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«Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в Костанае прошли общественные слушания по вопросу переименования двух улиц
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«Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в Костанае прошли общественные слушания по вопросу переименования двух улиц

Татьяна НАЗАРУК

26 февраля 2018, 18:26 |  Общество

Сегодня, 26 февраля, в городском акимате состоялись общественные слушания по вопросу переименования двух улиц: ул. Авиационную — в ул. имени Камшат Доненбаевой, а ул. Казахскую — в Абильсай.

 

Как сообщил депутат Сабит ИСМУРАТОВ, обращение в маслихат о переименовании поступило от акима Костаная Базыла Жакупова. А 9 февраля на совместном заседании депутатской комиссии было принято постановление об организации публичных слушаний.

Обсуждение прошло с участием представителей неправительственных организаций, учителей, общественных деятелей и активистов.

Наиболее активно и бурно прошло обсуждение переименования ул. Авиационной. Об идее дать ей имя Героя Социалистического труда Камшат Доненбаевой вначале высказывались положительно. Первыми  выступали ветераны труда, почетные граждане.

- Переименование - очень нужно дело, потому что в Костанае есть много безликих улиц, - обратился к залу писатель и публицист Акылбек ШАЯХМЕТ. - У нас же нет улиц механизаторов, инженеров. Следовательно, и Авиационная никакого смысла и содержания не имеет. Поэтому я считаю целесообразным ее переименовать.

Шаяхмета поддержали аплодисментами, точно так же, как и ветерана госслужбы Сакена ТУКЕНОВА, который сказал, что смысла агитировать за переименование нет, потому что значение личности Камшат Доненбаевой под сомнение никто не ставит.

- Хоть в Костанае я и не родился, но когда жил в Воронеже, я знал ее имя с 5 класса, - высказался директор Русского драмтеатра Юрий ИВЛЕВ. - Мы Казахстан узнавали по таким именам. И мое поколение, и которое моложе, все знают этого человека. Тогда еще о Казахстане никто ничего толком не слышал, но они знали о Камшат Доненбаевой. Поэтому я тоже думаю, что здесь обсуждать нечего. Это имя достойно названия улицы не только здесь, но и в столице.

Видимо, чтобы вопрос о переименовании ул. Авиационной выглядел оправданным, в акимате попросили выступить представителя отдела архитектуры, которая рассказала, что в будущем в районе, где расположена ул. Авиационная, появятся несколько новых жилых комплексов, целый ряд социальных и культурных объектов. И, кроме этого, в микрорайоне Юбилейный возведут новый сквер имени Камшат Доненбаевой и установят ее бюст.

По словам местной жительницы Нины БЕКТУРГАНОВОЙ, народ сам выдвинул предложение переименовать улицу и будет надеяться  на положительный исход.

- Мы надеемся, что она станет лучшей в городе, - высказалась Бектурганова. - Единственное, что нас волнует, когда будут проводить мост и соединять ул. Авиационную с Уральской, чтобы не рушили дома людей. Мы хотим остаться жить на своих старых местах. А так мы довольны.

Некоторые на слушаниях пошли дальше и вместе с предложением дать улице имя Доненбаевой советовали подумать о новом варианте уличных табличек по всему городу: чтобы писали не просто «Улица им. Султана Баймагамбетова», а «Улица имени Героя СССР Султана Баймагамбетова». Дабы не умалять имя и значение известных личностей.

Поток согласных с идеей переименования прервал член КНПК Владимир КАЛИНИН. Выйдя к трибуне, он предупредил зал: «Не кидайте в меня камнями».

- Что у нас имеется на ул. Авиационной, кроме старого аэропорта? - задал вопрос Калинин. - Ничего, правильно? Вот и жители скажут! У нас там склады находятся. И вы, прикрываясь именем Доненбаевой, хотите переименовать эту улицу? Но почему бы нам не назвать район Юбилейный ее именем? Вот это будет память! А не маленькая Авиационная улица!

Зал несогласно загудел. Депутат маслихата Сабит Исмуратов отметил, что это хорошее предложение, но сейчас на повестке дня стоит другое — переименовать или нет.

Однако с аналогичным предложением — не называть «захолустную» улицу Авиационную именем Доненбаевой — вслед за Калининым выступили еще несколько человек.

- Меня тоже такое предложение немного щекочет, - поддержал идею общественный активист Аркадий ДЕНИСОВ. - Почему товарищ Шаяхметов выбрал не какую-нибудь улицу на окраине, а Павших борцов? Тогда почему имя Камшат Доненбаевой должна носить именно ул. Авиационная? Она, может, нормальной станет только лет через 50. Это предложение заслуживает внимания, но надо повременить. Сначала сделать улицу, а потом уже переименовывать.

И тут зал будто бы завелся: одни высказывали аргументы «против», мотивируя тем, что новое имя ничего на этой улице не изменит, другие, наоборот, стали еще больше агитировать за идею переименовать.

- Да это же урок для нашей молодежи! Она прежде всего была матерью, она воспитывала детей! - эмоционально высказался актер театра им. И. Омарова Конысбек БЕГАЙДАРОВ. - Она не трудилась за героизм, она просто вложила свою душу и материнскую любовь к своей земле! Да для нее этой улицы еще будет мало! Давайте еще откроем аллею! Она этого достойна, она великая женщина, она великая мама!

Актера зал «захлопал»: то ли выражая согласия, то ли, чтобы прервать поток слов.

Почти после часового обсуждения одного вопроса, народ изрядно подустал. Процесс голосования стали торопить и сами организаторы слушаний.

7 депутатов проголосовали за, и лишь одни — против переименования.

На такой расклад кто-то бурно отреагировал из зала.

- Да мы просто опозорим ее имя!

Однако Сабит Исмуратов отметил, что теперь решение слушаний должны рассмотреть депутаты областного маслихата, а затем уже республиканская ономастическая комиссия. Последнее слово — за ними.

Слушания по второму вопросу — о переименовании ул. Казахской в ул. Абильсай прошли гораздо быстрее — за 10-15 минут. К этому времени треть зала ушла. У трибуны выступили два человека, зал же не проявлял особой инициативы.

Перед голосованием выступила учитель истории из гимназии им. Горького Татьяна Дорофеевна КАЗАЧЕК и рассказала о личности Абильсая.

- Абильсай — это купец нашего города, он был одним из основателей, - провела она краткий экскурс в историю. - То есть мы не просто говорим о каком-то имени или неизвестном человеке, в честь которого назван лог. Это абсолютно реальный был человек, который здесь жил и работал.

В конце слушаний, перед тем, как депутаты единогласно проголосовали за, кто-то из зала резюмировал, что это абсолютно разумное предложение: лог Абильсай теперь будет располагаться на ул. Абильсая.
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Комментарии к новости
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правильный
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неуж-то деньги больше некуда направить?

Онамастик
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже реально от всего этого тошнит.

§ Victor Yang
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10353
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Переименование - очень нужно дело, потому что в Костанае есть много безликих улиц, - обратился к залу писатель и публицист Акылбек ШАЯХМЕТ. - У нас же нет улиц механизаторов, инженеров. Следовательно, и Авиационная никакого смысла и содержания не имеет. Поэтому я считаю целесообразным ее переименовать.

Так себе аргумент. Самый здравый аргумент - назвать новый микрорайон. И Денисов очень верно заметил.
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гость
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего то , я на фото не вижу , Члена Областной Ономастической Комиссии от нашего форума , опять в подполье ? :-x

§ Vital
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5398
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы надеемся, что она станет лучшей в городе, - высказалась Бектурганова. -

Читаешь и удивляешься, вроде взрослые люди а такую чушь несут. Когда вам мозги успели так промыть? Когда вы уже наедитесь своей ономастикой? Тошнит от этих фоток .
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Онамастик
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заезжаешь в Астану , навигация не может улицу найти. У местных спрашиваешь , они тоже незнают. Говорят мы сами уже путаемся. Беларусы , поляки когда к нам приезжают они в шоке. Ржут над нами. У каждой улицы по два а то и три названия.

§ 112
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перебор конечно..
И мечети ее именем и улицы, скоро города будут в ее честь..
У меня дед Герой, Умурзаков Умутпай, я конечно не требую чтоб его имя полоскали на каждом шагу, но у нас много Героев и кроме механизаторов есть..
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§ Добринцофф
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.02.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Переименование - очень нужно дело, потому что в Костанае есть много безликих улиц, - обратился к залу писатель и публицист Акылбек ШАЯХМЕТ. - У нас же нет улиц механизаторов, инженеров.

У нас есть улица "Механизаторов" в ЗТБ находится если чё.
Кстати почему название "Механизаторов" "Инженеров" вдруг стало безликим?
Ул.Инженерная есть например в Алма-ате ,Караганде ,Москве в других крупных городах и только в Кустанае по мнению Шаяхмет это название почему-то безликое.
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* Валентин
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7297
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.02.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ул.Инженерная есть например в Алма-ате ,Караганде ,Москве в других крупных городах и только в Кустанае по мнению Шаяхмет это название почему-то безликое.


Напротив, попал не в бровь, а в глаз, если задуматься :)
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§ 112
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще правильнее было бы назвать ее в улицу Механизаторов, благодаря героине механизаторше..
Там член ономастической комиссии конечно же не прав..
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1952/Доктор СИЗО
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Чего то , я на фото не вижу , Члена Областной Ономастической Комиссии от нашего форума , опять в подполье ?

здесь не попал в кадр, а на отчетном собрании Акима области есть неплохое фото. Седовласый худощавый мужчина в очках, руки на груди скрещены.

Коренной житель
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 19:46
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
вроде взрослые люди а такую чушь несут. Когда вам мозги успели так промыть? Когда вы уже наедитесь своей ономастикой?

а нас от твоей!

Жан
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему решают эти депутаты, которые голосуют так, как им скажут. Должны голосовать только люди живующие на этой улице

Карамерген
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абильсай — это купец нашего города, он был одним из основателей
Чушь беспросветная! Все знают, что город основан по указу русского царя Александра III русским генералом А.П. Константиновичем (памятника котором позорники так и не поставили. Как и улицы не назвали. Назван Кустанаем по указу русского царя Николая II. Какой там еще Абильсай? Это просто лог в городе засыпанный мусором. Все его таким и видят..

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