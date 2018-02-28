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Vital
Зиме - финал, щукарям - заботы
Это вы рыбаки хвастаитесь друг перед другом. А я поделился радостью своего родственика.
28.02.18 00:14
yeti91
Жулики продают поддельные айфоны
Это не подделка,это сейчас -«репликой» называется,по 28 тыщ полный интерет
28.02.18 00:09
неравнодушная
Жулики продают поддельные айфоны
Антиквар .: когда вышел бы из тюрьмы да , там работают парикмахеры профессионалы :-P :-P :-P :-P :-P и помоют и побреют . наголо под ноль. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
27.02.18 23:51
неравнодушная
Жулики продают поддельные айфоны
Vital: Одно меня радует. супер, золотые слова хоть что то радует, но не надолго. :-P :-P :-P :-P
27.02.18 23:48
Падлец Якин
Заседание правительства прошло на казахском языке
Народный контроль: Вот заливает Танюха про языковой патриотизм. Учить ты стала язык по причине простой, позднее замужество ,скорей всего долгожданое, за человека кореной нации.
27.02.18 23:45
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
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Taurus
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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (11334)
Хороший Гость: Да нет, закон по вей Германии оди, ;-) Да,Конституция. А так в каждой Федеральной Земле, своё Правительство. Аким Земли называется - Министр - Президент. У законодателей свой-...
27.02.18 22:00
Хохол
Флуд и оффтопик (часть 3) (10119)
Уважаемая НГ , а можно исповедь ? Лоббируя интересы РФ , на что Вы рассчитываете ? Вы можете в большем случае рассчитывать на ихтамнет . При развале СССР , в Беловежской пуще был подписаны документы...
27.02.18 22:50
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу (2548)
Уважаемая редакция НГ прошу вас разобраться с вопросом установки знака "Стоянка запрещена" на перекрестке в районе автовокзала (если следовать со стороны проспекта Абая). Знак установлен...
26.02.18 14:44
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Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год из-за перехода на латиницу

27 февраля 2018, 15:26 |  Государство
Сагадиев посчитал, что на подготовку учебников на латинице нужно время. Премьер-министр напомнил ему о персональной ответственности за реформы в образовании, передает Informburo.kz.

Фото Турара Канзагапова

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что обязательное введение нулевых классов в школах перенесут с 2019 на 2020 год. Единая программа и график подготовки учителей готовы, учебники прошли экспертизу, однако все они написаны на кириллице.

- Это около 400 тысяч детей, необходимо выпустить новые учебники для нулевых классов, так как мы переходим на латиницу. Считаем правильным эти учебники печатать сразу на латинице. Это и финансово эффективно будет. На всё это – подготовку новых учебников, проведение экспертизы, пробации, подготовку учителей требуется время. Поэтому на нулевые классы перейдём к 2020 году. Такое изменение внесено в новую государственную программу, – сказал министр на заседании Правительства.

Он также поднял проблему качества связи и интернета в сельских школах. К широкополосному доступу со скоростью четыре Мбит/секунду и выше подключены только 62% от общего числа школ. Только в 2500 школ есть Wi-Fi. Оснащённость персональными компьютерами составляет в среднем один компьютер на 11 учащихся.

- Ситуация серьёзно осложняет работу Министерства образования. Для решения этой проблемы просим вас, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев. – Авт.), дать поручение местным исполнительным органам обеспечить подключение к широкополосному интернету, разнести Wi-Fi и вложиться в приобретение компьютеров, – сказал Ерлан Сагадиев.

Премьер-министр обратился к главе МОН, отметив, что новые программы и учебники, повышенная зарплата учителей должны сказаться на качестве образования.

- Во всех происходящих процессах в сфере образования звучит критика от родителей и депутатов Парламента. Ерлан Кенжегалиевич, вы сами знаете, споры вызывает качество проведения этих реформ, их последовательность. Также ситуация с учебниками, по которым из года в год проблема повторяется. Ерлан Кенжегалиевич, вы несёте персональную ответственность за реализацию этих задач. Необходимо учитывать мнение учителей и общественности, если мы не будем широко обсуждать принимаемые новшества, постоянно будет такое недопонимание, – подчеркнул премьер-министр.

Главам МИК РК и МОН РК Бакытжан Сагинтаев поручил усилить разъяснительную работу.

Ранее министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что сейчас начнётся большая апробация нового алфавита, будут готовить и новый "Әліппе".

Перейти на новый алфавит будет легко и взрослым, и детям, считает Ерлан Сагадиев, просто нужно достаточно времени и методических пособий. На латиницу школьники будут переходить постепенно – с нулевого класса.
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Комментарии к новости

наушники
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это и финансово эффективно будет.

Мне одному этот параметр слух режет. Ведь когда дело касается акимов для их крузаков и прадо этот параметр вообще не является приоритетом, похоже даже в тройку не входит, или все те же ремонты проспектов и улиц раз в 2 года. Все лучшее детям, как говорится.

анатоль
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сагадиев посчитал, что на подготовку учебников на латинице нужно время.
Серьёзно....как он это посчитал???

шинар
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
решение правильное, лучше не торопиться, а приступать ко всему постепенно и обдуманно.

dana
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:25
Комментарий удален модератором.

неизвестный
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:42
Комментарий удален модератором.

Айша
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну по идее то нулевые классы уже сейчас есть, я так понимаю имеют в виду полноценную 12-летку по обновленной программе

Гулмарал
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 19:02
Комментарий удален модератором.

Дмитрий
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не раз ещё наступите на свои же грабли )))

Народный контроль
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дмитрий:
Не раз ещё наступите на свои же грабли )))

Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.
Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным!

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