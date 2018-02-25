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elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вау, на последней минуте сравняли, молодцы!
25.02.18 12:24
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
сравняли собаки такие :-x
25.02.18 11:21
пэтриот
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Никто не запрещает отмечать день РККА ! Но если она великая и весь советский народ был за нее и дело т.Ленина - где страна СССР и ее великая Армия ? ( один Горбачев не в состоянии ее развалить) ...
25.02.18 11:11
Народный контроль
Девушка забыла удалить пароли с проданного телефона и потеряла 50 000 тенге
А если покупатель потерял этот же телефон со своей симкой? За что обвинения? Это как продать квартиру с вещами передать ключи покупателю,за тем обвинить в краже имущества покупателя.
25.02.18 11:11
1952/Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Твои сородичи хоть воевали за Родину? Почему про них молчишь? У моих сородичей обычная история того героического времени. Призвали их по повестке, повоевали, многие погибли, некоторые...
25.02.18 11:04
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Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно могут учиться казахстанцы

25 февраля 2018, 09:20 |  Государство

Центр международных программ на своём сайте опубликовал перечень вузов Европы, где казахстанцы могут получить бесплатное высшее образование. Бесплатное обучение для иностранцев предоставляют образовательные учреждения Германии, Франции, Норвегии, Чехии, Польши и Греции, Сообщает informburo.kz.

Однако в Центре международных программ отметили, что у каждого вуза есть свои требования для поступления.

С полным списком вузов, предоставляющих бесплатное обучение, можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в Центре международных программ сообщили об открытии call-центра. Позвонив по номерам: 8 (7172) 76-90-44, 76-91-04, 76-90-92, 24-93-96, каждый желающий может получить подробную информацию о стипендии "Болашак", межправительственных грантах, о сроках принятия документов и критериях отбора претендентов.

Ранее сообщалось, что вузы Венгрии в 2018 году выделили 200 образовательных грантов для казахстанцев. Обучение будет бесплатным. К этому венгерская сторона предоставит медицинскую страховку и общежитие.

В ноябре 2017 года президент центра международных программ Жанболат Мендешов отмечал, что многие абитуриенты Казахстана выбирают платные вузы США и Англии, обходя вниманием европейские университеты с грантами.
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Комментарии к новости

Товарищ Ын
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ни слова про российские вузы.
А ведь там учится абсолютное большинство казахстанцев.
Поступайте в российские вузы.
В них не грабительские гранты как у нас и на любимом НГ западе, а реально бесплатное образование.
Еще и стипу платят, если сдаешь на 4 и 5.

неравнодушная
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 10:29
Комментарий удален модератором.

Карамерген
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А учиться едут в Россию) Безвозвратно

FOMA
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:

А так всегда. То, что тебе выгодно никто не расскажет. Это сделано для того, чтоб посмотрели какие цены на учебу в Швейцарии и остались в своем "образУвании". Как в анекдоте: "... Волну не гони".

Гость
Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно могут учиться казахстанцы




Отправлено: 25.02.18 - 11:50
Комментарий проходит проверку.

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