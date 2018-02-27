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Признать самозанятых с небольшим доходом безработными призвала федерация профсоюзов

27 февраля 2018, 11:37 |  Государство
Самозанятые казахстанцы, доход которых незначителен, остаются за бортом системы медстрахование, считают в федерации, передает Informburo.kz.

 

Признать самозанятых казахстанцев с небольшим доходом безработными и регистрировать их в Центрах занятости предложил первый зампредседателя федерации профсоюзов, бывший вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что проблема самозанятых в Казахстане не в том, что их много – 2,1 млн человек, а в их доходах.

- Наша проблема в качестве их "индивидуальной деятельности", то есть в их доходах, а вернее, в их отсутствии. По данным Комитета по статистике таких непродуктивно самозанятых порядка 300 тысяч человек, в реальности не менее одного миллиона, – пишет Биржан Нурымбетов.

С внедрением системы обязательного социального медицинского страхования за бортом остаются незарегистрированные безработные и те самые "непродуктивно" самозанятые, считает представитель Федерации профсоюзов.

- Задача сложная. Для её решения сейчас пошли по пути формализации индивидуальной деятельности самозанятых. То есть через обязательную регистрацию в качестве ИП, и, соответственно, уплаты страховых взносов "сам за себя". Но наложение дополнительных административных обязательств на людей, которые практически не имеют доходов, чревато, на что, соответственно, и реагирует сегодня общественность, – заявляет Биржан Нурымбетов.

Он считает, что принудительная формализация их деятельности не сможет решить проблему.

- В нашем случае логичным видится признать непродуктивно самозанятых безработными, дать им право зарегистрироваться в качестве безработных в Центрах занятости (на условиях действующего законодательства, то есть, если им Центр занятости не сможет предложить подходящую работу), и в этом случае платить за них страховые взносы. Да, увеличится официальная численность безработных. Но в этом тоже есть логика – если государство не смогло предложить им рабочие места, то тогда государство и платит за них на медицинское страхование., – предлагает экс-вице-министр труда и социальной защиты населения.

По концепции реформы здравоохранения услуги ОСМС в полном объёме получат только те, кто будет застрахован, то есть за кого будут перечислены страховые взносы. За наёмных работников будут платить работодатели, индивидуальные предприниматели (они же часть самозанятых) сами за себя, а за безработных, зарегистрированных в центрах занятости, – государство.

В Казахстане разработают отдельный закон, контролирующий самозанятых. Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты населения уже начали совместную работу.

- В законе будут предусмотрены вопросы стимулирования, чтобы для начала самозанятых поставить на учёт, а далее их уже вести. Необходимы изменения, связанные с предпринимательским кодексом. Часть граждан в лице индивидуальных предпринимателей и самозанятые граждане оказались вне зоны нашего внимания и контроля. Мы обсуждали с НПП "Атамекен", должны этот вопрос вернуть, – сказал Ерболат Досаев.

Осенью 2017 года экс-вице-министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов предлагал предпринимателей, зарабатывающих 300 тысяч в год, не считать самозанятыми и обязать платить номинальные налоги. Он отмечал, что по методике Международной организации труда самозанятый – это человек, который практически безработный и имеет отрывочные мелкие доходы, и тут же самозанятый – учредитель ТОО. Индивидуальный предприниматель, который нанимает людей, имеет большие доходы, платит налоги, – тоже самозанятый. Поэтому нужно внести ясность, кто такой самозанятый, говорил Биржан Нурымбетов.
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Комментарии к новости

§ CrazyBeaver
Re: Признать самозанятых с небольшим доходом безработными...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 27.02.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нееее, спасибо, я лучше буду непродуктивным само занятым, все равно деньги надо платить при лечении.
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