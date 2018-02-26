Семь костанайцев вошли в ТОП-16 сильнейших бадминтонистов Казахстана

Республиканский турнир сильнейших бадминтонистов ТОП-16 проходил в Уральске 17-20 февраля. В нем участвовали 16 мужчин и 16 женщин. В составе сборной Костанайской области на чемпионат отправились 7 спортсменов.

Слева направо - Моисеенко, Штелле, Сазонова, Кайдар, Ержаканов

Призовые места заняли двое, еще шестеро вошли в десятку сильнейших и одна спортсменка замкнула ТОП-16.

Места распределились так:

1 место — Штелле Оксана

2 место — Арина Сазонова

4 место — Самат Ержаканов (играющий тренер)

5 место — Дарья Моисеенко

7 место — Никита Брагин

9 место — Меруерт Ахмадиева

16 место — Динара Кайдар

Как отмечает старший тренер Костанайской области по бадминтону Багытжан МУСАФИРОВ, костанайцы на этом турнире всегда показывали хорошие результаты, но могли бы выступать лучше, если бы ДЮСШ №2 выделяли больше средств.

- Хорошие надежды сейчас подает молодая бадминтонистка Дарья Моисеенко 2004 г. р., - сообщил Мусафиров. - Стать пятой в Казахстане - это большой результат. Никита Брагин тоже хорошо сыграл, но немного закрутился. Мог бы стать пятым. Ребят очень хорошо наградили - выплатили приличные призовые. Президент федерации бадминтона не пожалел на это средств. А вообще нам сложно сейчас. В школе нет денег на инвентарь. Изсвоих средств покупаем воланчики, а их на каждую тренировку нужно до 10 штук. Спортсменов надо стимулировать, чтобы они и дальше выступали на нашу область. Уже были случаи, когда наши воспитанники уехали в другие регионы и теперь играют за них. Вюжных областях много средств вкладывают в спорт, потому и результаты высокие.

Впереди у бадминтонистов турнир Кубок РК, который пройдет в мае в Алматы и международный турнир в Харькове.

Фото из личного архива