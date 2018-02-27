Обычные школы не имеют такой материально-технической базы, чтобы работать по программам Назарбаев интеллектуальных школ, передает Informburo.kz.

Программа обновлённого содержания – это трансляция опыта Назарбаев интеллектуальных школ в общеобразовательные школы, считает депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева. Однако в отличие от НИШ обычные школы не имеют технического оснащения для работы по этой программе.

Вопрос материально-технической базы общеобразовательных школ подняла депутат в ходе круглого стола по актуальным вопросам среднего образования в Мажилисе.

- Статистика Национального доклада МОН РК говорит, что 45% школ не оснащены предметными кабинетами, лабораторным оборудованием, интернетом и так далее. Получается, что учителя этих 45% остались со старыми методами – бумажной наглядностью, мелом и словом учителя. И в таких условиях, конечно, становится вопрос: насколько транслируются методы и приёмы НИШ в этих школах и насколько исполняется содержательная часть, – задалась вопросом Наталья Жумадильдаева.

"Необходим хороший аудит: действительно ли мы имеем трансляцию опыта НИШ или у нас идёт трансформация. В нескольких словах хочу прояснить этот термин", – добавила она.

Депутат отметила, что программа НИШ также была адаптирована в учебники обновлённого содержания для общеобразовательных школ. Однако сами педагоги Назарбаев школы не занимаются по учебникам, а работают по учебным планам. Вместе с тем для учителей обычных школ учебник остаётся основным средством обучения.

- Когда только началось обсуждение качества учебников в интернете, я обратилась к НИШ, хотела сравнить учебники. Я к своему стыду поздно узнала, что, оказывается, НИШ не работает по учебникам. Основа их работы – это учебная программа и стандарт тех образовательных услуг, которые они должны дать. Получается, что учебная программа Назарбаев интеллектуальных школ была адаптирована для средней школы. По этой учебно-адаптированной программе начали писать учебники. Почему же тогда у нас получились такие учебники? Это вопрос, который сегодня должен стоять на повестке дня. Не должен учебник быть скандальным, нашумевшим, не должен учебник быть с ошибками и опечатками, – заключила она.

Позже МОН РК сообщил, что подготовил специальные системно-методические комплексы, для того чтобы внедрение обновлённого содержания было гораздо проще для преподавателей.