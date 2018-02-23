Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия Красной армии

Сегодня, 23 февраля, областной филиал Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) праздничным маршем и возложением цветов отметил 100-летие Советской армии и Военно-морского флота.

Марши, митинги и собрания в честь значимых во времена Советского Союза дат члены партии проводят регулярно. В этом году впервые к участию в торжественном шествии привлекли студентов колледжей: гуманитарного, экономического, быта и сервиса.

Как сообщила "НГ" второй секретарь обкома КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА, эту идею выдвинули члены молодежного крыла партии, причем все студенты пришли добровольно.

Под звуки песен военных лет «Катюша», «День Победы», «Идет солдат по городу» колонна из 57 человек прошагала по парку Победы. Цветы возложили к нескольким памятникам: 151-й стрелковой дивизии, воинам-афганцам, жертвам политических репрессий и погибшим в годы Великой Отечественной войны. Не забыли почтить память и Владимира Ленина. У каждого мемориала колонна отмечалась минутой молчания.

Марширующую «красную» колонну было видно издалека. Студентам обком партии выдал специальные красные майки с символикой. «Голова» колонны несла флаги. Все действо продлилось не больше 25 минут.

- Я думаю, мы сделали очень неплохое дело! А, молодежь, как считаете? - попытался приободрить студентов лидер молодежного крыла КНПК Артем ЛАКТИОНОВ.

В ответ лишь послышалось негромкое и, судя по погоде погоде, замерзшее «да».

Глядя на лица студентов, с трудом можно было сказать, что они вникли в суть происходящего. Руководство обкома продолжало доказывать им, что этот марш - очень важное и благое дело.

- А как люди на вас оглядывались! У некоторых даже слезы на глазах выступили! - заметила Масленкова.

Сразу же после марша добровольно пришедшие студенты испарились. С журналистами пообщались только самые заинтересованные.

- Мы беседовали с этими студентами о Дне Советской армии и Военно-морского флота, - рассказала «НГ» Зинаида Масленкова. - Объясняли им, что именно в этот день в 1918 году образовалась Рабоче-Крестьянская армия, которая участвовала и победила в Гражданской войне. Эту дату нельзя перенести на любой другой день! Мы не можем в другие дни праздновать этот праздник! Эта же армия победила и во Второй мировой войне, только называлась уже не Рабоче-Крестьянской, а Советской армией. У нас только в Костанае было 44 Героя Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Она и в труде отличилась: целину поднимала, Байкало-Амурскую магистраль строила. Обо всем этом мы рассказывали студентам.

Лидер молодежного крыла Артем Лактионов учится на 3 курсе колледжа по специальности юриспруденция, в партии состоит только год, но уже успел стать одним из самых активных членов костанайского филиала.

- Эта дата - 23 февраля - подразумевает праздник в честь всех вооруженных сил, которые когда-то были. У меня дед, прадед, отцы, дяди - все были в советской армии, - отметил он. - Такие мероприятия очень важны, потому что они не позволяют молодежи забыть ту историю, советскую власть. А плохая она или хорошая.. Она была! И мы видели, что реально было очень много плюсов: бесплатное образование, медицина.

По словам Артема, своей деятельностью молодежное крыло КНПК доказывает молодежи, что в СССР было не хуже, чем сейчас, а может быть, даже и лучше.

- Ты бы хотел жить в Советском Союзе? - спросили мы.

- А вот это уже провокационный вопрос! - ушел от ответа парень.

В честь 100-летия Советской армии и Военно-Морского флота областной комитет КНПК также провел встречу со студентами из Лисаковска и поздравил ветеранов.

Фото Татьяны НАЗАРУК