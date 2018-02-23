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Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне...
23.02.18 22:31
сайлау курманов
Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть в прямом эфире "НГ"
уважаемая татьяна сергеевна , что вам мешает выходить в народ с открытым лицом , а не прятаться под этим ником - народный контроль?
23.02.18 22:25
КГСПС
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
Бывалый: ok.ru
23.02.18 22:15
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: посетители Цены в рублях - только для жителей РФ . ;-) Похоже , на то как говаривал , профессор Вестяк , - " Пойдите , на улицу Алабяна - там продовольственный , купите себе мозги...
23.02.18 22:11
elektron
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
доктор: кровать,стул,сам фото выставлял Больше сказать нечего? так завидуй молча :lol: 8-) Я во всяком случае совесть не потерял и остаюсь человеком. в отличии от вас жопоблюзов 8-) ...
23.02.18 22:01
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Конец февраля в Костанайской области будет отмечен понижением температуры

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

23 февраля 2018, 16:22 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в первой половине следующей недели в регионе местами возможны снег, низовая метель и туман. В понедельник, 26 февраля, передвижение по дорогам, возможно, осложнит гололед.

- 26 февраля ночью будет 7-13, местами до 10 градусов мороза,- сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем будет теплее - от нуля до 5-8 мороза. В последующие два дня температура будет понижаться. Во вторник, 27 февраля, ночью ожидается 13-18, местами 21 градус ниже нуля, а днем - 5-10, местами 13 градусов мороза. Последний день февраля будет еще холоднее. 28-го числа ночью ожидаем 15-20, местами 23 градуса мороза, а днем от минус 10 до минус 15, местами до 18 градусов.

Ветер в последние дни месяца будет менять направление с юго-восточного на северо-восточный, скорость его достигнет 15-20 м/с.
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