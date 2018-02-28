День дублера прошел на Костанайской станции скорой помощи

На Костанайской городской станции скорой помощи сегодня всех специалистов дублировали студенты медколледжа. Таким образом "скорая" пытается решить проблему дефицита фельдшеров.

И здесь важны не только тактические ходы, но и стратегические решения. С прицелом на будущее пополнение штата решила провести день дублера главный врач Костанайской городской станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД.

- В соответствии с новыми правилами оказания скорой медпомощи, при каждой поликлинике будет отделение "скорой", - рассказывает Ирина Анатольевна. - А где брать кадры, когда их и сейчас не хватает? У нас сейчас дефицит фельдшеров — 50 % от того, что должно быть. Если раньше в составе бригады работал один фельдшер и один санитар, то теперь санитаров нет, должно быть два фельдшера. Где нам их брать? Надо готовить кадры заранее.

Таким образом, старый добрый день дублера на станции скорой помощи — это по сути ранняя профориентация. Ирина Штейгервальд обратилась к руководству медколледжа с предложением провести такой день именно с первокурсниками.

- Это первый курс, у них еще практически никаких специальных знаний нет, для них все увиденное и испытанное сегодня — открытие. Мы не просто так начали с самого младшего курса,- делится планами Ирина Штейнгервальд. - Они сейчас только начинают и должны понять, что скорая помощь — это их дело. Чтобы все годы обучения делать упор на определенные дисциплины. Мне не важно, чтобы они «от и до» знали микробиологию или гистологию, но они должны отлично знать то, что нужно в скорой: основы травматологии, хирургии, кардиологии и «рукоделие» - то есть умение делать повязки, инъекции и прочее. Потом мы хотим брать себе студентов на практику. Разумеется, не всех, а только тех, кто в перспективе будет у нас работать. Сегодня мы думаем о том, что будет через три года, когда эти студенты станут выпускниками.

25 студентов 101-й группы специальности «Лечебное дело» дублировали всех специалистов "неотложки", от диспетчера до главного врача. Выезжали с бригадами и на вызовы. Для них даже банальная перевозка пациентов из одной больницу в другую была первым профессиональным впечатлением. По словам ребят, студенты второго курса им даже завидуют, потому что и сами были бы не прочь попробовать вкус настоящей работы, хотя бы на один день.

- Сейчас мы под таким впечатлением, что, кажется, все пойдем работать в «скорую»,- поделилась Настя КЛИМЕНКО, дублировавшая сегодня главного фельдшера «скорой». - В нашей группе случайных людей нет, все хотим работать в медицине. Не важно, останемся в среднем звене или пойдем учиться дальше, но кто-то точно свяжет свою жизнь со «скорой». Сегодняшний день для нас — подарок, возможность испытать себя каждому по отдельности и всей нашей дружной группой. Я серьезно подумываю о том, чтобы работать в "скорой".

В диспетчерской «неотложки» добросовестно отрабатывала свою дублерскую смену Вероника МАНАСТЫРСКАЯ.

- У меня крестная работает на станции скорой помощи в Сарыкольском районе,- рассказывает Вероника, - она много интересного рассказывает о своей работе, так что к окончанию школы я уже точно знала, что пойду в медицину. В будущем хочу продолжить обучение и стать педиатром. Ответственность, конечно очень большая, но меня тянет именно к педиатрии. Это мечта.

Наш разговор с Вероникой прервал именно «детский» вызов и будущий педиатр стала оформлять его по всем правилам.

Кстати, на вопрос о том, что для них самое страшное в работе на "скорой", студенты ответили: «Не успеть приехать вовремя». Хорошо, если этот оправданный профессиональный страх останется у них на всю трудовую жизнь.