Снега в Костанайской области в 2 раза ниже нормы, но власти к паводку готовятся

Готовность к паводку обсудили сегодня, 26 февраля, на селекторном совещании, которое провел аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ с акимами районов и городов.

Как сообщил начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ, на основе анализа прохождения весеннего паводка прошлых лет на территории области взяли на учет 97 населенных пунктов. 40 из них подвержены подтоплению таловыми водами, 57 – от водоемов. В эту зону попадают 2 542 жилых дома и 87 объектов соцкультбыта.

- В зоне подтопления проживают 8 197 жителей, из них от таловый воды могут пострадать 1 662, от переполнения водоемов - 6 535 человек, - уточнил он. - На случай временного размещения эвакуированных граждан из зон подтопления подготовлены 152 объекта (общежития, гостиницы, объекты образования), 30 палаток и 32 юрты. Кроме этого, подготовлены 3 248 кроватей, 6 067 постельных комплектов и около 5,8 тыс. тонн продуктов питания. Проводится работа по уточнению пофамильных списков людей, зон эвакуации населения, животных, имущества. Отдельно взяты на учет маломобильные категории граждан: пенсионеры, дети, инвалиды, беременные женщины.

С 1 марта дорожные службы начнут очищать входы и выход в водопропускных трубах, а в предпаводковый период будут установлены дополнительные посты наблюдения на потенциально опасных гидротехнических сооружениях.

- С 5 по 6 марта будет проведено республиканское командно-штабное учение «Көктем-2018», в ходе которого проверят готовность областного сводного отряда экстренного реагирования. А также проведут тактико-специальные учения с практической отработкой действий по укреплению водоотводных каналов и дорожного полотна, обучению населения действиям при ЧС, - добавил Какимов.

По информации руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Гульшат ОСПАНБЕКОВОЙ, визуальное обследование всех 11 водохранилищ, которые находятся на территории области, показало, что они находятся «в удовлетворительном состоянии».

- На 19 февраля объем воды в водохранилищах многолетнего регулирования составил 953,82 млн куб. м при суммарной проектной емкости 1 402,6 млн куб. м, или 68% наполнения, - сообщила Оспанбекова.

Хуже дела обстоят с дамбами и плотинами. После их обследования специальной комиссией техническое состояние 24-х сооружений такого типа названо неудовлетворительным. Отремонтированы они или нет - комиссия проверит в марте.

Придется ли на деле применять все запланированные меры, прогнозировать на совещании не стали. Но директор областного филиала РГП «Казгидромет» Лариса КУЗЬМИНА сообщила, что на 20 февраля максимальная высота снега, близкая к норме, отмечалась только в Денисовском, Камыстинском, Наурзумском, Жангельдинском районах и на севере Карасуского района - 20–22 см.

- По остальным районам высота снежного покрова варьирует от 7 до 19 см, - добавила Кузьмина. - Запас воды в снеге в среднем по области составляет 60% от нормы и 40% от прошлогоднего.

Снегомерные съемки в селах, расположенных возле реки Тобол, показали, что средняя величина высоты снега почти в 3 раза ниже нормы, по Убагану – в 2, по рекам Карасу и Тюнтюгур – в 2,5 раза.

- Температурный фон марта месяца обещает быть более холодным, чем обычно, - прогнозирует директор филиала Казгидромета. - Средняя за месяц температура воздуха ожидается 7-10 градусов мороза, что ниже нормы на 1 градус (норма - 6-9 градусов). Количество осадков за месяц ожидается около нормы.

По данным Кузьминой, осадков в марте выпадает больше, чем в феврале. На большей территории области их среднее многолетнее значение составляет 11-21 мм.

Заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК заверил главу региона, что в ходе реализации Дорожной карты по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы уже защищено 1 500 домов с населением более 4 000 человек, проживающих в 19 населенных пунктах.

- В текущем году запланировано выполнить четыре мероприятия на общую сумму 258,6 млн тенге, - сообщил Карплюк. - В том числе: строительство ограждающей дамбы по правому берегу реки Аят в селе Тарановское, строительство Юго-Западного обводного канала в микрорайоне Аэропорт в Костанае, устройство обводных каналов в селе Костряковка, установка водопропускной трубы в селе Ала-Бутала Федоровского района, а также очистка русла реки Тобол в границах городов Костанай и Рудный.