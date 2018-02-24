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yeti91
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давайте за проезд 120 тенге но автобусы все поменяйте на новые а в пылесосах этих и 60 тенге жалко платить
24.02.18 11:20
Dan
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году
Дантист: Программа мягкого вытеснения русских, как ни маскируй названия, а суть не меняется. Не согласен. Скорее не вытеснение, а заполнение образовавшихся пустот. И не только русских. ИМХО...
24.02.18 11:20
yeti91
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине
так что с 570 ар штраф выписали?
24.02.18 11:18
yeti91
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине
В этом году количество средств на улучшение качества медуслуг увеличится на 300 млн – до 2,5 млрд тенге, - отметил Мухамбетов. – Будут куплены еще 7 реанимобилей, 14 санитарных автомобилей и 1 427...
24.02.18 11:17
yudjin
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине
Victor Yang: Шта??? НИЗ-КА-Я? Да ещё и самая? из той же оперы неприкрытого лукавства: c.radikal.ru Намедни аким Алматы ответил таким же наглым перевозчикам: - В общественном транспорте нет...
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297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году

Евгений ШИБАРШИН

24 февраля 2018, 08:36 |  Государство

23 февраля эти данные прозвучали на аппаратном совещании акимата Костанайской области в докладе руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВОЙ. Она рассказала об итогах реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 2017 год и задачах на 2018 год.

По ее информации, в прошлом году в область приехали 30 семей из трудоизбыточных областей и 109 семей оралманов.

- Со всеми участниками этой программы заключены социальные контракты, решены вопросы трудоустройства, выплачены субсидии на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, - сообщила Абенова. – В 2018 году запланировано оказание содействии добровольному переселению 272 семей из трудоизбыточных областей и 25 семей оралманов.

Квота по оралманам уже выполнена. Что касается другой категории, то делегация с представителями нескольких районов Костанайской области уже выехала в Мангистау. Там на ярмарке вакансий они будут отбирать семьи переселенцев. Намечены поездки и в другие южные области.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ посчитал, что достаточной активности в этой работе пока нет.

- Нельзя сравнивать с прошлым годом, - возмутился глава региона. – В этом году мы намного поднялись. Через год-два будет уже 5 000, 2 000 людей, как мы будем решать вопросы?

В целом по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в Костанайской области в 2017 году было истрачено 5,5 млрд тенге. На текущий год запланировано на 1 млрд больше. Комплексом мер по трудоустройству в прошлом году охватили свыше 26 000 человек. Причем, 36% из них – молодые люди до 29 лет и 5,3% -трудоспособные из малообеспеченных семей.

На 2018 год меры по трудоустройству запланировано применить более чем к 25 000 человек. Среди них и малообеспеченные семьи.

- В центры трудоустройства уже обратились более 2 000 семей за получением адресной социальной помощи, - информировала руководитель управления Гульнар Абенова. – Уже заключено 613 социальных контрактов активизации таких семей с вовлечением 416 трудоспособных граждан. Возможностью получить единовременную социальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности воспользовались 67 семей.
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Комментарии к новости

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 09:36
Комментарий проходит проверку.

§ Дантист
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа мягкого вытеснения русских, как ни маскируй названия, а суть не меняется.
Профайл

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 10:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 10:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 10:23
Комментарий проходит проверку.

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 10:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 10:46
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10344
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.02.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Программа мягкого вытеснения русских, как ни маскируй названия, а суть не меняется.

Их же не в твой дом заселяют, не на твоё рабочее место ставят вместо тебя.
Профайл

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 10:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 11:15
Комментарий проходит проверку.

§ Dan
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 24.02.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Программа мягкого вытеснения русских, как ни маскируй названия, а суть не меняется.

Не согласен. Скорее не вытеснение, а заполнение образовавшихся пустот. И не только русских. ИМХО хватит уже говорить, что бедных русских вытесняют. Всё немного по другому, не скажу - хуже, просто по другому. Если уж говорить цифрами, то и казахи (квалифицированные кадры) уезжают из Казахстана, их же никто не вытесняет. Люди просто пробуют, ищут где лучше и обычно находят. Я уже как-то писал, что в составе очереди в миграционной на оформление ПМЖ, где-то 60/40 (казахи/русские), опять же в те дни когда я там бывал, не берусь утверждать, что так всегда.
Но зато точно могу сказать по своему окружению, мой подчинённый переехал в США, из юриста стал таксистом, но только там. Сейчас ведёт блог, посвящённый переезду, устройству там. Его подписчики почти сплошь казахи и каждый мягко говоря, не хвалит свою родину, особенно алмаатинцы. Только писать, кричать об этом бесполезно. А принцип у переезда сейчас прост, как у пирамиды - кто решился сделать это раньше, успели устроиться где получше, кто едет последующими эшелонами, зачастую, довольствуются тем, что осталось. По мне: нет идеального места жительства, есть место где тебе жить комфортнее...
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