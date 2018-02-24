297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году
Евгений ШИБАРШИН
23 февраля эти данные прозвучали на аппаратном совещании акимата Костанайской области в докладе руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВОЙ. Она рассказала об итогах реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 2017 год и задачах на 2018 год.
По ее информации, в прошлом году в область приехали 30 семей из трудоизбыточных областей и 109 семей оралманов.
- Со всеми участниками этой программы заключены социальные контракты, решены вопросы трудоустройства, выплачены субсидии на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, - сообщила Абенова. – В 2018 году запланировано оказание содействии добровольному переселению 272 семей из трудоизбыточных областей и 25 семей оралманов.
Квота по оралманам уже выполнена. Что касается другой категории, то делегация с представителями нескольких районов Костанайской области уже выехала в Мангистау. Там на ярмарке вакансий они будут отбирать семьи переселенцев. Намечены поездки и в другие южные области.
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ посчитал, что достаточной активности в этой работе пока нет.
- Нельзя сравнивать с прошлым годом, - возмутился глава региона. – В этом году мы намного поднялись. Через год-два будет уже 5 000, 2 000 людей, как мы будем решать вопросы?
В целом по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в Костанайской области в 2017 году было истрачено 5,5 млрд тенге. На текущий год запланировано на 1 млрд больше. Комплексом мер по трудоустройству в прошлом году охватили свыше 26 000 человек. Причем, 36% из них – молодые люди до 29 лет и 5,3% -трудоспособные из малообеспеченных семей.
На 2018 год меры по трудоустройству запланировано применить более чем к 25 000 человек. Среди них и малообеспеченные семьи.
- В центры трудоустройства уже обратились более 2 000 семей за получением адресной социальной помощи, - информировала руководитель управления Гульнар Абенова. – Уже заключено 613 социальных контрактов активизации таких семей с вовлечением 416 трудоспособных граждан. Возможностью получить единовременную социальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности воспользовались 67 семей.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 92
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине
давайте за проезд 120 тенге но автобусы все поменяйте на новые а в пылесосах этих и 60 тенге жалко платить
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году
Дантист: Программа мягкого вытеснения русских, как ни маскируй названия, а суть не меняется. Не согласен. Скорее не вытеснение, а заполнение образовавшихся пустот. И не только русских. ИМХО...
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине
так что с 570 ар штраф выписали?
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине
В этом году количество средств на улучшение качества медуслуг увеличится на 300 млн – до 2,5 млрд тенге, - отметил Мухамбетов. – Будут куплены еще 7 реанимобилей, 14 санитарных автомобилей и 1 427...
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине
Victor Yang: Шта??? НИЗ-КА-Я? Да ещё и самая? из той же оперы неприкрытого лукавства: c.radikal.ru Намедни аким Алматы ответил таким же наглым перевозчикам: - В общественном транспорте нет...