:
Когда Кузин и Пухкало в Россию уедут, кого встречать интересно будут?

Хех..
Ты что, думаешь олимпийцы вечны?
Будут встречать других олимпийцев, у этих уже возраст все таки..
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РПЦ
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...




Отправлено: 27.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
одна из выпускниц педагогического колледжа работает в Наукограде Дубна.

Слабо ! :-x Я вот знаю в РПЦ , почти правая рука - это да !

пэтриот
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...




Отправлено: 27.02.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максим
Когда Кузин и Пухкало в Россию уедут, кого встречать интересно будут?

Катаются себе и катаются , если тем более нравится . Хотят пусть за Россию выступают , крепостное право отменили давно.
Аршавин играет за ,, Кайрат,, и не жалуется (жена только недовольная)

§ yudjin
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5133
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.02.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...и всё равно они Молодцы... патамушта НАШИ и не каждому спортсмену дано участвовать в этих соревнованиях !
Ребенку распечатал 3 фотки Дениса на льду Пхёнгчана.. будет носить с собой в рюкзаке на тренировки - может Чемпион мира зайдёт на гаи и распишется ;-)
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Народный контроль
Re: В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с...




Отправлено: 27.02.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное не победа а участие! Слова французского общественного деятеля, педагога барона Пьера де Кубертена (1863—1937), возродившего практику проведения Олимпийских игр, известных со времен Древней Греции. Эти слова он произнес на открытии IV Олимпиады в Лондоне, после чего они стали неофициальным девизом всех последующих Олимпийских игр. А участие спортсменов из Костаная это уже победа!

Гость
В аэропорту Костаная встретили спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр




Отправлено: 28.02.18 - 01:08
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