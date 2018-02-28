Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год из-за перехода на латиницу
Фото Турара Канзагапова
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что обязательное введение нулевых классов в школах перенесут с 2019 на 2020 год. Единая программа и график подготовки учителей готовы, учебники прошли экспертизу, однако все они написаны на кириллице.
- Это около 400 тысяч детей, необходимо выпустить новые учебники для нулевых классов, так как мы переходим на латиницу. Считаем правильным эти учебники печатать сразу на латинице. Это и финансово эффективно будет. На всё это – подготовку новых учебников, проведение экспертизы, пробации, подготовку учителей требуется время. Поэтому на нулевые классы перейдём к 2020 году. Такое изменение внесено в новую государственную программу, – сказал министр на заседании Правительства.
Он также поднял проблему качества связи и интернета в сельских школах. К широкополосному доступу со скоростью четыре Мбит/секунду и выше подключены только 62% от общего числа школ. Только в 2500 школ есть Wi-Fi. Оснащённость персональными компьютерами составляет в среднем один компьютер на 11 учащихся.
- Ситуация серьёзно осложняет работу Министерства образования. Для решения этой проблемы просим вас, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев. – Авт.), дать поручение местным исполнительным органам обеспечить подключение к широкополосному интернету, разнести Wi-Fi и вложиться в приобретение компьютеров, – сказал Ерлан Сагадиев.
Премьер-министр обратился к главе МОН, отметив, что новые программы и учебники, повышенная зарплата учителей должны сказаться на качестве образования.
- Во всех происходящих процессах в сфере образования звучит критика от родителей и депутатов Парламента. Ерлан Кенжегалиевич, вы сами знаете, споры вызывает качество проведения этих реформ, их последовательность. Также ситуация с учебниками, по которым из года в год проблема повторяется. Ерлан Кенжегалиевич, вы несёте персональную ответственность за реализацию этих задач. Необходимо учитывать мнение учителей и общественности, если мы не будем широко обсуждать принимаемые новшества, постоянно будет такое недопонимание, – подчеркнул премьер-министр.
Главам МИК РК и МОН РК Бакытжан Сагинтаев поручил усилить разъяснительную работу.
Ранее министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что сейчас начнётся большая апробация нового алфавита, будут готовить и новый "Әліппе".
Перейти на новый алфавит будет легко и взрослым, и детям, считает Ерлан Сагадиев, просто нужно достаточно времени и методических пособий. На латиницу школьники будут переходить постепенно – с нулевого класса.
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