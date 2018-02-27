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В Костанайской области на выборах депутатов маслихатов выдвинули 13 кандидатов от партии «Нур Отан» и по одному от «Ак жола» и КНПК

Евгений ШИБАРШИН

26 февраля 2018, 14:05 |  Общество

Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших назначены постановлением Костанайской областной избирательной комиссии на 25 марта. В регионе к началу 2018 года оказались вакантными 13 депутатских мест: по три в Карасуском и Наурзумском районных маслихатах, по два – в Костанайском районном и Лисаковском городском, по одному – в Амангельдинском, Денисовском районных и Рудненском городском маслихатах.

25 февраля закончилось выдвижение кандидатов в депутаты. По информации облизбиркома, о желании баллотироваться заявил 41 человек.

Местная организация партии «Нур Отан» выдвинула своих представителей в каждый из 13 избирательных округов, Демократическая партия «Ак жол» - в один из округов Костанайского районного маслихата, кандидат от «народных коммунистов» изъявил желание баллотироваться в Рудненский городской маслихат. Остальные 26 человек позиционируют себя в качестве самовыдвиженцев.

В соответствии с выборным законодательством РК, регистрация кандидатов в депутаты должна закончиться 27 февраля.
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Комментарии к новости

Ереке
Re: В Костанайской области на выборах депутатов маслихатов...




Отправлено: 26.02.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пофиг всем на этот фарс под названием выборы.Мне интересны не сколько партии, хочется взглянуть на героев самовыдвиженцев,мощные инициативные люди наверно._)))Давайте я за любого из вас проголосую, вы только покажите ктовы есть, а то подстановы с альтернативой щас не модны)

Мага
Re: В Костанайской области на выборах депутатов маслихатов...




Отправлено: 26.02.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы здорово, если успешную в прошлом молодую подающую надежды рудненского нур отана Юлию Каралаш, заменит уже не молодая коммунистка. Толку все равно не какого не будет, ну хоть разбавит это "болото" своим нафталиновым ароматом. Я за коммунистов.Заводы рабочим, землю-крестьянам, ПИВО- МНЕ!

Юлин воздыхатель
Re: В Костанайской области на выборах депутатов маслихатов...




Отправлено: 26.02.18 - 23:08
Комментарий удален модератором.

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