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Vital
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Это вы рыбаки хвастаитесь друг перед другом. А я поделился радостью своего родственика.
28.02.18 00:14
yeti91
Жулики продают поддельные айфоны
Это не подделка,это сейчас -«репликой» называется,по 28 тыщ полный интерет
28.02.18 00:09
неравнодушная
Жулики продают поддельные айфоны
Антиквар .: когда вышел бы из тюрьмы да , там работают парикмахеры профессионалы :-P :-P :-P :-P :-P и помоют и побреют . наголо под ноль. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
27.02.18 23:51
неравнодушная
Жулики продают поддельные айфоны
Vital: Одно меня радует. супер, золотые слова хоть что то радует, но не надолго. :-P :-P :-P :-P
27.02.18 23:48
Падлец Якин
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Народный контроль: Вот заливает Танюха про языковой патриотизм. Учить ты стала язык по причине простой, позднее замужество ,скорей всего долгожданое, за человека кореной нации.
27.02.18 23:45
Taurus
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Хохол
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День дублера прошел на Костанайской станции скорой помощи

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

27 февраля 2018, 17:57 |  Общество

На Костанайской городской станции скорой помощи сегодня всех специалистов дублировали студенты медколледжа. Таким образом "скорая"  пытается решить  проблему дефицита фельдшеров.

 

И здесь важны не только тактические ходы, но и стратегические решения. С прицелом на будущее пополнение штата решила провести день дублера главный врач Костанайской городской станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД.

- В соответствии с новыми правилами оказания скорой медпомощи, при каждой поликлинике будет отделение "скорой", - рассказывает Ирина Анатольевна. - А где брать кадры, когда их и сейчас не хватает? У нас сейчас дефицит фельдшеров — 50 % от того, что должно быть. Если раньше в составе бригады работал один фельдшер и один санитар, то теперь санитаров нет, должно быть два фельдшера. Где нам их брать? Надо готовить кадры заранее.

Таким образом, старый добрый день дублера на станции скорой помощи — это по сути ранняя профориентация. Ирина Штейгервальд обратилась к руководству медколледжа с предложением провести такой день именно с первокурсниками.

- Это первый курс, у них еще практически никаких специальных знаний нет, для них все увиденное и испытанное сегодня — открытие. Мы не просто так начали с самого младшего курса,- делится планами Ирина Штейнгервальд. - Они сейчас только начинают и должны понять, что скорая помощь — это их дело. Чтобы все годы обучения делать упор на определенные дисциплины. Мне не важно, чтобы они «от и до» знали микробиологию или гистологию, но они должны отлично знать то, что нужно в скорой: основы травматологии, хирургии, кардиологии и «рукоделие» - то есть умение делать повязки, инъекции и прочее. Потом мы хотим брать себе студентов на практику. Разумеется, не всех, а только тех, кто в перспективе будет у нас работать. Сегодня мы думаем о том, что будет через три года, когда эти студенты станут выпускниками.

25 студентов 101-й группы специальности «Лечебное дело» дублировали всех специалистов "неотложки", от диспетчера до главного врача. Выезжали с бригадами и на вызовы. Для них даже банальная перевозка пациентов из одной больницу в другую была первым профессиональным впечатлением. По словам ребят, студенты второго курса им даже завидуют, потому что и сами были бы не прочь попробовать вкус настоящей работы, хотя бы на один день.

- Сейчас мы под таким впечатлением, что, кажется, все пойдем работать в «скорую»,- поделилась Настя КЛИМЕНКО, дублировавшая сегодня главного фельдшера «скорой». - В нашей группе случайных людей нет, все хотим работать в медицине. Не важно, останемся в среднем звене или пойдем учиться дальше, но кто-то точно свяжет свою жизнь со «скорой». Сегодняшний день для нас — подарок, возможность испытать себя каждому по отдельности и всей нашей дружной группой. Я серьезно подумываю о том, чтобы работать в "скорой".

В диспетчерской «неотложки» добросовестно отрабатывала свою дублерскую смену Вероника МАНАСТЫРСКАЯ.

- У меня крестная работает на станции скорой помощи в Сарыкольском районе,- рассказывает Вероника, - она много интересного рассказывает о своей работе, так что к окончанию школы я уже точно знала, что пойду в медицину. В будущем хочу продолжить обучение и стать педиатром. Ответственность, конечно очень большая, но меня тянет именно к педиатрии. Это мечта.

Наш разговор с Вероникой прервал именно «детский» вызов и будущий педиатр стала оформлять его по всем правилам.

Кстати, на вопрос о том, что для них самое страшное в работе на "скорой", студенты ответили: «Не успеть приехать вовремя». Хорошо, если этот оправданный профессиональный страх останется у них на всю трудовую жизнь.

 
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: День дублера прошел на Костанайской станции скорой помощи
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10360
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
25 студентов 101-й группы специальности «Лечебное дело» дублировали всех специалистов "неотложки", от диспетчера до главного врача.

Не совсем ясно как это происходит. Они выезжали вместе с врачами на вызовы? Почему студенты в форме на месте пациентов? Или это была некая игра, где каждому была отведена своя роль?
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§ Серый волк
Re: День дублера прошел на Костанайской станции скорой помощи
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.02.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему студенты в форме на месте пациентов

Чего тебе не понятно, тупень акунамататский? :lol: Вызовов было мало и время использовали с пользой, нарабатывали практишен в ситуационной игре! :lol:
У нас студентусам лучших вузов в стране иногда позволяют в свободное время пучком фотонов поиграть, на получение которых десятки мегаватт уходит. Это энергия половины города Кустанай в одной установке. Но опыт сын ошибок трудных - он бесценен! :lol: Так и тут. Пусть балуются, осваивают оборудование всё более усложняющихся скорых. Чтоб знать его с закрытыми глазами. Оно только на пользу (это не жоповозки вороватых жуликов акимов выгоняющих инвалидов с парковок) и пусть дорого, но совершенно в нужные навыки складывается.

Кстати не ожидал увидеть убогий ДЕКТ в диспетчерской скорой.
Думал ну как минимум там должна стоять качественная и безупречная глыба связи из системы Авайя (Avaya), сдублированная неубиваемым советским аппаратом на случай полного паралича новых технологий ;-)

Я в любом случае за студентов!

Гуадеамус в исполнении студентов МЭИ с которыми очень позитивно работаем сейчас.
Хорошие черт побери студенты! Редкость в наше время!
:lol: :lol:


https://www.youtube.com/watch?v=1SCIhZFER2o
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§ сайлау курманов
Re: День дублера прошел на Костанайской станции скорой помощи
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2611
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.02.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
моим девченкам из училища тоже дали помощников продавцов , вроде все хорошо , но у наставника пропал дорогущий смартфон , все закончилось грандиозным скандалом , с вызовом полицаев и шмоном у практикующих, и тут о чудо! телефон вроде нашли под сейфом , как он туда попал , просто загадка
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