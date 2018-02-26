90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан
Провоз декоративных птиц пресечен в эти выходные дни на казахстанско-российской границе.
Иллюстративное фото
На пункте пропуска "Кайрак авто" казахстанские пограничники Костанайского пограничного отряда остановили 33-летнего гражданина Российской Федерации с крупной партией декоративных птиц, передает пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.
Россиянин следовал из России в Казахстан на автомобиле марки "КИА". При досмотре машины пограничники обнаружили 90 особей щеглов.
В связи с отсутствием документов на право провоза пернатых задержанного через границу не пропустили.
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