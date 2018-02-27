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Как не разориться при высоких тарифах на комуслуги, объяснил вице-министр экономики

27 февраля 2018, 12:23 |  Государство
Казахстанцам следует отключать обогрев полов в домах, лишние электроприборы и свет в комнатах, передает Informburo.kz.

Фото Tengrinews.kz

Вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал жалобы казахстанцев на высокую стоимость коммунальных услуг в стране.

В ведомстве понимают, что не все слои населения могут себе позволить новые цены. Решить проблему должен новый законопроект, который предусматривает адресную помощь для узкого круга социально уязвимых людей.

- Честно говоря, критику по стоимости коммунальных услуг я слышу во всех уголках страны. Но это смотря как и с чем сравнивать. Коммунальные услуги можно сделать низкими, тогда мы не сможем обеспечить модернизацию и ремонт сетей. Через несколько лет таким образом рискуем перестать получать вообще какие-либо услуги. Нынешние тарифы приводят к тому, что государство не может, как это было несколько лет назад, оказывать достаточную поддержку. Прошла серия кризисов, изменилось отношение, – ответил Жумангарин на вопрос журналистов в кулуарах Евразийского антимонопольного форума.

Вице-министр считает, что проблема не в высоких ценах, а в том, как казахстанцы потребляют услуги. Дав несколько практических советов об экономии, спикер рассказал, что выход у казахстанцев, которые не в состоянии платить коммуналку, есть.

- Вопрос стоит не в том, высокий тариф или нет, а как ты пользуешься услугой. Можно ведь по высокому тарифу потреблять мало и экономить, бюджет тогда будет расходоваться достаточно эффективно. Можно отключить в комнатах свет, не включать ненужные электроприборы. Не топить крыши и полы в домах. Когда нагрузка на семейный бюджет большая, каждое повышение будет сказываться сильнее, – подчеркнул спикер.

По информации МНЭ, большинство тепло- и электросетей страны нуждаются в регулярном ремонте. Поэтому вопрос снижения тарифов попросту не рассматривается. Для примера: безопасным состояние сетей считается, когда общий износ не превышает 50%. Сейчас, по словам Жумангарина, он находится на уровне 80-90%, в некоторых местах износ достигает 100%.

- Высокие тарифы, конечно, не самый лучший вариант сегодня, но это единственный способ обновлять инфраструктуру. Мы ввели предельный тариф, и это уже принесло свои плоды. Мы отдаём себе отчёт в том, что не все слои населения могут платить такие тарифы. В Парламенте лежит новый проект закона "Об естественных монополиях". В рамках него новая тарифная политика будет сопровождаться практикой адресной социальной помощи. Будет оказываться узкому кругу населения, которое не может платить за такие тарифы, – рассказал он.

В январе депутаты Мажилиса попросили вернуть дифтариф на коммунальные услуги. Дифференцированный подход к предоставлению коммунальных услуг вводили семь лет назад, и население это устраивало. Но два года назад Правительство отказалось от дифтарифа, что, по мнению депутатов, сегодня вызывает нарекания.

В МНЭ РК сообщили, что отмена дифтарифа на электроэнергию была продиктована требованием самого бизнеса, для которого такой метод был невыгоден и за пять лет не показал свою эффективность.

- Тем не менее рынок с бытовой электроэнергией является общественно значимым, мы не контролируем там всё и вся. Игроки рынка, чьи цены мы не регулируем, вправе устанавливать свои дифтарифы тоже. В том числе по времени суток, – отметил Жумангарин.

В сентябре сообщалось, что для привлечения инвесторов в сферу ЖКХ глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента поручил Правительству повысить тарифы. Министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания Правительства отметил, что это необходимо для гарантии возврата инвестиций частным компаниям, которые готовы вкладывать деньги в ЖКХ.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Как не разориться при высоких тарифах на комуслуги, объяснил...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2606
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.02.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Высокие тарифы, конечно, не самый , но это единственный способ обновлять инфраструктуру
а также высокие зарплаты для первых лиц кампании , джипы , коттеджи , загранпоездки , яхты , бриллианты и после всего этого ремонт износившихся сетей
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ТАНОМИ
Re: Как не разориться при высоких тарифах на комуслуги, объяснил...




Отправлено: 27.02.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из года в год, при повышении тарифов, нам твердят об изношенности сетей. "Сейчас, по словам Жумангарина, он находится на уровне 80-90%, в некоторых местах износ достигает 100%." Знакомая песня!. Получается, по-прежнему, ничего не делалось по обновлению сетей? Так куда ж уходят средства, получаемые под эту "молитву" ранее?

§ Сергей_я
Re: Как не разориться при высоких тарифах на комуслуги, объяснил...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2391
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.02.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно отключить в комнатах свет, не включать ненужные электроприборы. Не топить крыши и полы в домах.

как раз те, у кого не хватает денег по умолчанию уже все это делают. Покупают самые тусклые лампочки, не пользуются обогревателями или электрочайниками.
Профайл

Гость
Как не разориться при высоких тарифах на комуслуги, объяснил вице-министр экономики




Отправлено: 27.02.18 - 13:51
Комментарий проходит проверку.

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