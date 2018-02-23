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Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия Красной армии

Татьяна НАЗАРУК

23 февраля 2018, 16:14 |  Общество

Сегодня, 23 февраля, областной филиал Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) праздничным маршем и возложением цветов отметил 100-летие Советской армии и Военно-морского флота.

Марши, митинги и собрания в честь значимых во времена Советского Союза дат члены партии проводят регулярно. В этом году впервые к участию в торжественном шествии привлекли студентов колледжей: гуманитарного, экономического, быта и сервиса.

Как сообщила "НГ" второй секретарь обкома КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА, эту идею выдвинули члены молодежного крыла партии, причем все студенты пришли добровольно.

Под звуки песен военных лет «Катюша», «День Победы», «Идет солдат по городу» колонна из 57 человек прошагала по парку Победы. Цветы возложили к нескольким памятникам: 151-й стрелковой дивизии, воинам-афганцам, жертвам политических репрессий и погибшим в годы Великой Отечественной войны. Не забыли почтить память и Владимира Ленина. У каждого мемориала колонна отмечалась минутой молчания.

Марширующую «красную» колонну было видно издалека. Студентам обком партии выдал специальные красные майки с символикой. «Голова» колонны несла флаги. Все действо продлилось не больше 25 минут.

- Я думаю, мы сделали очень неплохое дело! А, молодежь, как считаете? - попытался приободрить студентов лидер молодежного крыла КНПК Артем ЛАКТИОНОВ.

В ответ лишь послышалось негромкое и, судя по погоде погоде, замерзшее «да».

Глядя на лица студентов, с трудом можно было сказать, что они вникли в суть происходящего. Руководство обкома продолжало доказывать им, что этот марш - очень важное и благое дело.

- А как люди на вас оглядывались! У некоторых даже слезы на глазах выступили! - заметила Масленкова.

Сразу же после марша добровольно пришедшие студенты испарились. С журналистами пообщались только самые заинтересованные.

- Мы беседовали с этими студентами о Дне Советской армии и Военно-морского флота, - рассказала «НГ» Зинаида Масленкова. - Объясняли им, что именно в этот день в 1918 году образовалась Рабоче-Крестьянская армия, которая участвовала и победила в Гражданской войне. Эту дату нельзя перенести на любой другой день! Мы не можем в другие дни праздновать этот праздник! Эта же армия победила и во Второй мировой войне, только называлась уже не Рабоче-Крестьянской, а Советской армией. У нас только в Костанае было 44 Героя Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Она и в труде отличилась: целину поднимала, Байкало-Амурскую магистраль строила. Обо всем этом мы рассказывали студентам.

Лидер молодежного крыла Артем Лактионов учится на 3 курсе колледжа по специальности юриспруденция, в партии состоит только год, но уже успел стать одним из самых активных членов костанайского филиала.

- Эта дата - 23 февраля - подразумевает праздник в честь всех вооруженных сил, которые когда-то были. У меня дед, прадед, отцы, дяди - все были в советской армии, - отметил он. - Такие мероприятия очень важны, потому что они не позволяют молодежи забыть ту историю, советскую власть. А плохая она или хорошая.. Она была! И мы видели, что реально было очень много плюсов: бесплатное образование, медицина.

По словам Артема, своей деятельностью молодежное крыло КНПК доказывает молодежи, что в СССР было не хуже, чем сейчас, а может быть, даже и лучше.

- Ты бы хотел жить в Советском Союзе? - спросили мы.

- А вот это уже провокационный вопрос! - ушел от ответа парень.

В честь 100-летия Советской армии и Военно-Морского флота областной комитет КНПК также провел встречу со студентами из Лисаковска и поздравил ветеранов.

Фото Татьяны НАЗАРУК
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Комментарии к новости

шолом вам
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В честь 100-летия Советской армии и Военно-Морского флота областной комитет КНПК также провел встречу со студентами из Лисаковска и поздравил ветеранов.

С праздником ,товарищи офицеры,солдаты и старшины СА!

PS
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мореманов забыли уважаемый! Ана такие мероприятия обычно отправляли,скажем,явно не отличников и находясь там думали только о том чтоб быстрее "испариться" что и подтвердили нынешние студиозусы

362
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Артема, своей деятельностью молодежное крыло КНПК доказывает молодежи, что в СССР было не хуже, чем сейчас, а может быть, даже и лучше.

- Ты бы хотел жить в Советском Союзе? - спросили мы.

- А вот это уже провокационный вопрос! - ушел от ответа парень.
Конечно нет, наверное родители рассказывали, как жили и потеряли лучшие свой годы.
Сразу же после марша добровольно пришедшие студенты испарились.
Никогда не думал, что такая мощная страна развалилась вместе с мощной армией и даже следов от нее не осталось, так и с соседом наверное скоро будет, вы чувствуете, все эти санкции противоборство со всем миром?

шолом вам
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Никогда не думал, что такая мощная страна развалилась вместе с мощной армией и даже следов от нее не осталось,

Болезный, а ты в какой стране живешь?Как раз вот тебе и след,Вернее один из многих...

362
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
362:
Никогда не думал, что такая мощная страна развалилась вместе с мощной армией и даже следов от нее не осталось,

Болезный, а ты в какой стране живешь?Как раз вот тебе и след,Вернее один из многих...

Эх дорогой ты мой, это случиться намного быстрей, еще при нашей жизни, Россия конечно никуда не пропадет, просто Федерации не будет, вспомни СССР как происходил развал, здесь то же один в один, даже по времени.

ТАНОМИ
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Конечно нет, наверное родители рассказывали, как жили и потеряли лучшие свой годы.


Что значит " потеряли лучшие годы" ? Мало ели, плохо были одеты, работали на каторжных работах? Нет, это были самые счастливые годы, потому что мечтали, гордились страной (и было за что!), участвовали в её великих стройках, как бы сейчас не осмеивали это слово , но были "идейными", презирали вещизм.
Вот я - родитель. И утверждаю, что мои молодые годы. прошедшие в СССР, были лучшими годами моей жизни, и не идут ни в какое сравнение с жизнью сегодняшней молодёжи.Наблюдаю в окружении несколько молодых людей. Им не знакомы слова - идея, принципы, самоотверженность... Бескрылые, мечтают только о теплом высокооплачиваемом местечке, навороченной тачке...
Да, сейчас можно свободно поехать на всякие багамы, прочувствовать европейский сервис.. А мы счастливы были сходить в поход, пусть даже и "матрасниками", на один их хребтов Таганая, с друзьями посидеть у костра, спеть под гитару "Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною...И ложь, что комсомол - это была скучная. забюрократизированная организация. Кто работал на крупных предприятиях, например, УралАЗе, тот может вспомнить, какие интересные мероприятия там проводил заводской комитет. Тысячи комсомольцев - это не ячейка в 7 - 15 человек, и масштабы дел не сравнить. А вам знакомо ощущение общности дела, принадлежности к огромной молодой силище, которой море по колено?

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