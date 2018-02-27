Казахстанцам следует отключать обогрев полов в домах, лишние электроприборы и свет в комнатах, передает Informburo.kz

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Вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал жалобы казахстанцев на высокую стоимость коммунальных услуг в стране.

В ведомстве понимают, что не все слои населения могут себе позволить новые цены. Решить проблему должен новый законопроект, который предусматривает адресную помощь для узкого круга социально уязвимых людей.

- Честно говоря, критику по стоимости коммунальных услуг я слышу во всех уголках страны. Но это смотря как и с чем сравнивать. Коммунальные услуги можно сделать низкими, тогда мы не сможем обеспечить модернизацию и ремонт сетей. Через несколько лет таким образом рискуем перестать получать вообще какие-либо услуги. Нынешние тарифы приводят к тому, что государство не может, как это было несколько лет назад, оказывать достаточную поддержку. Прошла серия кризисов, изменилось отношение, – ответил Жумангарин на вопрос журналистов в кулуарах Евразийского антимонопольного форума.

Вице-министр считает, что проблема не в высоких ценах, а в том, как казахстанцы потребляют услуги. Дав несколько практических советов об экономии, спикер рассказал, что выход у казахстанцев, которые не в состоянии платить коммуналку, есть.

- Вопрос стоит не в том, высокий тариф или нет, а как ты пользуешься услугой. Можно ведь по высокому тарифу потреблять мало и экономить, бюджет тогда будет расходоваться достаточно эффективно. Можно отключить в комнатах свет, не включать ненужные электроприборы. Не топить крыши и полы в домах. Когда нагрузка на семейный бюджет большая, каждое повышение будет сказываться сильнее, – подчеркнул спикер.

По информации МНЭ, большинство тепло- и электросетей страны нуждаются в регулярном ремонте. Поэтому вопрос снижения тарифов попросту не рассматривается. Для примера: безопасным состояние сетей считается, когда общий износ не превышает 50%. Сейчас, по словам Жумангарина, он находится на уровне 80-90%, в некоторых местах износ достигает 100%.

- Высокие тарифы, конечно, не самый лучший вариант сегодня, но это единственный способ обновлять инфраструктуру. Мы ввели предельный тариф, и это уже принесло свои плоды. Мы отдаём себе отчёт в том, что не все слои населения могут платить такие тарифы. В Парламенте лежит новый проект закона "Об естественных монополиях". В рамках него новая тарифная политика будет сопровождаться практикой адресной социальной помощи. Будет оказываться узкому кругу населения, которое не может платить за такие тарифы, – рассказал он.

В январе депутаты Мажилиса попросили вернуть дифтариф на коммунальные услуги. Дифференцированный подход к предоставлению коммунальных услуг вводили семь лет назад, и население это устраивало. Но два года назад Правительство отказалось от дифтарифа, что, по мнению депутатов, сегодня вызывает нарекания.

В МНЭ РК сообщили, что отмена дифтарифа на электроэнергию была продиктована требованием самого бизнеса, для которого такой метод был невыгоден и за пять лет не показал свою эффективность.

- Тем не менее рынок с бытовой электроэнергией является общественно значимым, мы не контролируем там всё и вся. Игроки рынка, чьи цены мы не регулируем, вправе устанавливать свои дифтарифы тоже. В том числе по времени суток, – отметил Жумангарин.

В сентябре сообщалось, что для привлечения инвесторов в сферу ЖКХ глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента поручил Правительству повысить тарифы. Министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания Правительства отметил, что это необходимо для гарантии возврата инвестиций частным компаниям, которые готовы вкладывать деньги в ЖКХ.