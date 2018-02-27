«Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в Костанае прошли общественные слушания по вопросу переименования двух улиц

Сегодня, 26 февраля, в городском акимате состоялись общественные слушания по вопросу переименования двух улиц: ул. Авиационную — в ул. имени Камшат Доненбаевой, а ул. Казахскую — в Абильсай.

Как сообщил депутат Сабит ИСМУРАТОВ, обращение в маслихат о переименовании поступило от акима Костаная Базыла Жакупова. А 9 февраля на совместном заседании депутатской комиссии было принято постановление об организации публичных слушаний.

Обсуждение прошло с участием представителей неправительственных организаций, учителей, общественных деятелей и активистов.

Наиболее активно и бурно прошло обсуждение переименования ул. Авиационной. Об идее дать ей имя Героя Социалистического труда Камшат Доненбаевой вначале высказывались положительно. Первыми выступали ветераны труда, почетные граждане.

- Переименование - очень нужно дело, потому что в Костанае есть много безликих улиц, - обратился к залу писатель и публицист Акылбек ШАЯХМЕТ. - У нас же нет улиц механизаторов, инженеров. Следовательно, и Авиационная никакого смысла и содержания не имеет. Поэтому я считаю целесообразным ее переименовать.

Шаяхмета поддержали аплодисментами, точно так же, как и ветерана госслужбы Сакена ТУКЕНОВА, который сказал, что смысла агитировать за переименование нет, потому что значение личности Камшат Доненбаевой под сомнение никто не ставит.

- Хоть в Костанае я и не родился, но когда жил в Воронеже, я знал ее имя с 5 класса, - высказался директор Русского драмтеатра Юрий ИВЛЕВ. - Мы Казахстан узнавали по таким именам. И мое поколение, и которое моложе, все знают этого человека. Тогда еще о Казахстане никто ничего толком не слышал, но они знали о Камшат Доненбаевой. Поэтому я тоже думаю, что здесь обсуждать нечего. Это имя достойно названия улицы не только здесь, но и в столице.

Видимо, чтобы вопрос о переименовании ул. Авиационной выглядел оправданным, в акимате попросили выступить представителя отдела архитектуры, которая рассказала, что в будущем в районе, где расположена ул. Авиационная, появятся несколько новых жилых комплексов, целый ряд социальных и культурных объектов. И, кроме этого, в микрорайоне Юбилейный возведут новый сквер имени Камшат Доненбаевой и установят ее бюст.

По словам местной жительницы Нины БЕКТУРГАНОВОЙ, народ сам выдвинул предложение переименовать улицу и будет надеяться на положительный исход.

- Мы надеемся, что она станет лучшей в городе, - высказалась Бектурганова. - Единственное, что нас волнует, когда будут проводить мост и соединять ул. Авиационную с Уральской, чтобы не рушили дома людей. Мы хотим остаться жить на своих старых местах. А так мы довольны.

Некоторые на слушаниях пошли дальше и вместе с предложением дать улице имя Доненбаевой советовали подумать о новом варианте уличных табличек по всему городу: чтобы писали не просто «Улица им. Султана Баймагамбетова», а «Улица имени Героя СССР Султана Баймагамбетова». Дабы не умалять имя и значение известных личностей.

Поток согласных с идеей переименования прервал член КНПК Владимир КАЛИНИН. Выйдя к трибуне, он предупредил зал: «Не кидайте в меня камнями».

- Что у нас имеется на ул. Авиационной, кроме старого аэропорта? - задал вопрос Калинин. - Ничего, правильно? Вот и жители скажут! У нас там склады находятся. И вы, прикрываясь именем Доненбаевой, хотите переименовать эту улицу? Но почему бы нам не назвать район Юбилейный ее именем? Вот это будет память! А не маленькая Авиационная улица!

Зал несогласно загудел. Депутат маслихата Сабит Исмуратов отметил, что это хорошее предложение, но сейчас на повестке дня стоит другое — переименовать или нет.

Однако с аналогичным предложением — не называть «захолустную» улицу Авиационную именем Доненбаевой — вслед за Калининым выступили еще несколько человек.

- Меня тоже такое предложение немного щекочет, - поддержал идею общественный активист Аркадий ДЕНИСОВ. - Почему товарищ Шаяхметов выбрал не какую-нибудь улицу на окраине, а Павших борцов? Тогда почему имя Камшат Доненбаевой должна носить именно ул. Авиационная? Она, может, нормальной станет только лет через 50. Это предложение заслуживает внимания, но надо повременить. Сначала сделать улицу, а потом уже переименовывать.

И тут зал будто бы завелся: одни высказывали аргументы «против», мотивируя тем, что новое имя ничего на этой улице не изменит, другие, наоборот, стали еще больше агитировать за идею переименовать.

- Да это же урок для нашей молодежи! Она прежде всего была матерью, она воспитывала детей! - эмоционально высказался актер театра им. И. Омарова Конысбек БЕГАЙДАРОВ. - Она не трудилась за героизм, она просто вложила свою душу и материнскую любовь к своей земле! Да для нее этой улицы еще будет мало! Давайте еще откроем аллею! Она этого достойна, она великая женщина, она великая мама!

Актера зал «захлопал»: то ли выражая согласия, то ли, чтобы прервать поток слов.

Почти после часового обсуждения одного вопроса, народ изрядно подустал. Процесс голосования стали торопить и сами организаторы слушаний.

7 депутатов проголосовали за, и лишь одни — против переименования.

На такой расклад кто-то бурно отреагировал из зала.

- Да мы просто опозорим ее имя!

Однако Сабит Исмуратов отметил, что теперь решение слушаний должны рассмотреть депутаты областного маслихата, а затем уже республиканская ономастическая комиссия. Последнее слово — за ними.

Слушания по второму вопросу — о переименовании ул. Казахской в ул. Абильсай прошли гораздо быстрее — за 10-15 минут. К этому времени треть зала ушла. У трибуны выступили два человека, зал же не проявлял особой инициативы.

Перед голосованием выступила учитель истории из гимназии им. Горького Татьяна Дорофеевна КАЗАЧЕК и рассказала о личности Абильсая.

- Абильсай — это купец нашего города, он был одним из основателей, - провела она краткий экскурс в историю. - То есть мы не просто говорим о каком-то имени или неизвестном человеке, в честь которого назван лог. Это абсолютно реальный был человек, который здесь жил и работал.

В конце слушаний, перед тем, как депутаты единогласно проголосовали за, кто-то из зала резюмировал, что это абсолютно разумное предложение: лог Абильсай теперь будет располагаться на ул. Абильсая.