В Костанае подвели итоги чемпионата области по быстрым шахматам
Татьяна НАЗАРУК
Четыре дня, с 19-го по 22 февраля, в Шахматном клубе соревновались шахматисты в возрасте до 18 лет со всей области. Первые два дня играли младшие участники - до 8-10 лет, во второй - до 12-18 лет.
Алина Рабченюк из Костаная стала чемпионкой области среди девочек в возрасте до 14 лет
В чемпионате по рапиду приняли участие 118 спортсменов. В соревнованиях для старших школьников к участникам из Костаная, Рудного и Сарыкольского района присоединились шахматисты из Карабалыкского и Сарыкольского районов.
- Количество медалей каждой команды мы пока не считали, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Амангельды УРАЛБАЕВ. - Много медалей у Костаная, Рудного. Есть победитель из Карабалыкского района.
В этот раз на чемпионат решили не выставлять сильнейших шахматистов области - Руслана Салимова и Алису Козыбаеву, чтобы дать шанс другим игрокам завоевать медали. По этой же причине не провели соревнование между девочками в возрасте до 18 лет.
Следом за чемпионатом области сразу же начался областной командный турнир среди учащихся «Белая ладья» (23-24 февраля), а затем пройдет областная спартакиада среди школьников (26-28 февраля).
Победители чемпионата
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Категория
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Победитель
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Мальчики до 8 лет
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Рамазан Байдаулетов (Костанай)
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Девочки до 8 лет
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Гульсезим Суйментай (Рудный)
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Мальчики до 10 лет
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Жанали Избасар (Костанай)
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Девочки до 10 лет
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Даяна Аминова (Костанай)
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Мальчики до 12 лет
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Асылхан Мендыгалиев (Костанай)
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Девочки до 12 лет
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Алена Биллиева (Костанай)
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Мальчики до 14 лет
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Богдан Калыбаев (Рудный)
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Девочки до 14 лет
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Алина Рабченюк (Костанай)
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Мальчики до 16 лет
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Алишер Садыкпаев (Карабалыкский район)
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Девочки до 16 лет
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Сара Бисембаева (Рудный)
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Мальчики до 18 лет
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Александр Демин (Рудный)
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