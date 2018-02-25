В Костанайской области на каждый тенге субсидий, выделенных по «Дорожной карте бизнеса 2020», в бюджет возвращено 3 тенге

В Костанайской области подвели итоги реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» за 2017 год.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности Иса КУДАБЕКОВ сообщил, что в 2017 году по этой программе в регионе израсходовано 2 млрд 238,5 млн тенге. На эти средства государство поддержало 298 бизнес-проекта.

- По такому инструменту поддержки, как субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам, Костанайская область по количеству проектов занимает 5 место в республике и 9-е – по сумме кредитного портфеля, - добавил Кудабеков. – Региональным координационным советом по индустриально-инновационному развитию области субсидированы 200 кредитных проектов. Это на 69 больше, чем в 2016 году.

Среди лидеров по количеству проектов названы Костанай (64), Рудный (31) и Костанайский р-н (20). Отмечено, что из года в год растет количество бизнес-проектов, которые реализуются в сельской местности. Хотя в прошлом году не было ни одного проекта от Алтынсаринского, Наурзумского и Жангильдинского районов. Там же ни один предприниматель не воспользовался и другой возможностью господдержки – кредитованием под государственную гарантию. Хотя в целом по области оформлено 83 гарантии на сумму около 1,3 млрд тенге. Это на 75% больше, чем в 2016-м.

Применялись и другие инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, 12-и проектам предоставили гранты. Причем, 67% из них получили начинающие предприниматели.

Иса Кудабеков рассказал также о мерах, которые упрощают рассмотрение заявок и расширяют круг участников данной программы. Они введены в декабре 2017 года.

Например, по некоторым проектам заявки будут рассматриваться, минуя Региональный координационный совет. Другое новшество - если раньше размер субсидирования ставки вознаграждения для предпринимателей сельской местности и моногородов составлял 10%, для областного города – от 7% до 10%, то теперь для таких проектов данный показатель увеличивают примерно на 16%.

Есть изменения и в бюджетном финансировании строительства инженерных коммуникаций к объектам малого и среднего бизнеса. С 2018 года, чтобы войти в эту программу достаточно иметь общую стоимость проекта не менее 200 млн тенге. Раньше было в 2 раза больше.

Говоря о результатах, которые полученых в ходе реализации «Дорожной карты бизнеса 2020», руководитель управления сообщил, что за 3 последних года создано 2 263 новых рабочих места, в доход государство перечислено 21,1 мрд тенге налогов. При этом размер выплаченных за этот срок субсидий составил 6 млрд тенге. То есть, в бюджет государству на каждый 1 тенге выданных субсидий поступило около 3 тенге дохода. При этом объем произведенный продукции, по оценке Кудабекова, вырос в 3 раза и составил 226 млрд тенге.

В 2018 году в «Дорожной карте бизнеса 2020» для поддержки малого и среднего бизнеса в Костанайской области предусмотрено 2 млрд 103 млн тенге.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ по итогам обсуждения поручил управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития, а также акимам городов и районов провести с предпринимателями разъяснительную работу о новшествах в данной программе, которые дают дополнительные возможности для развития бизнеса.