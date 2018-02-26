Быстрее не бывает

Форум
38
Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу переименования
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт
26.02.18 13:10
Онамастик
Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу переименования
Татьяна Сергеевна, на сходку поедите? Пару ласковых нурлыкунов выпустите на собрание, для карьеры сегодня без этого не куда. Непропустите собрание.
26.02.18 13:08
Бывалый
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Медный: Как образовался дефицит? Не производили? Или некоторые тарили под прилавком, а потом спекулировали? Народ хотел носить туфли, но государство производило кирзовые сапоги. Потому что...
26.02.18 13:06
1952/Доктор СИЗО
90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан
Куда везут?Даже на форуме своих щеглов, а особенно дятлов хватает.
26.02.18 13:06
Денис
Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу переименования
срочно все переименовать,выбросить кучу бабок на бумажки и тогда заживем.это посчему так все фигово и разваливается село??Да,потому что не назвали правильными именами! [Исправлено: Gljuk, ...
26.02.18 13:00
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан

26 февраля 2018, 12:04 |  Криминал

Провоз декоративных птиц пресечен в эти выходные дни на казахстанско-российской границе.

Иллюстративное фото

На пункте пропуска "Кайрак авто" казахстанские пограничники Костанайского пограничного отряда остановили 33-летнего гражданина Российской Федерации с крупной партией декоративных птиц, передает пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

Россиянин следовал из России в Казахстан на автомобиле марки "КИА". При досмотре машины пограничники обнаружили 90 особей щеглов.

В связи  с отсутствием документов на право провоза пернатых задержанного через границу не пропустили.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.02.18 11:47 Семь костанайцев вошли в ТОП-16 сильнейших бадминтонистов Казахстана
26.02.18 09:57 В последних матчах чемпионата РК по хоккею «Горняк» дважды уступил «Темиртау»
25.02.18 09:20 Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно могут учиться казахстанцы
25.02.18 09:09 Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале
25.02.18 08:55 Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
25.02.18 08:42 Девушка забыла удалить пароли с проданного телефона и потеряла 50 000 тенге
24.02.18 21:02 В Костанайской области на каждый тенге субсидий, выделенных по «Дорожной карте бизнеса 2020», в бюджет возвращено 3 тенге
24.02.18 14:22 В Костанае впервые прошел международный турнир по смешанным единоборствам
24.02.18 08:46 Каждый шестой автобус в Казахстане технически неисправен – исследование МВД
24.02.18 08:43 Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине

Комментарии к новости

FOMA
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан




Отправлено: 26.02.18 - 12:34
Комментарий удален модератором.

Dm
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан




Отправлено: 26.02.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С каких пор щегол стал декоративной птицей?

1952/Доктор СИЗО
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан




Отправлено: 26.02.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда везут?Даже на форуме своих щеглов, а особенно дятлов хватает.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 1
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх