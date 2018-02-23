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23.02.18 22:31
сайлау курманов
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уважаемая татьяна сергеевна , что вам мешает выходить в народ с открытым лицом , а не прятаться под этим ником - народный контроль?
23.02.18 22:25
КГСПС
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Бывалый: ok.ru
23.02.18 22:15
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
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23.02.18 22:11
elektron
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
доктор: кровать,стул,сам фото выставлял Больше сказать нечего? так завидуй молча :lol: 8-) Я во всяком случае совесть не потерял и остаюсь человеком. в отличии от вас жопоблюзов 8-) ...
23.02.18 22:01
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В Костанае подвели итоги чемпионата области по быстрым шахматам

Татьяна НАЗАРУК

23 февраля 2018, 17:16 |  Спорт

Четыре дня, с 19-го по 22 февраля, в Шахматном клубе соревновались шахматисты в возрасте до 18 лет со всей области. Первые два дня играли младшие участники - до 8-10 лет, во второй - до 12-18 лет.

Алина Рабченюк из Костаная стала чемпионкой области среди девочек в возрасте до 14 лет

В чемпионате по рапиду приняли участие 118 спортсменов. В соревнованиях для старших школьников к участникам из Костаная, Рудного и Сарыкольского района присоединились шахматисты из Карабалыкского и Сарыкольского районов.

- Количество медалей каждой команды мы пока не считали, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Амангельды УРАЛБАЕВ. - Много медалей у Костаная, Рудного. Есть победитель из Карабалыкского района.

В этот раз на чемпионат решили не выставлять сильнейших шахматистов области - Руслана Салимова и Алису Козыбаеву, чтобы дать шанс другим игрокам завоевать медали. По этой же причине не провели соревнование между девочками в возрасте до 18 лет.

Следом за чемпионатом области сразу же начался областной командный турнир среди учащихся «Белая ладья» (23-24 февраля), а затем пройдет областная спартакиада среди школьников (26-28 февраля).

Победители чемпионата


Категория

Победитель

Мальчики до 8 лет

Рамазан Байдаулетов (Костанай)

Девочки до 8 лет

Гульсезим Суйментай (Рудный)

Мальчики до 10 лет

Жанали Избасар (Костанай)

Девочки до 10 лет

Даяна Аминова (Костанай)

Мальчики до 12 лет

Асылхан Мендыгалиев (Костанай)

Девочки до 12 лет

Алена Биллиева (Костанай)

Мальчики до 14 лет

Богдан Калыбаев (Рудный)

Девочки до 14 лет

Алина Рабченюк (Костанай)

Мальчики до 16 лет

Алишер Садыкпаев (Карабалыкский район)

Девочки до 16 лет

Сара Бисембаева (Рудный)

Мальчики до 18 лет

Александр Демин (Рудный)

 
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Комментарии к новости

362
Re: В Костанае подвели итоги чемпионата области по быстрым...




Отправлено: 23.02.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в годы независимости у нашего открылись две фишки, единоборства и шахматы, по этим видам в странах бывшего СССР нашим детям нет равных

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