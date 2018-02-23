Конец февраля в Костанайской области будет отмечен понижением температуры

По прогнозам синоптиков, в первой половине следующей недели в регионе местами возможны снег, низовая метель и туман. В понедельник, 26 февраля, передвижение по дорогам, возможно, осложнит гололед.

- 26 февраля ночью будет 7-13, местами до 10 градусов мороза,- сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем будет теплее - от нуля до 5-8 мороза. В последующие два дня температура будет понижаться. Во вторник, 27 февраля, ночью ожидается 13-18, местами 21 градус ниже нуля, а днем - 5-10, местами 13 градусов мороза. Последний день февраля будет еще холоднее. 28-го числа ночью ожидаем 15-20, местами 23 градуса мороза, а днем от минус 10 до минус 15, местами до 18 градусов.

Ветер в последние дни месяца будет менять направление с юго-восточного на северо-восточный, скорость его достигнет 15-20 м/с.