Жительница Костаная упала с высоты 5 этажа в лестничный пролет

ЧП произошло 25 февраля, в 20.46, в Костанае. Как сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области, 29-летняя женщина упала с высоты 5 этажа в лестничный пролет.

Иллюстративное фото

С многочисленными травмами женщина была доставлена в реанимационное отделение городской больницы.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК «Доведение до самоубийства». Обстоятельства произошедшего выясняются», - уточнили в пресс-службе ДВД.

Как стало известно «НГ», пострадавшая находилась в гостях в одном из домов микрорайона «Наурыз». С чем был связан ее поступок, пока выяснить не удается, так как женщина до сих пор в тяжелом состоянии.