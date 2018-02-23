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23.02.18 22:15
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23.02.18 22:11
elektron
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доктор: кровать,стул,сам фото выставлял Больше сказать нечего? так завидуй молча :lol: 8-) Я во всяком случае совесть не потерял и остаюсь человеком. в отличии от вас жопоблюзов 8-) ...
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Костанайская спортсменка Турсынай КАБЫЛ вошла в пятерку лидеров “Miss Virtual Kazakhstan-2018”

23 февраля 2018, 11:26 |  Общество

Стали известны имена лидеров финального голосования конкурса красоты “Miss Virtual Kazakhstan-2018”, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение организаторов конкурса.

Напомним, виртуальный конкурс красоты был отмечен скандалом. 22-летний Илай Дягилев отправил свои фотографии для участия в этом конкурсе. Фотографии молодого человека в образе красотки из Шымкента Арины Алиевой пришлись по вкусу многим казахстанцам, что позволило ему пройти в финал состязания. После своего добровольного разоблачения, по решению оргкомитета конкурса "Miss Virtual Kazakhstan-2018" участница из Южно-Казахстанской области Арина Алиева была дисквалифицирована за предоставление недостоверных сведений о себе и заменена на другую участницу.

Решающее голосование шло в течение двух недель. Среди 16 прекрасных финалисток были определены 5 девушек, которые в марте поедут на финальную церемонию в Алматы.

В числе тех, кому интернет-аудитория отдала свои симпатии, костанайская спорсменка Турсынай Кабыл.

Турсынай Кабыл, 18 лет, Костанайская область

Как  участница конкурса, она рассказала о себе  следующее:

- Я из Костаная, учусь на спортивном факультете Костанайского государственного педагогического университета. Профессионально занимаюсь пауэрлифтингом. Являюсь мастером спорта международного класса по жиму лёжа, вхожу в состав сборной Республики Казахстан. В этом конкурсе я решила поучаствовать для себя. Честно говоря, для меня внешность - это не главное. Самое главное - душа человека. Я хотела показать, что люди с ограниченными возможностями тоже могут участвовать и не отставать от остальных. Ведь у каждого человека есть своя особенность. Моя особенность в том, что я маленького роста. В Казахстане и за границей меня назвали «Казахстанская Дюймовочка»”.

Также интернет-аудитория отметила следующих участниц:

Акбота Балымбетова, 21 год, Кызылординская область

О себе: “Я родилась в космическом городе Байконур. Сейчас с семьей живу в первой столице Казахстана – Кызылорде. Учусь в Карагандинском Государственном Университете имени Е.А. Букетова. Люблю читать книги, заниматься рукоделием, свободное время провожу с друзьями. Участвую в конкурсе, потому что хочу, чтобы люди оценили мои способности и моё обаяние”.

Бекбас Баян, 19 лет, Павлодарская область

О себе: “Родилась в городе Кокшетау. Окончила “Назарбаев Интеллектуальную Школу” города Павлодар. На данный момент являюсь обладательницей Американского гранта в Университете КИМЭП. С детства большую часть своего времени посвящаю учебе и спорту. Занимаюсь волейболом, играю в баскетбол и футбол. Знаю в совершенстве три языка и дополнительно изучаю турецкий”.

Айзада Жолмаганбетова, 26 лет, Атырауская область

О себе: “Я родилась в городе Атырау. Имею два высших образования: финансиста и технолога. Люблю свою профессию и работала по специальности. Два года назад я вышла замуж за своего любимого человека и родила замечательного сына. В данное время нахожусь в декрете. Декретный отпуск предоставил мне большую возможность попробовать себя в разных областях. За это время я прошла курсы вязания, швеи, визажиста, стилиста и мастера по наращиванию ресниц. В моем понимании современная женщина не должна в этот период ограничивать свой кругозор только интересами ребенка. Нужно придерживаться золотой середины и извлечь максимальную пользу из этого приятного отпуска от загруженных рабочих будней. Для меня участие в конкурсе “Miss Virtual Kazakhstan” - это возможность обрести большую уверенность в своих силах, познакомиться с интересными людьми и научиться новому”.

Зарина Юнусова, 24 года, Карагандинская область

О себе: “Родилась в Шымкенте. По национальности я узбечка. В детстве мы с семьёй переехали в город Темиртау. После школы я поступила в Темиртаусский технологический колледж, который окончила с красным дипломом техника-эколога. Закончив учебу, я осознала что хочу начать своё дело и открыла бутик. Но так как я никогда не останавливаюсь на достигнутом, больше года назад я начала осваивать новую профессию - визажиста, прошла обучение у профессионалов в Москве и открыла в нашем городе свою студию визажа. Я люблю красоту во всем, читаю книги, занимаюсь спортом и йогой, слушаю хорошую музыку и люблю смотреть фильмы. Люблю путешествовать - каждые полгода я отправляюсь за вдохновением в разные точки мира”.

Фото: missv.kz
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Комментарии к новости

пэтриот
Re: Костанайская спортсменка Турсынай КАБЫЛ вошла в пятерку...




Отправлено: 23.02.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая столица - Оренбург , потом Ак-Мечеть. Вроде так.
Девушки все красивые - в 18 лет по другому никак. Если ещё и умница - все, капец ! Сошлись звёзды.

§ 112
Re: Костанайская спортсменка Турсынай КАБЫЛ вошла в пятерку...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.02.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы Илая выбрали, профессионал по профессии..
Эти то хотят чего на этих конкурсах?
Самая красивая?
Да нет..
Создай конкурс самая глупая, победит одна и та же..
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