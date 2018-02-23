В Костанае подвели итоги чемпионата области по быстрым шахматам

Четыре дня, с 19-го по 22 февраля, в Шахматном клубе соревновались шахматисты в возрасте до 18 лет со всей области. Первые два дня играли младшие участники - до 8-10 лет, во второй - до 12-18 лет.

Алина Рабченюк из Костаная стала чемпионкой области среди девочек в возрасте до 14 лет

В чемпионате по рапиду приняли участие 118 спортсменов. В соревнованиях для старших школьников к участникам из Костаная, Рудного и Сарыкольского района присоединились шахматисты из Карабалыкского и Сарыкольского районов.

- Количество медалей каждой команды мы пока не считали, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Амангельды УРАЛБАЕВ. - Много медалей у Костаная, Рудного. Есть победитель из Карабалыкского района.

В этот раз на чемпионат решили не выставлять сильнейших шахматистов области - Руслана Салимова и Алису Козыбаеву, чтобы дать шанс другим игрокам завоевать медали. По этой же причине не провели соревнование между девочками в возрасте до 18 лет.

Следом за чемпионатом области сразу же начался областной командный турнир среди учащихся «Белая ладья» (23-24 февраля), а затем пройдет областная спартакиада среди школьников (26-28 февраля).

Победители чемпионата



