297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году

23 февраля эти данные прозвучали на аппаратном совещании акимата Костанайской области в докладе руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВОЙ. Она рассказала об итогах реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 2017 год и задачах на 2018 год.

По ее информации, в прошлом году в область приехали 30 семей из трудоизбыточных областей и 109 семей оралманов.

- Со всеми участниками этой программы заключены социальные контракты, решены вопросы трудоустройства, выплачены субсидии на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, - сообщила Абенова. – В 2018 году запланировано оказание содействии добровольному переселению 272 семей из трудоизбыточных областей и 25 семей оралманов.

Квота по оралманам уже выполнена. Что касается другой категории, то делегация с представителями нескольких районов Костанайской области уже выехала в Мангистау. Там на ярмарке вакансий они будут отбирать семьи переселенцев. Намечены поездки и в другие южные области.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ посчитал, что достаточной активности в этой работе пока нет.

- Нельзя сравнивать с прошлым годом, - возмутился глава региона. – В этом году мы намного поднялись. Через год-два будет уже 5 000, 2 000 людей, как мы будем решать вопросы?

В целом по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в Костанайской области в 2017 году было истрачено 5,5 млрд тенге. На текущий год запланировано на 1 млрд больше. Комплексом мер по трудоустройству в прошлом году охватили свыше 26 000 человек. Причем, 36% из них – молодые люди до 29 лет и 5,3% -трудоспособные из малообеспеченных семей.

На 2018 год меры по трудоустройству запланировано применить более чем к 25 000 человек. Среди них и малообеспеченные семьи.

- В центры трудоустройства уже обратились более 2 000 семей за получением адресной социальной помощи, - информировала руководитель управления Гульнар Абенова. – Уже заключено 613 социальных контрактов активизации таких семей с вовлечением 416 трудоспособных граждан. Возможностью получить единовременную социальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности воспользовались 67 семей.





