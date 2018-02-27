В Костанайской области на выборах депутатов маслихатов выдвинули 13 кандидатов от партии «Нур Отан» и по одному от «Ак жола» и КНПК
Евгений ШИБАРШИН
Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших назначены постановлением Костанайской областной избирательной комиссии на 25 марта. В регионе к началу 2018 года оказались вакантными 13 депутатских мест: по три в Карасуском и Наурзумском районных маслихатах, по два – в Костанайском районном и Лисаковском городском, по одному – в Амангельдинском, Денисовском районных и Рудненском городском маслихатах.
25 февраля закончилось выдвижение кандидатов в депутаты. По информации облизбиркома, о желании баллотироваться заявил 41 человек.
Местная организация партии «Нур Отан» выдвинула своих представителей в каждый из 13 избирательных округов, Демократическая партия «Ак жол» - в один из округов Костанайского районного маслихата, кандидат от «народных коммунистов» изъявил желание баллотироваться в Рудненский городской маслихат. Остальные 26 человек позиционируют себя в качестве самовыдвиженцев.
В соответствии с выборным законодательством РК, регистрация кандидатов в депутаты должна закончиться 27 февраля.
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