Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

Международный берлинский кинофестиваль в 68-й раз объявил своих победителей. "Золотого медведя" получила румынская картина "Не трогай меня" режиссера Адины Пинтилие, а фильм "Довлатов" увез в Россию "Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад, приз вручили художнику по костюмам Елене Окопной, пишет РИА Новости.

Берлинале проходил в столице Германии с 15 февраля. В конкурсе участвовали 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. России. Судьбу картин решало международное жюри во главе с немецким режиссером Томом Тыквером.

Фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» был удостоен приза зрительских симпатий второй по значимости программы Берлинале «Панорама».

«Зрители распределили свои голоса: двадцатый зрительский приз Панорамы уходит «Профилю» Тимура Бекмамбетова как лучшему художественному фильму и «Молчанию других» Альмадены Караседо и Роберта Бахара как лучшему документальному фильму», — говорится в сообщении.

Картина рассказывает историю британской журналистки, которая создает поддельный аккаунт в Facebook, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористической группировкой «Исламское государство»*. Фильм снят в формате, который сам Бекмамбетов называет «screen life», когда все действие происходит на экране компьютера и телефона. Картина основана на реальной истории французской журналистки, которой пришлось поменять свое имя и скрываться из-за того, что террористы объявили на нее охоту.

Золотой медведь ушел в Румынию

Главный приз Берлинале, "Золотого медведя", вручили картине "Не трогай меня", в котором румынский режиссер Адина Пинтилие исследует сексуальность нескольких людей, пытающихся через эту сторону жизни лучше понять себя. Это ее дебютная картина.

По словам режиссера, своим фильмом она бросает зрителю вызов.

"Мне было очень любопытно посмотреть, как реагирует пресса и зрители, потому что фильм — это приглашение к диалогу. Мы кидаем вызов зрителям, чтобы он мог пересмотреть свои идеи по поводу интимности, красоты и что значит импонировать другому человеку", — сказала Пинтилие после победы.

Она подчеркнула, что реакция людей была очень разной, так как это зависит от того, что конкретно фильм задевает в каждом. "Это как зеркало, которое мы даем зрителю, в котором он может увидеть свои возможности. Я думаю, для многих зрителей этот фильм будет некомфортным. Мы вызываем зрителя к диалогу", — пояснила она.

Ожидания и результаты

Критики возлагали большие надежды на немецкую визуальную поэму "В коридорах" Томаса Штубера про жизнь одиноких работников немецкого супермаркета; снятую одним дублем норвежскую картину "Утейя, 22 июля" про бойню, устроенную экстремистом Андерсом Брейвиком в лагере норвежской рабочей партии; российскую печальную драму "Довлатов" и анимационный фильм "Остров собак". Их ожидания оправдались только в отношении последних двух фильмов, в то время как остальные не получили ни одного "медведя".

Мультфильму американского эстета Уэса Андерсона досталась награда за режиссуру. От имени режиссера "Серебряного медведя" забрал актер Билл Мюррей, который озвучил одну из собак в картине. "Я ушел на работу с собакой, а вернулся с нее с "медведем", — пошутил актер на церемонии.

Он отметил, что Андерсон невероятно талантливый рассказчик, и он становится все лучше и лучше с каждым новым фильмом, поэтому работать с ним невероятно интересно. Ранее Мюррей снялся в фильмах Андерсона "Подводная жизнь со Стивом Зиссу" и "Отель Гранд Будапешт", которые также участвовали в Берлинале, в картине "Королевство полной луны", а также озвучивал барсука-адвоката в его анимационном фильме "Бесподобный мистер Фокс".

Гран-при жюри присудили фильму "Кружка" Мальгорсаты Шумовски, а приз Альфреда Бауэра — картине "Наследницы" парагвайца Марсело Мартинесси. Также этот фильм был удостоен награды за лучшую женскую роль в исполнении Аны Брун. Лучшим актёром стал француз Антони Байон за роль в фильме "Молитва".

"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушёл Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.