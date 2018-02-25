Девушка забыла удалить пароли с проданного телефона и потеряла 50 000 тенге

Мужчина вывел 50 тысяч тенге с Qiwi-кошелька девушки, у которой купил телефон, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области. Как сообщили в ведомстве, преступление было выявлено в рамках спецоперации "Контрафакт".

Иллюстративное фото с сайта unsplash.com

По информации полицейских, 5 февраля 2018 года в дежурную часть УВД Кокшетау с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. По словам девушки, неизвестные лица завладели денежными средствами в размере 50 000 тенге, которые она перевела на свой Qiwi-кошелек.

- В ходе сбора материала оперативники установили, что несколькими днями ранее потерпевшая продала свой сотовый телефон молодому человеку, проживающему в Кокшетау. Как оказалось, в мобильном устройстве остались все программы и пароли, чем и воспользовался злоумышленник, - сообщили в ДВД.

В настоящее время 22-летний подозреваемый установлен и задержан. Полицейские проводят досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК ("Мошенничество").

Полицейские просят граждан соблюдать элементарные правила безопасности, ни в коем случае не передавать посторонним информацию конфиденциального характера, содержащую пароли, номера счетов, банковских карточек.

- Никогда не передавайте копии своих удостоверений личности, квитанции и счета через различные мессенджеры и тем более не переводите денежные средства незнакомцам ни под каким предлогом. Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите о данном факте в органы внутренних дел по месту жительства, - прокомментировали в ДВД Акмолинской области.