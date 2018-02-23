О "погашающих кредит" мошенниках предупредили казахстанские банки
Казахстанские банки не сотрудничают с лицами, которые утверждают, что будут погашать кредиты вместо заемщиков за вознаграждение. Об этом говорится в совместном обращении Kaspi Bank, Home Credit Bank, Forte Bank, Eurasian Bank и Ассоциации финансистов Казахстана передает Tengrinews.kz.
В АФК сообщили, что в последнее время участились случаи, когда казахстанцы становятся жертвами финансовых мошенников.
"Посреднические фирмы предлагают гражданам оформить кредит в банке и передать этим фирмам часть полученных средств. Взамен они обещают, что будут погашать кредит вместо заемщиков и уладят с банком все возникающие вопросы по займу. Через некоторое время мошенники исчезают с полученными деньгами", - прокомментировали в организации.
"Мы с полной ответственностью заявляем, что не сотрудничаем с третьими лицами, включая посреднические компании, относительно выдачи или погашения кредитов физическим и юридическим лицам. Кредитные отношения с банком регулируются законом "О банках и банковской деятельности" и договором, который подписывается непосредственно между финансовым институтом и заемщиком", - пояснили в АФК.
В организации считают, что деятельность данных компаний имеет все признаки мошенничества и направлена исключительно на обман граждан.
"Только за прошлый год в РК было заведено 11 уголовных дел по подобным фактам. Сейчас полиция проводит досудебное расследование в отношении двух фирм в Семее по подозрению в финансовом мошенничестве. Будьте бдительны! Не доверяйте собственные деньги мошенникам!" - заявили в организации.
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