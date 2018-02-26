В последних матчах чемпионата РК по хоккею «Горняк» дважды уступил «Темиртау»
Последние матчи регулярного чемпионата Казахстана рудничане провели дома с темиртаускими «беркутами» 22-23 февраля. В первом «Горняк» проиграл в упорной борьбе со счетом 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1).
В составе рудничан отличились Жилин и Попович, но затем гости сравняли счет и в результате вырвали победу на 61-й минуте.
1:0 - Жилин (Каравдин, Гурьев) - 22:06
2:0 - Попович (Мамин, Боровков) - 33:57
2:1 - Воронин (Наместников) - 40:42
2:2 - Кондратьев (Королинский) - 47:11
2:3 - Бакика (Елаков, Наместников) - 60:31
Вратари: Румянцев (Бруев) - Бояркин
Броски: 19-51 (5-19, 9-15, 5-16, 0-1)
Штраф: 40-20 (18-8, 2-10, 10-2, 0-0)
Второй матч прошел почти по такому же сценарию, итог - 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1).
"Горняк" завершил регулярный чемпионат на 8 месте с минимальным отставанием от "Иртыша". Впереди - плей-офф.
Фото из паблика ХК "Горняк" ВКонтакте
Чемпионат РК. Высшая лига
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|53
|31
|6
|1
|6
|0
|9
|182—93
|113
|2
|54
|29
|3
|2
|1
|6
|13
|164—102
|104
|3
|54
|25
|4
|3
|3
|5
|14
|137—92
|97
|4
|54
|25
|1
|5
|5
|4
|14
|167—116
|96
|5
|53
|27
|3
|1
|0
|3
|19
|146—94
|92
|6
|54
|25
|6
|3
|1
|1
|19
|160—124
|92
|7
|54
|24
|3
|2
|2
|3
|20
|157—114
|87
|8
|54
|23
|1
|5
|1
|4
|20
|147—149
|86
|9
|54
|8
|2
|1
|2
|2
|39
|90—191
|34
|10
|54
|1
|0
|0
|2
|1
|50
|81—354
|6
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