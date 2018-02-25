В Костанае впервые прошел международный турнир по смешанным единоборствам

Вчера, 23 февраля, в Костанае впервые прошел международный турнир по смешанным единоборствам Grand Fight Tournament (GFT). Лучшие профессиональные бойцы Костанайской области сошлись на ринге с представителями России, Кыргызстана и Таджикистана.

Этот турнир - первое детище компании "KMS promotion", которая хочет вывести спорт в области на новый уровень, повысить имидж боевых искусств.

Для участия в этом турнире федерация Костанайской области по ММА и панкратиону отобрала 12 костанайцев - 8 из них бились в профессиональных поединках против соперников из других стран, а четверо попробовали себя на большом ринге в любительских боях - их выставили бороться против друг друга.

На ринге сошлись представители бокса, кикбоксинга, борьбы, панкратиона, джиу-джитсу и т.д.

Начало программы задержали на 20 минут. Еще столько же времени ушло на шоу перед началом поединков. Оно прошло в лучших традициях профессиональных боев: современные танцы, светомузыка, долбящая из колонок рок и хип-хоп музыка.

Бойцы зрелищно выходили на ринг, показательно сбрасывали с себя футболки и демонстрировали свои силу и мощь перед началом cхватки - в традициях подобных шоу.

Всего за вечер прошли 2 любительских и 8 профессиональных боев. Регламент поединков - 3 раунда по 5 минут.

Спортсмены от организаторов турнира получали гонорары за выход и победу. Сумму руководство "KMS promotion" озвучить отказалось.

- Говорить не буду по причине того, что эта сумма индивидуальна, - рассказал журналистам директор "KMS promotion" Денис РАЗДРОГОВ. - У каждого свой контракт. Но гонорары небольшие. Это наше первое мероприятие, поэтому были проблемы со спонсорами. Я думаю, что дальше будем делать больше. Сначала попробуем провести еще поединки здесь, а после уже хотим выйти на уровень республики. Для спортсменов этот проект очень привлекателен. И наших, и россиян много откликнулось. Отбор бойцов проводила федерация, мы туда не лезли. В Костанае мало площадок для таких боев, а нам нужны поединки, нужно поднимать свой уровень. Россияне тоже рады выступить здесь, потому что результаты этих боев котируются на мировом уровне.

До начала профессиональных боев зрителей решили разогреть двумя любительскими поединками. В них выступили спортсмены двух весовых категорий - 50 и 60 кг.

Друг с другом в схватке сошлись Ерлан Акатаев из клуба "Намыс" и Владимир Пермяков ("Вершина"); Адиль Каипов ("Беркут") и Владимир Беленикин ("Вершина").

Победа в двух боях отошла спортсменам из "Вершины". Их тренер - президент федерации по ММА и панкратиону Артем Бабаджанов.

- Это мой третий любительский бой и третья победа, - поделился после удачного нокаута 16-летний Владимир ПЕРМЯКОВ, выступивший в категории 50 кг. - Я знал заранее только имя-фамилию соперника, морально настраивался на победу. Я доволен, как я выступил. Но все равно соперник тоже молодец. Я занимался 5 лет кикбоксингом, а потом перешел на панкратион к Бабаджанову два года назад. После 18 лет планирую уйти в профессиональные бои.

Следующие 7 из 8 боев против соперников из Челябинска, Магнитогорска, Душанбе тоже вели представители "Вершины". В последнем и главном поединке вечера выступил прославленный боец из рудненского клуба "Спарта" Федор Бабич.

В первом же бою громкую победу над соперником из России в весе 56,8 кг одержал 22-летний Султан АШУБАЙ. Боец уже в первом раунде перевел борьбу в партер и с помощью мощного удушающего приема одолел россиянина.

- Я вообще рассчитывал на стойку в этом бое, а соперник перевел в партер, - поделился с "НГ" Султан Ашубай. - Соперник сильный, хороший, но я почти был уверен в своей победе. Готовился к турниру 2 месяца. В профессионалах хочется добиться большего, если позовут еще, пойду бороться.

С увеличением весовой категории бои становились все сложнее, длиннее по времени и оттого все более волнующими.

Тяжелым оказался поединок для нашего бойца Руслана Арыстанова (56,8 кг), который не смог побороть представителя Кыргызстана Жумабека Маматкадыр-улу. Соперник применил удушающий прием, который судья вовремя не заметил. Около 30 секунд наш спортсмен провел без сознания. Помощь Арыстанову на месте оказали сотрудники скорой помощи.

Поединок для другого нашего бойца Хайдара Мирюбаева (61,2 кг) тоже выдался неудачным. После долгой и упорной борьбы в партере спортсмены перешли в стойку. В этот момент Амин Гафуров из Челябинска ударом точно в голову сбил с ног Мирюбаева и одержал досрочную победу нокаутом.

Хорошие шансы выиграть поединок против магнитогорца Данила Букеева были у 22-летнего Асланбека Юсупова (вес - 65,8 кг). Они шли на равных два раунда. Ловко уворачивались от ударов друг друга и были крайне осторожны, потому что любой удар мог привести к нокауту. В итоге нашему спортсмену не хватило немного ловкости и не совсем не повезло с положением - в партере соперник одолел его с помощью удушающего приема.

Следующие два боя тоже закончились для костанайцев поражением - Алмат Айтжанов (65,8 кг) уступил сопернику из Таджикистана, а Александр Попов (категория 93+) - бойцу из Челябинска.

Зато победу в последних двух поединках и, что важно, в главном бое вечера хозяева ринга гостям не отдали. Данияр Бакиров положил соперника из Магнитогорска техническим нокаутом сразу в первом раунде, а Федор Бабич - во втором.

По итогам турнира, костанайцы выиграли 3 из 8 профессиональных поединков.