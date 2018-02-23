Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и деструктивные секты - министр по делам религий ответил на вопросы костанайцев

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан ЕРМЕКБАЕВ сегодня, 23 февраля, в большом зале костанайской филармонии встретился с представителями институтов гражданского общества, научной, творческой интеллигенции и молодежью.

Встреча прошла в рамках работы республиканской пропагандистской группы по разъяснению Послания главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертной промышленной революции».

Рассказав о главных положениях названного документа, министр также рассказал о нормах законопроекта о деятельности некоммерческих неправительственных организаций (НПО).

- Институты гражданского общества, включая некоммерческие неправительственные организации, являются очень важным и полезным партнером государства в решении многих социальных вопросов, в том числе и тех, на которые у государства, правительства не хватает возможностей, - отметил Ермекбаев. - Цель этого законопроекта – сделать госсоцзаказ максимально эффективным и качественным.

По его мнению, для этого нужно развивать общественную экспертизу эффективности проектов, финансируемых по линии соцзаказа.

Министру задали вопрос о том, будет ли от государства какая-то поддержка волонтерам. Он ответил, что изучается возможность установления для волонтеров официального статуса, который позволил бы наделить их такими же правами, как у обычных работников.

Руководитель ОО «Перекресток» Алексей КУЛИКОВ рассказал министру об ограничениях, которые мешают его неправительственной организации использовать свои возможности для реабилитации детей-инвалидов в полной мере. Летом 2017 года "Перекресток" помог десяти детям, а мог бы в несколько раз больше. Нурлан Ермекбаев обещал разобраться в этой теме.

Секретарь областного общественного совета Валерий ВИШНИЧЕНКО напомнил министру о предложении о финансировании этих формирований, которое прозвучало от костанайской делегации на Мажилисе общественных советов. В ответ прозвучало, что эта идея в министерстве на стадии обсуждения.

- Мнения у нас разошлись, - сказал Ермекбаев. – Финансировать из бюджета некоторые расходы общественных советов, конечно, нужно, но есть опасение, что они в таком случае будут не самостоятельны. Есть компромиссное предложение – отдать советы на содержание маслихатов.

Достаточно подробно министр остановился на вопросах государственного регулирования религиозной деятельности. Он обратил внимание на три положения, которые адресованы государственным служащим. После принятия поправок им нельзя будет использовать свое служебное положение в интересах какого-либо религиозного объединения, принуждать кого-либо к религиозности и быть инициатором или членом религиозного объединения.

- Это совсем не значит, что госслужащий не может верить в Бога или посещать культовые учреждения, - уточнил министр. – В остальных вопросах он подчиняется Кодексу о труде, в котором говориться: в рабочее время человек должен работать.

Эти же нормы распространяются и на работников бюджетной сферы. За исключением одной: в отличие от госслужащих, «бюджетники» могут быть инициаторами создания религиозного объединения или входить в него.

Не обошли вниманием и проблему деструктивных религиозных течений. На вопрос из зала об отношении министерства к распространению салафитского религиозного течения министр ответил:

- Мы называем это псевдосалафизмом - его трудно называть настоящим салафизмом. Мы считаем, что общие наши усилия – всех ученых, общественности – привели к тому, что в обществе в целом сформировалось неприятие этих деструктивных религиозных течений. Почему они деструктивные? Потому что они во главу угла ставят не наши традиционные ценности, не исторические особенности нашей страны - а к этим особенностям относятся и светский характер государства, и многонациональный, многоконфессиональный состав нашей страны, и традиции, обычаи, которые формировались столетиями. Они слепо, бездумно следуют определенным средневековым традициям и тем самым наносят вред нашему менталитету, духовным, нравственным традициям, тормозят развитие общества. Мы не вмешиваемся в дела других стран. Где-то, может, эти течения нормально существует. Это дело тех стран, где они есть. Но для нашей страны это вредное течение. И совместная работа привела к тому, что подавляющее большинство общества против него, не поддерживает. По объективным данным, количество последователей этого течения уменьшается. Хотя сложно определить (специалисты это знают), является ли человек последователем этого течения или нет. Потому что там есть нюансы, там очень тонкая грань.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА