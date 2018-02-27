Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание против переименования села

26 февраля, в 14 часов, к акимату Октябрьского сельского округа начали стекаться местные жители. Они коллективно хотели донести свое мнение о грядущем переименовании села до местного акима. Однако к собравшимся вышла фигура рангом повыше — заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ. Диалога с населением не получилось - чиновник потерял терпение и ретировался, пригрозив ответственностью за несанкционированное собрание.

Градус гражданской активности в акимате и по совместительству местном доме культуры зашкаливал. Охранники на входе сначала пытались допросить каждого о цели визита, а потом оставили эти попытки, потому что людей оказалось слишком много.

Первые десять минут жители (а их навскидку собралось 50-60 человек) довольно громко переговаривались между собой.

- Пошел недавно слух о переименовании села, - рассказала «НГ» жительница с. Октябрьское Татьяна ГИЗОВСКАЯ. - До этого был сход, поставили нас перед фактом, что переименуют село в Ак Кайын (Белая Береза). Объявления о сходе не было, присутствовали только старейшины. Остальных никто не спросил, а мы против того, чтобы деньги, которых на самые насущные нужды села не хватает, пошли на переименование. Мы сидим без воды. Ее подвозят раз в неделю сюда и раз в 2 недели в Лиманное. Представляете, сколько нужно набрать на 14 дней? Зима в этом году суровая, вода в колодцах перемерзла. Вот и бегаем с этими баклажками по людям. Дорога плохая, ее давно обещали отремонтировать. У нас даже автобусов нет, чтобы детей из Лиманного в школу возить...

Тем временемо на сцену поднялся замакима Костанайского района Булат Бекенов, который сразу объявил собрание несанкционированным и попросил разойтись.

- Я узнал о том, что сегодня собираются люди, и хотел бы напомнить вам всем: есть определенные правила, установленные законами о проведении собраний, мирных шествий, митингов, - обратился к жителям села Бекенов. - Это все регламентируется законом . То есть обязательно нужно ставить в известность исполнительные органы в лице акима сельского округа. На имя акима сельского округа не поступало сникакого заявления. То, что вы сегодня собрались здесь — это незаконно. Власть от этого вопроса не уходит. Мы обсудим, но вы подайте документ. Мы всегда открыты.

Местная жительница Наталья БОЖЕНСКАЯ объяснила, что в открытость власти верится с трудом, поскольку вопрос о переименовании решается как-то уж очень закрыто. По ее словам, было уже два собрания, на которых узким кругом утвердили новое название.

-Давайте я сейчас вас успокою, - перебил женщину заместитель акима. - Вопрос о том, каким образом проводится и как учитывается мнение населения при переименовании соответствующей территориальной единицы, тоже регламентируется законами. Вы неправильно говорите. Если какая-то группа и собиралась, это собранием не назовешь. Есть законодательно установленные понятия. Мы вернемся к этому разговору после соответствующего надлежащим образом оформления документов.

- Ага, вернетесь, когда все переименуете! - выкрикнули из зала.

Несмотря на призывы акима, люди расходиться не собирались. Каждый хотел высказаться и приводил свои аргументы. Ирина БОРИСОВА, например, рассказала, как в свое время из-за переименования поселка, в котором родилась ее сестра, произошла путаница с документами. Женщине пришлось обивать пороги десятков инстанций, чтобы доказать родственные отношения.

- Сейчас этот разговор неуместен, - отрезал чиновник. - Все, спасибо, я все сказал. Это собрание не является санкционированным. За нарушение данного требования предусмотрена ответственность.

Спустившись со сцены, заместитель акима попытался поговорить с людьми неформально, однако был вынужден ретироваться под натиском сельчан.

- Смотрите, как убегает, - засмеялись в толпе. - Народ его выбрал, а он...

Дискуссия продолжилась возле крыльца акимата. Теперь уже местные жители спорили о том, какое название их поселка исторически было первым — Казахстанец или Октябрьское. Председатель общественного совета Костанайского района Базылбек КУАНДЫКОВ дал краткую историческую справку: "Казахстанцем" назывался племенной завод, располагавшийся здесь когда-то. Исконное же название села — Октябрьское. Вообще Базылбек Куандыков был одним из немногих, кто был настроен не категорично.

- Я сам здесь живу более 20 лет, - заявил председатель общественного совета. - Согласно программе «Рухани жангыру» переименование идет не только у нас, но и по всей республике. Если население не желает, чтобы переименовали, нужно было, когда в первый раз собирались, многим прийти. А получилось — кто услышал, тот пришел. Переименование еще не завершилось, документация еще не сделана. Надо собраться населению и решить, какое название присвоить селу: Октябрьский, "Казахстанец", еще как-то... Хотя "Казахстанец" в республике Казахстан - это странно, этого не будет.

Остановился Куандыков и на насущных проблемах жителей Октябрьского:

- Вот говорят насчет дороги и насчет воды. Я был на сходе с акимом района. Аким говорит: «Если возможность будет, сделаем». В этом году работать с дорогами не будут, потому что нет на это дело средств. Основной вопрос сейчас — все сделать в Затоболовке, потому что, возможно, как писали в газетах, будет город Затобольск.

Как нам стало известно, инициативная группа сельчан подала заявление на проведение санкционированное собрания по вопросу переименования 12 марта в 14.00. Состоится оно, если чиновники дадут разрешение на его проведение.