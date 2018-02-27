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Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание против переименования села

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

26 февраля 2018, 17:43 |  Общество

 

26 февраля, в 14 часов, к акимату Октябрьского сельского округа начали стекаться местные жители. Они коллективно хотели донести свое мнение о грядущем переименовании села до местного акима. Однако к собравшимся вышла фигура рангом повыше — заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ. Диалога с населением не получилось - чиновник потерял терпение и ретировался, пригрозив ответственностью за несанкционированное собрание.

Градус гражданской активности в акимате и по совместительству местном доме культуры зашкаливал. Охранники на входе сначала пытались допросить каждого о цели визита, а потом оставили эти попытки, потому что людей оказалось слишком много.

Первые десять минут жители (а их навскидку собралось 50-60 человек) довольно громко переговаривались между собой.

- Пошел недавно слух о переименовании села, - рассказала «НГ» жительница с. Октябрьское Татьяна ГИЗОВСКАЯ. - До этого был сход, поставили нас перед фактом, что переименуют село в Ак Кайын (Белая Береза). Объявления о сходе не было, присутствовали только старейшины. Остальных никто не спросил, а мы против того, чтобы деньги, которых на самые насущные нужды села не хватает, пошли на переименование. Мы сидим без воды. Ее подвозят раз в неделю сюда и раз в 2 недели в Лиманное. Представляете, сколько нужно набрать на 14 дней? Зима в этом году суровая, вода в колодцах перемерзла. Вот и бегаем с этими баклажками по людям. Дорога плохая, ее давно обещали отремонтировать. У нас даже автобусов нет, чтобы детей из Лиманного в школу возить...

Тем временемо на сцену поднялся замакима Костанайского района Булат Бекенов, который сразу объявил собрание несанкционированным и попросил разойтись.

- Я узнал о том, что сегодня собираются люди, и хотел бы напомнить вам всем: есть определенные правила, установленные законами о проведении собраний, мирных шествий, митингов, - обратился к жителям села Бекенов. - Это все регламентируется законом . То есть обязательно нужно ставить в известность исполнительные органы в лице акима сельского округа. На имя акима сельского округа не поступало сникакого заявления. То, что вы сегодня собрались здесь — это незаконно. Власть от этого вопроса не уходит. Мы обсудим, но вы подайте документ. Мы всегда открыты.

Местная жительница Наталья БОЖЕНСКАЯ объяснила, что в открытость власти верится с трудом, поскольку вопрос о переименовании решается как-то уж очень закрыто. По ее словам, было уже два собрания, на которых узким кругом утвердили новое название.

-Давайте я сейчас вас успокою, - перебил женщину заместитель акима. - Вопрос о том, каким образом проводится и как учитывается мнение населения при переименовании соответствующей территориальной единицы, тоже регламентируется законами. Вы неправильно говорите. Если какая-то группа и собиралась, это собранием не назовешь. Есть законодательно установленные понятия. Мы вернемся к этому разговору после соответствующего надлежащим образом оформления документов.

- Ага, вернетесь, когда все переименуете! - выкрикнули из зала.

Несмотря на призывы акима, люди расходиться не собирались. Каждый хотел высказаться и приводил свои аргументы. Ирина БОРИСОВА, например, рассказала, как в свое время из-за переименования поселка, в котором родилась ее сестра, произошла путаница с документами. Женщине пришлось обивать пороги десятков инстанций, чтобы доказать родственные отношения.

- Сейчас этот разговор неуместен, - отрезал чиновник. - Все, спасибо, я все сказал. Это собрание не является санкционированным. За нарушение данного требования предусмотрена ответственность.

Спустившись со сцены, заместитель акима попытался поговорить с людьми неформально, однако был вынужден ретироваться под натиском сельчан.

- Смотрите, как убегает, - засмеялись в толпе. - Народ его выбрал, а он...

Дискуссия продолжилась возле крыльца акимата. Теперь уже местные жители спорили о том, какое название их поселка исторически было первым — Казахстанец или Октябрьское. Председатель общественного совета Костанайского района Базылбек КУАНДЫКОВ дал краткую историческую справку: "Казахстанцем" назывался племенной завод, располагавшийся здесь когда-то. Исконное же название села — Октябрьское. Вообще Базылбек Куандыков был одним из немногих, кто был настроен не категорично.

- Я сам здесь живу более 20 лет, - заявил председатель общественного совета. - Согласно программе «Рухани жангыру» переименование идет не только у нас, но и по всей республике. Если население не желает, чтобы переименовали, нужно было, когда в первый раз собирались, многим прийти. А получилось — кто услышал, тот пришел. Переименование еще не завершилось, документация еще не сделана. Надо собраться населению и решить, какое название присвоить селу: Октябрьский, "Казахстанец", еще как-то... Хотя "Казахстанец" в республике Казахстан - это странно, этого не будет.

Остановился  Куандыков и на насущных проблемах жителей Октябрьского:

- Вот говорят насчет дороги и насчет воды. Я был на сходе с акимом района. Аким говорит: «Если возможность будет, сделаем». В этом году работать с дорогами не будут, потому что нет на это дело средств. Основной вопрос сейчас — все сделать в Затоболовке, потому что, возможно, как писали в газетах, будет город Затобольск.

Как нам стало известно, инициативная группа сельчан подала заявление на проведение санкционированное собрания по вопросу переименования 12 марта в 14.00. Состоится оно, если чиновники дадут разрешение на его проведение.
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Комментарии к новости
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неравнодушная
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охранники на входе сначала пытались допросить каждого о цели визита, без протокола допроса? за енто уголовка идет)) и энто наши журики показывают якобы образования. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

§ pandit
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.02.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хорошо осветили, спасибо. Ждем ответа на наше заявление акиму, о проведении общего собрания по вопросу переименования.
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§ 112
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и пришли..
Сразу видно что это Люди..
У нас костанайцы вообще не пришли, когда дело коснулось всего лишь улицы..
Мало того, кто хотел прийти сами же несогласные объявили провокаторами и троллями..
Завидую я тем, кто не боится выражать свое мнение..
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§ Victor Yang
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10353
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я несколько иную историю слышал. Вернее, статья - её продолжение. Кем-то было объявлено собрание к 14.00, о чем написал pandit. Люди узнали, пошли к акимату, а там и аким районный подъехал, и пресса. Говорят людям - ничего не происходит, успокойтесь. Но причину появления районного акима и прессы умалчивали.


А вот другая новость в тему рухани нашего жангыру:
Цитата:
Сход собрал очень много жителей и перерос в бурное обсуждение личности прославленной землячки Камшат Доненбаевой. Все в один голос отзывались о ней как о доброй, отзывчивой женщине. Поэт и писатель Акылбек Шаяхметов отметил: «У нас нет в городе улиц Инженерной или Механизаторской. Никакого смысла и Авиационная не имеет. Камшат Доненбаева – Герой Социалистического Труда. Мы должны увековечивать память героев и таких великих людей как она». Как отметила специалист городского отдела архитектуры и градостроительства Ирина Сябро, в перспективе эта улица станет одной из центральных улиц города, так как вокруг строятся новые микрорайоны - «Юбилейный» и «Береке». Появятся здесь и новая школа, и детский сад, и спортивные комплексы, а также ледовый дворец. В будущем здесь же планируют разбить аллею и установить бюст Камшат Доненбаевой. Депутаты также проголосовали за переименование улицы Казахская в Абильсай. Подробнее: http://kstnews.kz/news/society?node=41629


[Исправлено: Victor Yang, 26.02.2018 - 18:00]
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шолом вам
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До этого был сход, поставили нас перед фактом, что переименуют село в Ак Кайын (Белая Береза). О

Оо,в акиматах завелись тонкие ценители Есенина.

знаток жизни
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 18:07
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора!

§ Макарыч
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 26.02.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я узнал о том, что сегодня собираются люди, и хотел бы напомнить вам всем: есть определенные правила, установленные законами о проведении собраний, мирных шествий, митингов, ... - Это все регламентируется законом . То есть обязательно нужно ставить в известность исполнительные органы в лице акима сельского округа

Уважаемый, Вы попутали. Это не политическое мероприятие, на которое разрешение нужно. Это посетители органа власти, посещение которых Вы должны зафиксировать, принять письменное заявление, зарегистрировать в АИС ЕУОЛ, выдать таллон обращения, разобраться и подготовить письменный ответ.
Цитата:
Согласно программе «Рухани жангыру» переименование идет не только у нас, но и по всей республике.

А еще в соседнем городе все с крыши прыгают ))))))
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§ Вася Картошкин
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 26.02.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите бабуля на 6 фото сверху какой палец показывает другой бабули.Просто я плохо вижу.
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§ 112
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Ждем ответа на наше заявление аким

Сам то пошел туда?
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?
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Булат Бекенов,почему угрозы? Объяснили бы людям почему,для чего и какие плюсы ,какие изменения будут в поселке после переименования.Появятся ли новые дороги,вода,газ и другие блага цивилизации?А то приехал и угрожает .Люди ведь вас выбрали ,а вы так с ними,нехорошо.Почему неуважение к простым работягам?

димон
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ухтыябрьск или сентиментябрьск лучше на.укаябрьск

Лора
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надоели правда уже! Беспредел с этими улицами.Называйте новые районны

§ 112
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:
Люди ведь вас выбрал

По моему люди не выбирают акимов..
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безумиц
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:
А то приехал и угрожает .Люди ведь вас выбрали ,а вы так с ними,нехорошо.Почему неуважение к простым работягам?

что такое угроза ? кто кому угрожает? в чем смысл угроз? несете дичь как всегда

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