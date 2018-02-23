В Костанайской области пожилой мужчина получил ожоги в результате пожара
Пожар произошел 22 февраля в поселке Силантьевка Алтынсаринского района. Горела стена частного дома по ул. Кооперативная, сообщает пресс-служба ДЧС.
Иллюстративное фото
На момент прибытия пожарных горела пристройка в жилом доме. Дом принадлежит 82-летнему пенсионеру, который на момент пожара находился внутри здания. Пожарные вывели мужчину из задымленного дома на улицу. Позже пострадавшего доставили в местную районную больницу. Он получил ожоги лица 1-2 степени и кистей рук. Общая площадь повреждения - 7%.
В течение получаса, в 18.26 удалось полностью ликвидировать пожар, площадь которого составила 5 кв. м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.
По данным ДЧС с начала этого года в Костанайской области в результате несоблюдение мер пожарной безопасности получили травмы различной степени тяжести 12 человек.
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