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Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу переименования
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт
26.02.18 13:10
Онамастик
Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу переименования
Татьяна Сергеевна, на сходку поедите? Пару ласковых нурлыкунов выпустите на собрание, для карьеры сегодня без этого не куда. Непропустите собрание.
26.02.18 13:08
Бывалый
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Медный: Как образовался дефицит? Не производили? Или некоторые тарили под прилавком, а потом спекулировали? Народ хотел носить туфли, но государство производило кирзовые сапоги. Потому что...
26.02.18 13:06
1952/Доктор СИЗО
90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан
Куда везут?Даже на форуме своих щеглов, а особенно дятлов хватает.
26.02.18 13:06
Денис
Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу переименования
срочно все переименовать,выбросить кучу бабок на бумажки и тогда заживем.это посчему так все фигово и разваливается село??Да,потому что не назвали правильными именами! [Исправлено: Gljuk, ...
26.02.18 13:00
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Семь костанайцев вошли в ТОП-16 сильнейших бадминтонистов Казахстана

Татьяна НАЗАРУК

26 февраля 2018, 11:47 |  Спорт

Республиканский турнир сильнейших бадминтонистов ТОП-16 проходил в Уральске 17-20 февраля. В нем участвовали 16 мужчин и 16 женщин. В составе сборной Костанайской области на чемпионат отправились 7 спортсменов.

Слева направо - Моисеенко, Штелле, Сазонова, Кайдар, Ержаканов

Призовые места заняли двое, еще шестеро вошли в десятку сильнейших и одна спортсменка замкнула ТОП-16.

Места распределились так:

1 место — Штелле Оксана

2 место — Арина Сазонова

4 место — Самат Ержаканов (играющий тренер)

5 место — Дарья Моисеенко

7 место — Никита Брагин

9 место — Меруерт Ахмадиева

16 место — Динара Кайдар

Как отмечает старший тренер Костанайской области по бадминтону Багытжан МУСАФИРОВ, костанайцы на этом турнире всегда показывали хорошие результаты, но могли бы выступать лучше, если бы ДЮСШ №2 выделяли больше средств.

- Хорошие надежды сейчас подает молодая бадминтонистка Дарья Моисеенко 2004 г. р., - сообщил Мусафиров. - Стать пятой в Казахстане - это большой результат. Никита Брагин тоже хорошо сыграл, но немного закрутился. Мог бы стать пятым. Ребят очень хорошо наградили - выплатили приличные призовые. Президент федерации бадминтона не пожалел на это средств. А вообще нам сложно сейчас. В школе нет денег на инвентарь. Изсвоих средств покупаем воланчики, а их на каждую тренировку нужно до 10 штук. Спортсменов надо стимулировать, чтобы они и дальше выступали на нашу область. Уже были случаи, когда наши воспитанники уехали в другие регионы и теперь играют за них. Вюжных областях много средств вкладывают в спорт, потому и результаты высокие.

Впереди у бадминтонистов турнир Кубок РК, который пройдет в мае в Алматы и международный турнир в Харькове.

Фото из личного архива
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