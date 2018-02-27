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Жительница Костаная упала с высоты 5 этажа в лестничный пролет

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

27 февраля 2018, 12:47 |  Происшествия

ЧП произошло 25 февраля, в 20.46, в Костанае. Как сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области, 29-летняя женщина упала с высоты 5 этажа в лестничный пролет.

Иллюстративное фото

С многочисленными травмами женщина была доставлена в реанимационное отделение городской больницы.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК «Доведение до самоубийства». Обстоятельства произошедшего выясняются», - уточнили в пресс-службе ДВД.

Как стало известно «НГ», пострадавшая находилась в гостях в одном из домов микрорайона «Наурыз». С чем был связан ее поступок, пока выяснить не удается, так как женщина до сих пор в тяжелом состоянии.
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Комментарии к новости

§ yeti91
Re: Жительница Костаная упала с высоты 5 этажа в лестничный...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 27.02.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курение-убивает
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707
Re: Жительница Костаная упала с высоты 5 этажа в лестничный...




Отправлено: 27.02.18 - 13:33
Комментарий удален модератором.

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