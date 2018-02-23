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23.02.18 22:31
сайлау курманов
Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть в прямом эфире "НГ"
уважаемая татьяна сергеевна , что вам мешает выходить в народ с открытым лицом , а не прятаться под этим ником - народный контроль?
23.02.18 22:25
КГСПС
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
Бывалый: ok.ru
23.02.18 22:15
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: посетители Цены в рублях - только для жителей РФ . ;-) Похоже , на то как говаривал , профессор Вестяк , - " Пойдите , на улицу Алабяна - там продовольственный , купите себе мозги...
23.02.18 22:11
elektron
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
доктор: кровать,стул,сам фото выставлял Больше сказать нечего? так завидуй молча :lol: 8-) Я во всяком случае совесть не потерял и остаюсь человеком. в отличии от вас жопоблюзов 8-) ...
23.02.18 22:01
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О "погашающих кредит" мошенниках предупредили казахстанские банки

23 февраля 2018, 11:57 |  Криминал

Казахстанские банки не сотрудничают с лицами, которые утверждают, что будут погашать кредиты вместо заемщиков за вознаграждение. Об этом говорится в совместном обращении Kaspi Bank, Home Credit Bank, Forte Bank, Eurasian Bank и Ассоциации финансистов Казахстана передает Tengrinews.kz.

В АФК сообщили, что в последнее время участились случаи, когда казахстанцы становятся жертвами финансовых мошенников.

"Посреднические фирмы предлагают гражданам оформить кредит в банке и передать этим фирмам часть полученных средств. Взамен они обещают, что будут погашать кредит вместо заемщиков и уладят с банком все возникающие вопросы по займу. Через некоторое время мошенники исчезают с полученными деньгами", - прокомментировали в организации.

"Мы с полной ответственностью заявляем, что не сотрудничаем с третьими лицами, включая посреднические компании, относительно выдачи или погашения кредитов физическим и юридическим лицам. Кредитные отношения с банком регулируются законом "О банках и банковской деятельности" и договором, который подписывается непосредственно между финансовым институтом и заемщиком", - пояснили в АФК.

В организации считают, что деятельность данных компаний имеет все признаки мошенничества и направлена исключительно на обман граждан.

"Только за прошлый год в РК было заведено 11 уголовных дел по подобным фактам. Сейчас полиция проводит досудебное расследование в отношении двух фирм в Семее по подозрению в финансовом мошенничестве. Будьте бдительны! Не доверяйте собственные деньги мошенникам!" - заявили в организации.
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Комментарии к новости

* сайлау курманов
Re: О "погашающих кредит" мошенниках предупредили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
инфа для настоящих идиотов, это же надо отдать часть деньги чужим людям с расчетом что те погашут кредит в полном объеме , тут свои грабят которых знаешь не один год , например албин алексей,
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Эксперт
Re: О "погашающих кредит" мошенниках предупредили...




Отправлено: 23.02.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
инфа для настоящих идиотов, это же надо отдать часть деньги чужим людям с расчетом что те погашут кредит в полном объеме , тут свои грабят которых знаешь не один год , например албин алексей,
о какой сумме идет речь? Может там и отдавать нечего, если на 500 разделить.

* сайлау курманов
Re: О "погашающих кредит" мошенниках предупредили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы имеете ввиду курс когда старый рубль переходил в тенге ?
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1952/Доктор СИЗО
Re: О "погашающих кредит" мошенниках предупредили...




Отправлено: 23.02.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Посреднические фирмы предлагают гражданам оформить кредит в банке и передать этим фирмам часть полученных средств. Взамен они обещают, что будут погашать кредит вместо заемщиков и уладят с банком все возникающие вопросы по займу.
-позвольте, но это же ваша схема рефинансирования господа банкиры. 62 тысячи чапанов в этом году потерял на ваших межбанковских аферах.

Бывалый
Re: О "погашающих кредит" мошенниках предупредили...




Отправлено: 23.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
инфа для настоящих идиотов

Почему вы называете любителей халявы - идиотами?
У нас любителей халявы - 95%.
Люди думают что "лыжные" кредиты возродились как феникс из пепла, а денег-то хочется...

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