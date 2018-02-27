Депутат перечислила проблемы с программой обновлённого содержания в казахстанских школах
Обычные школы не имеют такой материально-технической базы, чтобы работать по программам Назарбаев интеллектуальных школ, передает Informburo.kz.
Программа обновлённого содержания – это трансляция опыта Назарбаев интеллектуальных школ в общеобразовательные школы, считает депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева. Однако в отличие от НИШ обычные школы не имеют технического оснащения для работы по этой программе.
Вопрос материально-технической базы общеобразовательных школ подняла депутат в ходе круглого стола по актуальным вопросам среднего образования в Мажилисе.
- Статистика Национального доклада МОН РК говорит, что 45% школ не оснащены предметными кабинетами, лабораторным оборудованием, интернетом и так далее. Получается, что учителя этих 45% остались со старыми методами – бумажной наглядностью, мелом и словом учителя. И в таких условиях, конечно, становится вопрос: насколько транслируются методы и приёмы НИШ в этих школах и насколько исполняется содержательная часть, – задалась вопросом Наталья Жумадильдаева.
"Необходим хороший аудит: действительно ли мы имеем трансляцию опыта НИШ или у нас идёт трансформация. В нескольких словах хочу прояснить этот термин", – добавила она.
Депутат отметила, что программа НИШ также была адаптирована в учебники обновлённого содержания для общеобразовательных школ. Однако сами педагоги Назарбаев школы не занимаются по учебникам, а работают по учебным планам. Вместе с тем для учителей обычных школ учебник остаётся основным средством обучения.
- Когда только началось обсуждение качества учебников в интернете, я обратилась к НИШ, хотела сравнить учебники. Я к своему стыду поздно узнала, что, оказывается, НИШ не работает по учебникам. Основа их работы – это учебная программа и стандарт тех образовательных услуг, которые они должны дать. Получается, что учебная программа Назарбаев интеллектуальных школ была адаптирована для средней школы. По этой учебно-адаптированной программе начали писать учебники. Почему же тогда у нас получились такие учебники? Это вопрос, который сегодня должен стоять на повестке дня. Не должен учебник быть скандальным, нашумевшим, не должен учебник быть с ошибками и опечатками, – заключила она.
Позже МОН РК сообщил, что подготовил специальные системно-методические комплексы, для того чтобы внедрение обновлённого содержания было гораздо проще для преподавателей.
Успеваемость школьников, занимающихся по программе обновлённого содержания, повысилась в два раза. Но новая программа оказалась сложной в преподавании. Об этом заявил вице-министр образования Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола по актуальным вопросам среднего образования в Мажилисе.
42% казахстанских детей уже учатся по обновлённым образовательным программам, отметил вице-министр. Среди них 1, 2, 5 и 7 классы общеобразовательных школ.
- Прежде чем перейти на обновлённое содержание, мы провели апробацию в 30 пилотных школах. Мониторинг был проведён по 16 контрольным школам и он показал, что ученики, занимающиеся по программам обновлённого содержания, практически в два раза повышают успеваемость, – сказал он.
Вместе с тем вице-министр согласен с тем, что в отличие от детей, учителям не так легко даётся новая программа.
- Обновлённая программа сложная для учителей, мы с этим согласны. Она сложная, потому что учителя и дети учатся и готовятся по новой программе. Конечно, когда новая методика, когда нужно вести занятие по-новому, когда не просто передача готовой информации, прочитал ребёнку и от него нужно получить обратную связь, надо использовать более широкий спектр методов, необходимо выстраивать работу по-новому, для учителей это сложно. Это затратно по времени, затратно в эмоциональном плане, – отметил он.
Для того чтобы внедрение обновлённого содержания было гораздо проще для преподавателей, МОН РК подготовил специальные системно-методические комплексы.
- Если раньше учитель должен был самостоятельно всё придумывать, сегодня у нас есть готовый ориентир в качестве системно-методического комплекса, надо им пользоваться. Да, мы дали право учителю брать в качестве основы комплекс и адаптировать это для своих детей, – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.
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