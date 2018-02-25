Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно могут учиться казахстанцы
Центр международных программ на своём сайте опубликовал перечень вузов Европы, где казахстанцы могут получить бесплатное высшее образование. Бесплатное обучение для иностранцев предоставляют образовательные учреждения Германии, Франции, Норвегии, Чехии, Польши и Греции, Сообщает informburo.kz.
Однако в Центре международных программ отметили, что у каждого вуза есть свои требования для поступления.
С полным списком вузов, предоставляющих бесплатное обучение, можно ознакомиться здесь.
Кроме того, в Центре международных программ сообщили об открытии call-центра. Позвонив по номерам: 8 (7172) 76-90-44, 76-91-04, 76-90-92, 24-93-96, каждый желающий может получить подробную информацию о стипендии "Болашак", межправительственных грантах, о сроках принятия документов и критериях отбора претендентов.
Ранее сообщалось, что вузы Венгрии в 2018 году выделили 200 образовательных грантов для казахстанцев. Обучение будет бесплатным. К этому венгерская сторона предоставит медицинскую страховку и общежитие.
В ноябре 2017 года президент центра международных программ Жанболат Мендешов отмечал, что многие абитуриенты Казахстана выбирают платные вузы США и Англии, обходя вниманием европейские университеты с грантами.
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