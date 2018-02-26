В последних матчах чемпионата РК по хоккею «Горняк» дважды уступил «Темиртау»

Последние матчи регулярного чемпионата Казахстана рудничане провели дома с темиртаускими «беркутами» 22-23 февраля. В первом «Горняк» проиграл в упорной борьбе со счетом 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1).

В составе рудничан отличились Жилин и Попович, но затем гости сравняли счет и в результате вырвали победу на 61-й минуте.

1:0 - Жилин (Каравдин, Гурьев) - 22:06

2:0 - Попович (Мамин, Боровков) - 33:57

2:1 - Воронин (Наместников) - 40:42

2:2 - Кондратьев (Королинский) - 47:11

2:3 - Бакика (Елаков, Наместников) - 60:31



Вратари: Румянцев (Бруев) - Бояркин

Броски: 19-51 (5-19, 9-15, 5-16, 0-1)

Штраф: 40-20 (18-8, 2-10, 10-2, 0-0)

Второй матч прошел почти по такому же сценарию, итог - 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1).

"Горняк" завершил регулярный чемпионат на 8 месте с минимальным отставанием от "Иртыша". Впереди - плей-офф.

Фото из паблика ХК "Горняк" ВКонтакте

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